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Samsung Galaxy S10 için satın alabileceğiniz kılıflar

Fiyatı cep yakan akıllı telefonları kılıfsız kullanmak deyim yerindeyse yürek istiyor. Bu yazımızda Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10 için satın alabileceğiniz kılıflara yer verdik.
2 ay
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektörü hızla gelişirken piyasaya sürülen cihazların fiyatları da giderek artıyor. Amiral gemisi seviyesinde telefonlara binlerce lira para ödedikten sonra onları çok iyi şekilde koruyup muhafaza etmek gerekiyor. Zira cep yakan bu telefonların düşüp zarar görmesi ekstra harcama demek.
Bu yazımızda Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü en son amiral gemisi telefonu için kılıf tavsiyelerinde bulunuyoruz. Aşağıdaki listede Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleri için satın alabileceğiniz birbirinden kullanışlı kılıflar yer alıyor.

Samsung Galaxy S10e için kılıf önerileri

1- Samsung Galaxy S10e Beyaz Koruyucu Kılıf [Buraya tıklayın]
2- Teleplus Samsung Galaxy S10E Negro Karbon Silikon Kılıf Siyah [Buraya tıklayın]
3- Samsung Galaxy S10E Kılıf 5.8 INCH Şeffaf Ultra İnce Yumuşak Soft [Buraya tıklayın]
4- Samsung Galaxy S10E Kılıf 5.8 INCH Mat Slim Kamera Korumalı Kılıf [Buraya tıklayın]
5- Samsung Galaxy S10e LED Kılıf Beyaz [Buraya tıklayın]

Samsung Galaxy S10 için kılıf önerileri

1- Samsung Galaxy S10 Kılıf 6.1 INCH Şeffaf Ultra İnce Yumuşak Kılıf [Buraya tıklayın]
2- Samsung Galaxy S10 Kılıf 6.1 INCH Mat Slim Kamera Korumalı Kılıf [Buraya tıklayın]
3- Samsung Galaxy S10 Siyah LED View Kılıf [Buraya tıklayın]
4- Teleplus Samsung Galaxy S10 Deri Dokulu Silikon Kılıf Siyah [Buraya tıklayın]
5- Teleplus Samsung Galaxy S10 Negro Karbon Silikon Kılıf Kahverengi [Buraya tıklayın]

Samsung Galaxy S10+ için kılıf önerileri

1- Samsung Galaxy S10+ Kılıf 6.4 INCH Mat Slim Kamera Korumalı [Buraya tıklayın]
2- Teleplus Samsung Galaxy S10+ Çift Katmanlı Tank Kapak Kılıf Gümüş [Buraya tıklayın]
3- Gpack Samsung Galaxy S10+ Kılıf Premier Silikon Esnek Koruma Bronz [Buraya tıklayın]
4- Teleplus Samsung Galaxy S10+ Ravel Yüzüklü Silikon Kılıf Rose Gold [Buraya tıklayın]
5- Teleplus Samsung Galaxy S10+ Deri Dokulu Silikon Kılıf Gri [Buraya tıklayın]

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danlabilic 2 ay en beğenilen
kılıfını alabiliriz zaten anca:d
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cimbomlusinan 1 ay
Tam aradığım olay Paylaşım için teşekkürler
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bodrum 1 ay
1- Samsung Galaxy S10+ Kılıf 6.4 INCH Mat Slim Kamera Korumalı bu nasıldır güzel ve uygun bir ürün gibi
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BekirHan 2 ay
kılıfı aldık ceptebir de demo telefon linki atında alıp kahvede bilmemnede havamızı atah!
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danlabilic 2 ay en beğenilen
kılıfını alabiliriz zaten anca:d
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