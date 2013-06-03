Samsung Galaxy S4 Active'nin Turkuaz renk sürümü sızdı





Samsung'un Xcover serisi dayanıklı telefon serisinin üst seviyeye uyarlanmış sürümü niteliğindeki Galaxy S4 Active, turuncu alev ve gri renk seçeneklerinin ardından daha önce mavi olarak rapor edilen turkuaz versiyonuyla da internete sızdı. I9295 model numaralı cihazın üçüncü rengi, yine evleaks'ın paylaşımları sonucu gün yüzüne çıktı. Su, toz ve darbelere karşı IP sertifikalı olarak piyasaya sürülecek akıllı telefonun Galaxy S4 gibi plastik kasayla geleceğini doğrulayan bu renk seçenekleri, farklı bölgelerde ve farklı operatörlerle tüketicilerin beğenisine sunulabilir. Üreticinin Londra, İngiltere'de kendi ev sahipliğinde düzenleyeceği Galaxy & ATIV etkinliğinde tanıtılacak S4 Active'nin ABD'de AT&T ile satılacağı önceki sızıntıda yer alan basın görseli sayesinde doğrulanmıştı.

Galaxy S4'e eşlik eden 5 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 1.9GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 600 yonga, 2GB sistem belleği, 13MP kamera ve 2.600 mAh pilin aynı şekilde S4 Active'de de bulunacağı bildiriliyor. evleaks'ın ilk etapta Teal mavisi olarak ilan ettiği cihazın son renk seçeneği, son sızıntıda turkuaz olarak aktarılsa da Samsung'un daha farklı bir renk ismi belirleyeceği tahmin ediliyor. Haziran sonu - Temmuz gibi satılmaya başlayacak dayanıklı üst düzey akıllı telefonun turuncu alev rengini burada , gri renkli AT&T sürümünü ise buradaki adreste bulabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/341297736638922752