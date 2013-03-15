Samsung Galaxy S4 resmen duyuruldu





Unpacked etkinliklerinin bu yılki ilk ayağında, teknoloji dünyası ve tüketicilere ABD'nin New York şehrinde seslenen Samsung; Radio City Music Salonundaki dünyanın dört bir yanından gelmiş 3,000'in üzerinde katılımcıya sahip basın konferansının yanı sıra Times Meydanında herkese açık bir organizasyonla yeni üst düzey akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Amerikalı aktör ve şarkıcı Will Chase'nin sunucusu olduğu tanıtım, Unpacked 2013'ün gizli mesajcısı rolüyle reklam filmlerinde yer alan Jeremy Maxwell'in salona gelişiyle başladı. Son birkaç yılda olduğu gibi "hayatı sınırlar olmadan tecrübe edin" sloganıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Samsung'un mobil bölümünden sorumlu yöneticisi JK Shin, Galaxy S4'ü iki farklı renk seçeneğiyle gün yüzüne çıkardı.

Çinli kaynaklar tarafından birkaç gündür sanal medyaya servis edilen prototip görüntülerini doğrular nitelikte bir yapıyı beraberinde getiren Samsung'un GT-I9500 model numaralı cihazının satışındaki kilit noktayı, Samsung Display'ın geliştirip ürettiği yeşil-sarı PHOLED materyale sahip 5 inç büyüklüğündeki yeni nesil Super AMOLED ekran ve yine Samsung'un geliştirdiği Exynos 5410 yongada sistem çözümü oluşturacak. İlk Galaxy S'ten beri kararlı bir şekilde donanım tercihlerindeki yolundan şaşmayan firma, Full HD (1920 x 1080) çözünürlük standardını benimseyerek 441ppi piksel yoğunluğuna ulaşan ilk AMOLED panel ve ARM'ın big.LITTLE işlem teknolojisiyle inşa edilen toplamda sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa'yı yeni amiral gemi ünvanlı modeline entegre ederek fiziksel anlamda yenilikçi bir tutum sergiledi. 1.6GHz hızındaki dört çekirdekli Cortex-A15 ile yüksek performans, 1.2GHz'lik dört Cortex-A7 çekirdeğiyle ise; güç tasarrufunu endüstrideki en iyi noktaya ulaştırmayı amaçlayan uzak doğulu üretici, bu teknolojiyi benimseyen şirketlerin başında geliyor.

7.9mm'lik kalınlığı ve 130 gram ağırlığıyla önceki nesil Galaxy S'ten daha iyi ölçüler ortaya koyan Galaxy S4, daha geniş bir ekrana sahip olmasına karşın 136,6mm'lik uzunluk değerini korumayı başarıyor. Bununla birlikte 69.8mm ile 70mm sınırının altına inerek Galaxy S3'e oranla tek elle kullanımda daha kolay bir deneyim elde edebilmeyi mümkün kılan cihazın daha geniş ve çok daha yüksek çözünürlüklü ekranıyla kullanıcısına büyük bir ekranı olumsuz bir getirisi olmadan tecrübe edebilme imkanı sağlayacağı belirtiliyor. Aygıtın en etkileyici kısmı olan yeni bir piksel dizilimine sahip Full HD Super AMOLED, Galaxy S3 ile başlayan yeni tasarım anlayışını sürdüren bir kasa içerisine konumlandırılmış. Farklı işlemelerle gösterişli bir görünüm kazanan polikarbonat gövdenin arkasında, 13MP'lik HDR video destekli arkadan aydınlatmalı, sıfır çekim gecikmesine sahip ana kamera ve LED flaş konumlanmış. Geniş merceğiyle dikkat çeken CMOS sensörü Samsung'un çok sayıda yeni yazılımsal fonksiyonu destekliyor.

Samsung'un "hayat arkadaşı" nitelendirmesini layık gördüğü yeni ürününün diğer teknik detayları şöyle; yeni Corning Gorilla Glass 3 yüksek dayanıklılığa sahip cam, Imagination Technologies PowerVR SGX544 grafik işlemci, 2GB LPDDR3 sistem belleği, 16/32/64GB dahili hafıza seçenekleri, 64GB'a kadar artırılabilir microSD kart hafızası, Full HD video çekebilen 2MP arkadan aydınlatmalı ön kamera, çift taşıyıcı ile 42.2Mbps HSDPA, DLNA, Wi-Fi Direct, çift bant Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, NFC çipi, MHL 2.0 portu, USB OTG, kızılötesi LED, çok renkli uyarı ışığı, jeomanyetik, yakınlık, basınç, ısı ve nem sensörleri, jiroskop, ivme ölçer, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, yeni animasyon motoruyla TouchWiz kullanıcı arayüzü ve 2,600mAh pil. Bu teknik özellikler ile birlikte kızılötesi LED ile televizyonları kontrol edebilme yetisi ve kablosuz şarj desteği de yeni Galaxy S'te mevcut.

Kendi geliştirdiği arayüzü her yeni nesilde geliştirmeye devam eden Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S4'e eşlik eden en yeni Android sürümünü çok sayıda yazılımsal fonksiyonla donatmış. Dual Camera, cihazın iki kamerasıyla aynı anda çekip yapıp, bu iki görüntüyü bir araya getirerek farklı efektlerle medyalar oluşturmaya yarıyor. 12 farklı çekim moduyla gelen kamerayı çok sayıda değişik özellikte görüntü oluşturmak için kullanmak mümkün. Kullanıcılar, kamera dışında TouchWiz arayüzüden 9 dile destek sunan S Translator çeviricisi, gözlerinizi hareket ettirerek işlemde bulunmanızı sağlayan Smart Pause, Smart Scroll, cihazın gelişmiş dokunmatik paneli sayesinde ekran üzerinde parmağınızı gezdirerek önizlemelere göz atma imkanı tanıyan Air View, el hareketleriyle aygıtı kontrol edebileceğiniz Air Gesture, el yazısını tanıyarak dijital karakterlere dönüştüren Samsung Optical Reader ve daha birçok alanda faydalanabilecek.

Nisan sonunda satışa çıkacağı müjdelenen cihaz, toplam 155 ülkede 327 operatörle birlikte tüketicilere ulaştırılacak. İlk etapta siyah ve beyaz renk seçenekleri piyasaya sürülecek Galaxy S4'ün önümüzdeki aylarda renk çeşitliliğinin 5-6'ya kadar çıkması bekleniyor. 3G ve 4G LTE iletişim teknolojilerini destekleyen iki farklı sürüm hazırlayan Samsung hakkında, şimdiye kadar hazırlamış olduğu en kapsamlı etkinliğinin tanıtım dahilindeki gösterilerle izleyici kaybına uğradığı ve bu hususta görkemli açılışını tamamlamayamadığı yorumlarının yapıldığını hatırlatalım. Bir buçuk saatlik Radio City Music salonu tanıtımının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.