Samsung Galaxy S II'nin fiyatı netleşiyor

Samsung'un resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı Galaxy S II, Amazon Almanya tarafından fiyat listesine alındı. 10 milyondan fazla satan Galaxy S modelinin yerini alması beklenen i9100 kod adlı Galaxy S II, sahip olduğu donanım özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor. 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip olan telefon, Samsung tarafından geliştirilen ve 1GHz'de çalıştığı belirtilen çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisinden güç alırken, Tegra 2'li bir versiyonunun olacağı da iddia ediliyor.

Android 2.3 işletim sistemine, Full HD video kaydedebilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan telefon, kendi segmentinde yani Android tabanlı üst seviye telefon arenasında liderliğin en güçlü adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

Samsung tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Galaxy S II'nin 16GB kapasiteli versiyonu Almanya'da 600 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

Fiyat bilgileri için; Amazon.de, Geizhals.at