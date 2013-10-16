Samsung, Galaxy S4 batarya problemini doğruladı





Samsung'un yılın başlarında tanıttığı Galaxy S4 amiral gemi modeli kullanıcılarından son dönemlerde bataryanın aşırı ısındığı ve şişme yaptığı şeklinde şikayetler gelmeye başlamıştı. Samsung tarafından konuya ilişkin bir cevap beklenirken, resmi açıklama da gecikmedi.





Problemin Avrupa sevkiyatında yaşandığı sanılırken, bazı operatörler müşterilerinin yüzde 30'unun bu problemden etkilendiğini belirtiyor. Bu bakımdan batarya probleminin etkilediği kullanıcı sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu tahmin ediliyor.





Samsung Electronics yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını ve problemden etkilenen müşteriler için teknik servislerde anında batarya değişimi yapacaklarını duyurdu. Samsung en iyi kullanıcı tecrübesi sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-acknowledges-Galaxy-S4-swelling-battery-issue-offers-free-replacements_id48352