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Samsung Galaxy S4 Active'nin Turkuaz renk sürümü sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
37
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4 Active'nin Turkuaz renk sürümü sızdı

Samsung'un Xcover serisi dayanıklı telefon serisinin üst seviyeye uyarlanmış sürümü niteliğindeki Galaxy S4 Active, turuncu alev ve gri renk seçeneklerinin ardından daha önce mavi olarak rapor edilen turkuaz versiyonuyla da internete sızdı. I9295 model numaralı cihazın üçüncü rengi, yine evleaks'ın paylaşımları sonucu gün yüzüne çıktı. Su, toz ve darbelere karşı IP sertifikalı olarak piyasaya sürülecek akıllı telefonun Galaxy S4 gibi plastik kasayla geleceğini doğrulayan bu renk seçenekleri, farklı bölgelerde ve farklı operatörlerle tüketicilerin beğenisine sunulabilir. Üreticinin Londra, İngiltere'de kendi ev sahipliğinde düzenleyeceği Galaxy & ATIV etkinliğinde tanıtılacak S4 Active'nin ABD'de AT&T ile satılacağı önceki sızıntıda yer alan basın görseli sayesinde doğrulanmıştı.
Galaxy S4'e eşlik eden 5 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 1.9GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 yonga, 2GB sistem belleği, 13MP kamera ve 2.600 mAh pilin aynı şekilde S4 Active'de de bulunacağı bildiriliyor. evleaks'ın ilk etapta Teal mavisi olarak ilan ettiği cihazın son renk seçeneği, son sızıntıda turkuaz olarak aktarılsa da Samsung'un daha farklı bir renk ismi belirleyeceği tahmin ediliyor. Haziran sonu - Temmuz gibi satılmaya başlayacak dayanıklı üst düzey akıllı telefonun turuncu alev rengini burada, gri renkli AT&T sürümünü ise buradaki adreste bulabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/341297736638922752 Yorum Yaz
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carter 6 yıl en beğenilen orientem
orientem


carter

Samsung çok iyi telefonlar yapıyor ancak; su, toz geçirmeyen telefon işine bir zahmet bulaşmasın. Ortaya takoz gibi bir cihaz çıkmış.

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Xperia Z

Şunu da belirteyim Note II kullanıcısıyım. Takım tutar gibi marka tutma işlerini de bırakalım artık.
orientemcarterSamsung çok iyi telefonlar yapıyor ancak; su, toz geçirmeyen telefon işine bir zahm...
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4 Yanıt Yanıtla +7
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Zenci Forvet 6 yıl
Bana göre tipsiz.
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yagami201 6 yıl
carter
orientem
carter Samsung çok iyi telefonlar yapıyor ancak; su, toz geçirmeyen telefon işine bir zahmet bulaşmasın. Ortaya takoz gibi bir cihaz çıkmış.
Daha iyisini göster de bilelim
Xperia Z Şunu da belirteyim Note II kullanıcısıyım. Takım tutar gibi marka tutma işlerini de bırakalım artık.

Bu telefonu xperia z ile bir tutamazsınız.Xperia z'nin dayanıklılığı göstermelikten sadece azıcık daha iyiyken bu telefon zaten takoz olması için tasarlanmış, çok dayanıklı bir telefon.Amacı zaten herkese hitap etmek değil, o yüzden biraz tipsiz ; ama seni temin ederim ki xperia z'nin dayanıklılık seviyesi bununki ile karşılaştırılamaz bile, bu telefonun tasarlanma amacı dayanıklı olması, ama xperia z'nin dayanıklılığı sadece kullanıcının aklını çelen küçük bir ek özellik.
Not : Yanlış anlaşılmasın, bence xperia z harika telefon, ama gerçek bu.Bu telefonun amacı dayanıklı olmak zaten, bu konuda da onunla yarışacak olan telefon kesinlikle xperia z değil.
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ycanatilgan 6 yıl
Fiyati iyi olursa gider alir gelirim
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orientem 6 yıl
Xperia z fanlığı biraz aşırıya kaçtı bence samsung xcover diye bi akıllı telefon var bakın bakalım ne zaman çıkmış her s4 active konusuna gelip xperia zyi övenler var iki kapak koyunca iş bitti sanki darbelere dayanıklı telefon istiyenler var tasarım istiyen s4 active almaz zaten
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inexo 6 yıl
fiyatı netleşse iş yapar. zaten s4 veya xz alsanız çirkin bir kılıf kullanacaksınız en azından bunda kılıfa gerek yok
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DH Misafiri 6 yıl
1.Deniz suyuna dayanıklı
2.Su içinde Asgari 5mt derinliğe dayanıklı
3.10 mt Yükseklikten düşmeye dayanıklı
4. Şarz, Kulaklık. USB. dahil Üzerinde Hiçbir delik olmaması
5.Sadece hızlı fotoğraf ve video çekmek için bir tuş.Birde açma kapama için bir tuş Toplam 2 tuş
6.Kulaklık için kablosuz bluetooth Kulaklık
7.10 dakikada hızlı Şarz ve kablosuz Şarz olma özelliği
8.Ekran 3,5 inç Gövdeside ekrana yakışan büyüklük ve ebatta olsun.Biraz Kalın ve ağır olabilir
9.3200 MAH pil daha fazlada olabilir ağırlık ve ebatı zorlamamak kaydı ile


Güncel bir işlemci ve 2gb ram, 64 GB Hafıza, 1 hafta pil ömrü,8 mp resim,Full hd video, 2x optik zoom, Kaliteli ses kaydı olsun fiyatıda 1250 lira olsun Almazsam Öööle olsun.Yapmıyanı Eşşekler kovalasın..
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Desmotes 6 yıl
Arkadaşlar tamam kendi kullandığınız markaları övebilirsiniz ama bunu yaparken karşıdaki markayı yerin dibine sokma saçmalığı nedir. Yukarıda arkadaşın biri doğru demiş, bu telefon olmamış zevkler tartışılmaz ama çok büyük bir çoğunluk telefonun berbat görüntüsünden bahsediyor. İnsanlar Xperia Z yi örnek göstermişler ve bu gayet iyi bir örnektir, şu telefonun tipine baktığımızda Xperia Z nin başarısını kimse göz ardı edemez. SONY su geçirmez amiral gemisi ile sükse yapınca SAMSUNG hemen cevap vermek için saçma bir telefon yapmış ama buna hiç gerek yoktu, eğer çok istiyorlarsa S5 modeli için bunu daha estetik bir biçimde yapabilirler.
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serhdemir 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

1.Deniz suyuna dayanıklı

2.Su içinde Asgari 5mt derinliğe dayanıklı

3.10 mt Yükseklikten düşmeye dayanıklı

4. Şarz, Kulaklık. USB. dahil Üzerinde Hiçbir delik olmaması

5.Sadece hızlı fotoğraf ve video çekmek için bir tuş.Birde açma kapama için bir tuş Toplam 2 tuş

6.Kulaklık için kablosuz bluetooth Kulaklık

7.10 dakikada hızlı Şarz ve kablosuz Şarz olma özelliği

8.Ekran 3,5 inç Gövdeside ekrana yakışan büyüklük ve ebatta olsun.Biraz Kalın ve ağır olabilir

9.3200 MAH pil daha fazlada olabilir ağırlık ve ebatı zorlamamak kaydı ile



Güncel bir işlemci ve 2gb ram, 64 GB Hafıza, 1 hafta pil ömrü,8 mp resim,Full hd video, 2x optik zoom, Kaliteli ses kaydı olsun fiyatıda 1250 lira olsun Almazsam Öööle olsun.Yapmıyanı Eşşekler kovalasın..

Güzel güzel okuyordum ,taki ekranı belirtene kadar ,3.5" nedir hocam, bit kadar ekranla ne zevk alınır , bugün 4.3" ekranlara artık mini deniyor :)
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carter 6 yıl
Samsung çok iyi telefonlar yapıyor ancak; su, toz geçirmeyen telefon işine bir zahmet bulaşmasın. Ortaya takoz gibi bir cihaz çıkmış.
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orientem 6 yıl carter
carter
Samsung çok iyi telefonlar yapıyor ancak; su, toz geçirmeyen telefon işine bir zahmet bulaşmasın. Ortaya takoz gibi bir cihaz çıkmış.

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1OOOOOO 6 yıl
o ön tuşlar su geçirmesin diye o şekilde kötü heralde
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Rangle 6 yıl
Samsung bu s4 üde iyice bugattiye çevirdi arabada güç var hız var bir sürü modeli var ama tip yok
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neo01470 6 yıl
bu renk çok iyi olmuş
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pohuman 6 yıl
Tip kötü ama turkuaz rengini çok sevdiğimden dolayı renk olarak beğenimi kazandı.. Ama ekran kenarları ve tuşlarında turkuaz renkte olması çok daha güzel gösterirdi. Telefon bişeye benzeyebilirdi..
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