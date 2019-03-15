Samsung Galaxy S10 için satın alabileceğiniz kılıflar

Akıllı telefon sektörü hızla gelişirken piyasaya sürülen cihazların fiyatları da giderek artıyor. Amiral gemisi seviyesinde telefonlara binlerce lira para ödedikten sonra onları çok iyi şekilde koruyup muhafaza etmek gerekiyor. Zira cep yakan bu telefonların düşüp zarar görmesi ekstra harcama demek.

Bu yazımızda Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü en son amiral gemisi telefonu için kılıf tavsiyelerinde bulunuyoruz. Aşağıdaki listede Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleri için satın alabileceğiniz birbirinden kullanışlı kılıflar yer alıyor.

Samsung Galaxy S10e için kılıf önerileri

5- Samsung Galaxy S10e LED Kılıf Beyaz [Buraya tıklayın] Samsung Galaxy S10e LED Kılıf Beyaz [

Samsung Galaxy S10 için kılıf önerileri

5- Teleplus Samsung Galaxy S10 Negro Karbon Silikon Kılıf Kahverengi [Buraya tıklayın] Teleplus Samsung Galaxy S10 Negro Karbon Silikon Kılıf Kahverengi [

Samsung Galaxy S10+ için kılıf önerileri

5- Teleplus Samsung Galaxy S10+ Deri Dokulu Silikon Kılıf Gri [Buraya tıklayın] Teleplus Samsung Galaxy S10+ Deri Dokulu Silikon Kılıf Gri [

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