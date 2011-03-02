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Samsung Galaxy S II'nin fiyatı netleşiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
114,3b
1
59
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S II'nin fiyatı netleşiyor
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Samsung'un resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı Galaxy S II, Amazon Almanya tarafından fiyat listesine alındı. 10 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini alması beklenen i9100 kod adlı Galaxy S II, sahip olduğu donanım özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor. 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip olan telefon, Samsung tarafından geliştirilen ve 1GHz'de çalıştığı belirtilen çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisinden güç alırken, Tegra 2'li bir versiyonunun olacağı da iddia ediliyor.

Android 2.3 işletim sistemine, Full HD video kaydedebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon, kendi segmentinde yani Android tabanlı üst seviye telefon arenasında liderliğin en güçlü adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

Samsung tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Galaxy S II'nin 16GB kapasiteli versiyonu Almanya'da 600 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

Fiyat bilgileri için; Amazon.de, Geizhals.at

Samsung Galaxy S II'nin fiyatı netleşiyor
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realteco 8 yıl en beğenilen

sadtneverdie

Enteresan telefona 600 avro verilmez dememe muhalif insanlar çıkıyor. sanki telefon sizin eseriniz. Iphone kullanıyorum büyük ihtimallede hayatımda bir daha bir telefona bu kadar para vermem.



Hem iphone kullanıp hemde bir telefona 600euro vermek gereksiz yazıyosunuz , bence önce düşünüp sonra yazın , yazdıktan sonra düşünmeyin.
sadtneverdieEnteresan telefona 600 avro verilmez dememe muhalif insanlar çıkıyor. sanki telefon sizin eseriniz. Iphone kullanıyorum...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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dennjS 8 yıl
sen boşver onu o arada öyle saçmalar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu telefonu alıp kullananlar var mı aranızda nasıl telefon telefondan memnun musunuz?
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eeevrim 8 yıl
sadtneverdie
Bir telefona 600 avro vermek çok gereksiz.

telefona verilmez ama buradakiler smart phone olmuş multi media araçları yani artık insanlar bilgisayarların başında oturmuyorlar bile ceplerindeki telefon boyutlarındaki bu aygıtlarla yapamadıkları şey yok o yüzden 600 avro normal bir ücret olarak görüyorum ama yok sadece alo naber ve mesaj atmak için alınacaksa 600 avro gerçekten pahalı....
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar ben viyanada yasiyorum vede suana kadar gelmis en iyi telefon samsung galaxy s ll hem islemci bazinda cok hizli hemde ekran vede incelik burda fiyat araligi 500 euro civarinda ama turkiyede o fiyattan verilmeyecegi kanisindayim tahminim 1700 tl den assagi fiyat verilmeyecektir belki bircogunuz bilmiyorsunuzdur ama ben söyleyeyim iphone un ekrani ni dahi samsung yapiyor artik dusunun. Ben gecen 3 hafta önce htc desiere hd aldim ama ilk gunden pisman oldum neden galaxy sll almadim diye.
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DH Misafiri 8 yıl
bunu almak yerine gider samsung galaxy tabp1000 tablet pc alırım daha iyi yani şu anda1300 tl türkiyede
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edom23 8 yıl
Smsung Galaxy s ingiltere fiyatı 280 paund yaklaşık 680-700 civarı bir fiyata sahip.
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DARTH_BLACK 8 yıl
bu tarz cihazları hep ucuz bekliyoruz ama pahalı geliyor,buda pahalı gelecek.1500-1700tl arası bir satış değeri ile ülkemiz pazarına gireceğini düşünüyorum,bu rakamların altı gerçekten süpriz olur..
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kartal.24 8 yıl
Samsung Galaxy S 3D Tarzında bir telefon çıkmayacakmı acaba ben onu merak ediyorum ufukta artık 3D nin gözükmesi gerekli bence
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MaSSive 8 yıl
@y2101
Ben Tr deki resmi satis fiyatindan bahsediyorum.
Yurt disindan elden getirip,getirtip,istedigi fiyata satanlarin ,belirledigi fiyatlar zaten bir ölçüt olamaz.
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MaSSive 8 yıl
Yurt disi fiyatlarina bakip,Tr fiyatinin hesabini yapanlar,

Bi zahmet yurt disi fiyatinin ustune,vergi,kar marji vb nedenlerden dolayi,en az 100 euro daha ekleyip oyle hesap yapsinlar.
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N920C 8 yıl

MaSSive
Yurt disi fiyatlarina bakip,Tr fiyatinin hesabini yapanlar,

Bi zahmet yurt disi fiyatinin ustune,vergi,kar marji vb nedenlerden dolayi,en az 100 euro daha ekleyip oyle hesap yapsinlar.


100 euro olsa daha ne

adam 450 euro luk 2x i 2300 e satti

600-650 dolarlik iphon un da 2500 den satildigini gordum
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darkaura 8 yıl

MaSSive

Yurt disi fiyatlarina bakip,Tr fiyatinin hesabini yapanlar,

Bi zahmet yurt disi fiyatinin ustune,vergi,kar marji vb nedenlerden dolayi,en az 100 euro daha ekleyip oyle hesap yapsinlar.



kac tane 100eurodan bahsediyoruz

hepsiburada.com/...

yurtdisi fiyatinin nerdiyse 2 kati.
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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaslar sız cok ucuk fıyatlar soyluyorsunuz medıamarkt ta calısıyorum samsung fırmasına bakan arkadaslar var gırısı 1200 cıvarında olacak galaxy s den kotu olan yanı sadece ekran galaxy s 2 lcd turu bırsey kullanıyormus ama saglam yerden haberler o yuzden guvenebılırsınız bu ay ıcınde gırıs yapması beklenıyor
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Tengere 8 yıl

DH Misafiri

slm arkadaslar sız cok ucuk fıyatlar soyluyorsunuz medıamarkt ta calısıyorum samsung fırmasına bakan arkadaslar var gırısı 1200 cıvarında olacak galaxy s den kotu olan yanı sadece ekran galaxy s 2 lcd turu bırsey kullanıyormus ama saglam yerden haberler o yuzden guvenebılırsınız bu ay ıcınde gırıs yapması beklenıyor

Yapma be hocam 1200 ne demek öyle olsa peynir ekmek gibi gider,imkansız bence ama keşke olsa.
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Kissed by Fire 8 yıl

DH Misafiri

slm arkadaslar sız cok ucuk fıyatlar soyluyorsunuz medıamarkt ta calısıyorum samsung fırmasına bakan arkadaslar var gırısı 1200 cıvarında olacak galaxy s den kotu olan yanı sadece ekran galaxy s 2 lcd turu bırsey kullanıyormus ama saglam yerden haberler o yuzden guvenebılırsınız bu ay ıcınde gırıs yapması beklenıyor


Samsung Galaxy SL'den bahsediyor olmayasınız siz? Galaxy S 1600 Liraya satılıyor hala S II nin o fiyattan gelmesi imkansız+imkansız. Ve Ekranı Lcd demişsiniz ki Samsung Galaxy SL de doğrudur Super LCD var ama S II de Super Amoled Plus var Super LCD li ek modeli dahi yok.
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break99 8 yıl

DH Misafiri

slm arkadaslar sız cok ucuk fıyatlar soyluyorsunuz medıamarkt ta calısıyorum samsung fırmasına bakan arkadaslar var gırısı 1200 cıvarında olacak galaxy s den kotu olan yanı sadece ekran galaxy s 2 lcd turu bırsey kullanıyormus ama saglam yerden haberler o yuzden guvenebılırsınız bu ay ıcınde gırıs yapması beklenıyor

Senin dediğin Samsung Galaxy SL yani Galaxy S'in ekranı Super Clear LCD olanı,onun fiyatı zaten o civarlarda.
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shunter 8 yıl
furkant1 arkadasim hdmi yokda tv ye baglanti var duydugum kadariyla ama
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