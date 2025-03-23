Sınıfının en güçlüsü: Realme V70 serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Realme, Çin'de iki yeni bütçe dostu akıllı telefon tanıttı: Realme V70 ve Realme V70s. Realme V70 serisi, güvenilir 5G bağlantı, uzun pil ömrü ve sağlam malzeme kalitesini uygun fiyatla sunuyor.

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Realme V70 ve V70s özellikleri ile sunuyor?

Tam Boyutta Gör Realme V70 ve V70s, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.72 inç ekranla geliyor. Her iki telefon da titremeyi azaltmak ve uzun süreli kullanım sırasında gözleri korumak için tam DC karartma özelliği sunuyor. Ekranlar, oyun oynama, okuma veya video izleme için konforlu hale getiren uyarlanabilir renk sıcaklığı kontrolleri ve birden fazla göz bakımı modu içeriyor.

Realme V70, 6nm bir işlemci olan MediaTek Dimensity 6300 5G ile geliyor. Bu işlemci, düşük güç tüketimiyle sorunsuz çoklu görev sağlıyor. Realme V70s modeli, 6nm işlem üzerine inşa edilmiş MediaTek Dimensity 6100+ 5G işlemciyle geliyor. Her iki telefon da dinamik RAM genişletmesini destekliyor; 16 GB'a kadar RAM (8 GB fiziksel + 8 GB sanal) ve 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Android tabanlı Realme UI 6.0 ile geliyorlar.

İki modelde de 50 MP yapay zeka destekli kamera bulunuyor. Ayrıca daha doğal portreler ve gelişmiş katmanlı çekimler için Magic Depth AI bulunuyor. Realme, kamera detaylarını paylaşmadı. 5000 mAh bataryayla güçlendirilen telefonlar, gürültülü ortamlarda net ses için %300 ultra yüksek hoparlörlere sahip. Telefonlar, askeri düzeyde düşme direnci, güçlendirilmiş köşeler ve basınçla dökülmüş alüminyum çerçeve ile dayanıklılık için üretilmişler ve 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere dayanabiliyorlar. IP64 sertifikası toz ve suya dayanıklılık sertifikası mevcut ve her iki telefon da ıslak veya yağlı elle kullanırken sorun çıkarmıyor. Telefonlar 7.94 mm inceliğinde, yaklaşık 190 gr ağırlığında.

Realme V70 fiyatı ne kadar?

Realme V70, 166 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu fiyatlandırma 6 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB + 256 GB modelin fiyatı 208 dolar olarak fiyatlandırılmış. Realme V70s modelinin fiyatı 208 dolardan başlıyor. 6GB+128GB model yerine 8GB+256GB modeli tercih edenlerin 263 dolar ödemesi gerekiyor. Her iki telefon da Çin’de satışa sunuldu.

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Realme V70 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı