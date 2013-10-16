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Samsung, Galaxy S4 batarya problemini doğruladı

5 yıl
7,8b
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119
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S4 batarya problemini doğruladı

Samsung'un yılın başlarında tanıttığı Galaxy S4 amiral gemi modeli kullanıcılarından son dönemlerde bataryanın aşırı ısındığı ve şişme yaptığı şeklinde şikayetler gelmeye başlamıştı. Samsung tarafından konuya ilişkin bir cevap beklenirken, resmi açıklama da gecikmedi. 

Problemin Avrupa sevkiyatında yaşandığı sanılırken, bazı operatörler müşterilerinin yüzde 30'unun bu problemden etkilendiğini belirtiyor. Bu bakımdan batarya probleminin etkilediği kullanıcı sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu tahmin ediliyor.

Samsung Electronics yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını ve problemden etkilenen müşteriler için teknik servislerde anında batarya değişimi yapacaklarını duyurdu. Samsung en iyi kullanıcı tecrübesi sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-acknowledges-Galaxy-S4-swelling-battery-issue-offers-free-replacements_id48352 Yorum Yaz
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mokinto 5 yıl en beğenilen
Kendi sahip olduğu malı ,kendi tuttuğu takımı ,kendi desteklediği partiyi eleştirilmez kabul edip diğer alternatifleri faşistçe aşağılayanlardan iğreniyorum.
3 Yanıt Yanıtla +70
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antizero 5 yıl ghostefe
ghostefe
Yekpare kasa iphone ve sony telefonlarda batarya sorunu hiç duymadım ben.Nedense hep batarya şişen ya da patlayan samsung!.. Samsung hiç bir zaman premium telefon yapamayacak , plastiğin gücü adına (:

Samsung kullanmiyorum ama haber takip etmedigin cok belli. Milletin elinde , cebinde , sarjda vs bilimum yerlerde bir cok iphone patladi...
ghostefeYekpare kasa iphone ve sony telefonlarda batarya sorunu hiç duymadım ben.Nedense hep batarya şişen ya da patlayan samsung!.. Samsung h...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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EmreTheBand 5 yıl
Samsung farki

Samsunga dandik batarya takip sonra korkup degistiriyor demissiniz en azindan urununun arkasinda duruyor. Apple i5 siyah kasalarin cogunda dandiklik yuzunden soyulma vardi Appledan ses seda cikmiyordu
Samsung farkiSamsunga dandik batarya takip sonra korkup degistiriyor demissiniz en azindan urununun arkasinda duruyor. Apple i5 siyah kasalarin cog...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 4 yıl
samsung duos telefonum bataryası da orjınal ama şişme yaptı aldğım yere gittim garantiside var daha,ama bataryasının orjınal olmadıgını söylediler ve 80 lr para karşılığı telimin bataryasını değişeceklerini söylediler ben kabul etmedim .tuktıcı haklarına şikayet edeceğim.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar.. Samsung marka telefonun bütün markalarının tamiri ile ilgili A'dan Z'ye bütün sorularınıza, teknik ve donanımsal arızalarınıza yardımcı olmaktadır... Ben kendim girdim, gezdim ve memnun kaldım.. Sizinde memnun kalacağınıza eminim. İyi Günler...
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ever think of me 4 5 yıl
Butun galaxy serilerinde var bir tek s4 de olsa


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DH Misafiri 5 yıl
Ürünü sürüyorsalar piyasaya fiyatıda çokda ucuz değil. O zaman sigortada hasar olduğu gibi telefonda da bir üretici firma olarak arkasında durmalılar. Az önce baktımki telefon yazılım günceleme yaptı ve bir daha açılmadı batarya şişmiş bide servise götürcez bakalım umarım garanti kapsamındadır. :(
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DH Misafiri 5 yıl
16 Eylül'de almıştım S4'ümü. Açıkçası iPhone'dan sonra çok memnun kaldığımı söyleyemem. Çok fazla donma yaşadım(özellikle kamera ve haritada). Defalarca kere pili çıkartmak zorunda kaldım. Yaklaşık 1.5 ay kadar sürdü bu sıkıntılarım. Daha sonra ekranda ani ışık yükselmeleri başladı. Enteresan şekilde bunlar da düzeldi sonradan. Tam sorunlar bitti derken düşük batarya uyarısıyla birlikte telefonda kapanmalar başladı. Daha önce pil sorununu okuduğum için söküp baktığımda pildeki şişmeyi farkettim. Canım sıkıldı elbette. Daha 3 ay olmamış telefonu alalı... Neyse, bugün Kadıköy'deki servise gittim ve görevli arkadaş "sistem kapalı şu an, sizi hiç bekletmeyeceğim" dedi ve içeriden yeni pil getirdi. Toplam 5 dakika sürdü sürmedi değişim. Konunun bu kadar hızlı çözülmesi bana mı denk geldi, yoksa servislere bir talimat mı var, bilemiyorum. Pil için bekleyen bir çok kişi olduğunu da okuyoruz. Sonuç olarak sorunum çok hızlı bir şekilde çözüldüğü için Samsung'dan servis anlamında memnuniyetim oluştu. Fakat ürün anlamında şüphelerim hala devam ediyor. 6-7 sene önce kadar da bir Samsung ev sinema sistemi yüzünde servise defalarca gidip gelmiş ve olumlu sonuç alamamıştım. Şimdi yeni bir televizyon ihtiyacım var ve istememe rağmen Samsung TV tercih etmeli miyim etmemeli miyim karar veremiyorum, çünkü kullandığım Samsung cihazların arıza çıkarma oranı şu an 2'de 2.
Bu arada eski pilim BD koduyla başlayan bir pildi, yeni verilen pil AA koduyla başlıyor ve üzerinde 2013.10.15 şeklinde bir tarih var, bilginize.
Aklıma şimdi geldiği için sonuna ekleyeyim, bir de tuş kilidinin kendi kendine açılması sorunum var.
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DH Misafiri 5 yıl
5 aydır S4 kullanıyorum ben cok mennunum kasasında veya hıc bı yerınde soyulma felan olmadıda telefonun performansı bı degısme yok her zamankı gıbı hızlı bataryamda sişme felan da olmadı ekran cozunurlugunu artırark oyun oynarsan sarjı yetmeye bılır doğrudur ama bende oyun oynurum sureklı muzık dınlıyorum ama 1 gunu rahat cıkartıyourum tek sorunun var suan Sandıck marka 64 gb hafıza kartı aldım arada bı kopmalar meydana gelıyo en kısa zamanda garantiye goturuk baktırcam
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dangerdanger 5 yıl
Garanti ile değiştirebilen var mı?

sorusunu tekrar sormak ıstedım şişme problemi bizde de mevcut değiştiriyorlarsa götürelim.

Teşekkürler.
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eternity 5 yıl
Garanti ile değiştirebilen var mı?
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DH Misafiri 5 yıl
s4 mağduruyum..
ayın 30'unda s4 aldım batarya 5 saati görmüyor..
servise götürdüm sağlam deyip geri verdiler s4'ü
p.tesi günü tüketici haklarına şikayet edecem..
arka planda herşey kapalı güncelleme vs 5 saati zor görüyorum 6 dakikada 1 yüzde 1 yiyor şarj.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu haber sahte bir haberdir. Konunun forumdan silinmesi ve aksi takdirde samsung ismi için yüklü miktarda tazminat davası için yasal yollara gidilecektir.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar benim telefonum da s4 ve telefonumun pili şişti.Samsung Türkiye yi aradım fakat bana samsungun böyle bir açıklama yapmadığını söylediler.
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