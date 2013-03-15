Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S4 resmen duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
14,6b
1
633
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S4 resmen duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Unpacked etkinliklerinin bu yılki ilk ayağında, teknoloji dünyası ve tüketicilere ABD'nin New York şehrinde seslenen Samsung; Radio City Music Salonundaki dünyanın dört bir yanından gelmiş 3,000'in üzerinde katılımcıya sahip basın konferansının yanı sıra Times Meydanında herkese açık bir organizasyonla yeni üst düzey akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Amerikalı aktör ve şarkıcı Will Chase'nin sunucusu olduğu tanıtım, Unpacked 2013'ün gizli mesajcısı rolüyle reklam filmlerinde yer alan Jeremy Maxwell'in salona gelişiyle başladı. Son birkaç yılda olduğu gibi "hayatı sınırlar olmadan tecrübe edin" sloganıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Samsung'un mobil bölümünden sorumlu yöneticisi JK Shin, Galaxy S4'ü iki farklı renk seçeneğiyle gün yüzüne çıkardı.
Çinli kaynaklar tarafından birkaç gündür sanal medyaya servis edilen prototip görüntülerini doğrular nitelikte bir yapıyı beraberinde getiren Samsung'un GT-I9500 model numaralı cihazının satışındaki kilit noktayı, Samsung Display'ın geliştirip ürettiği yeşil-sarı PHOLED materyale sahip 5 inç büyüklüğündeki yeni nesil Super AMOLED ekran ve yine Samsung'un geliştirdiği Exynos 5410 yongada sistem çözümü oluşturacak. İlk Galaxy S'ten beri kararlı bir şekilde donanım tercihlerindeki yolundan şaşmayan firma, Full HD (1920 x 1080) çözünürlük standardını benimseyerek 441ppi piksel yoğunluğuna ulaşan ilk AMOLED panel ve ARM'ın big.LITTLE işlem teknolojisiyle inşa edilen toplamda sekiz çekirdekli Exynos 5 Octa'yı yeni amiral gemi ünvanlı modeline entegre ederek fiziksel anlamda yenilikçi bir tutum sergiledi. 1.6GHz hızındaki dört çekirdekli Cortex-A15 ile yüksek performans, 1.2GHz'lik dört Cortex-A7 çekirdeğiyle ise; güç tasarrufunu endüstrideki en iyi noktaya ulaştırmayı amaçlayan uzak doğulu üretici, bu teknolojiyi benimseyen şirketlerin başında geliyor.
7.9mm'lik kalınlığı ve 130 gram ağırlığıyla önceki nesil Galaxy S'ten daha iyi ölçüler ortaya koyan Galaxy S4, daha geniş bir ekrana sahip olmasına karşın 136,6mm'lik uzunluk değerini korumayı başarıyor. Bununla birlikte 69.8mm ile 70mm sınırının altına inerek Galaxy S3'e oranla tek elle kullanımda daha kolay bir deneyim elde edebilmeyi mümkün kılan cihazın daha geniş ve çok daha yüksek çözünürlüklü ekranıyla kullanıcısına büyük bir ekranı olumsuz bir getirisi olmadan tecrübe edebilme imkanı sağlayacağı belirtiliyor. Aygıtın en etkileyici kısmı olan yeni bir piksel dizilimine sahip Full HD Super AMOLED, Galaxy S3 ile başlayan yeni tasarım anlayışını sürdüren bir kasa içerisine konumlandırılmış. Farklı işlemelerle gösterişli bir görünüm kazanan polikarbonat gövdenin arkasında, 13MP'lik HDR video destekli arkadan aydınlatmalı, sıfır çekim gecikmesine sahip ana kamera ve LED flaş konumlanmış. Geniş merceğiyle dikkat çeken CMOS sensörü Samsung'un çok sayıda yeni yazılımsal fonksiyonu destekliyor.
Samsung'un "hayat arkadaşı" nitelendirmesini layık gördüğü yeni ürününün diğer teknik detayları şöyle; yeni Corning Gorilla Glass 3 yüksek dayanıklılığa sahip cam, Imagination Technologies PowerVR SGX544 grafik işlemci, 2GB LPDDR3 sistem belleği, 16/32/64GB dahili hafıza seçenekleri, 64GB'a kadar artırılabilir microSD kart hafızası, Full HD video çekebilen 2MP arkadan aydınlatmalı ön kamera, çift taşıyıcı ile 42.2Mbps HSDPA, DLNA, Wi-Fi Direct, çift bant Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, NFC çipi, MHL 2.0 portu, USB OTG, kızılötesi LED, çok renkli uyarı ışığı, jeomanyetik, yakınlık, basınç, ısı ve nem sensörleri, jiroskop, ivme ölçer, Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi, yeni animasyon motoruyla TouchWiz kullanıcı arayüzü ve 2,600mAh pil. Bu teknik özellikler ile birlikte kızılötesi LED ile televizyonları kontrol edebilme yetisi ve kablosuz şarj desteği de yeni Galaxy S'te mevcut.
Kendi geliştirdiği arayüzü her yeni nesilde geliştirmeye devam eden Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S4'e eşlik eden en yeni Android sürümünü çok sayıda yazılımsal fonksiyonla donatmış. Dual Camera, cihazın iki kamerasıyla aynı anda çekip yapıp, bu iki görüntüyü bir araya getirerek farklı efektlerle medyalar oluşturmaya yarıyor. 12 farklı çekim moduyla gelen kamerayı çok sayıda değişik özellikte görüntü oluşturmak için kullanmak mümkün. Kullanıcılar, kamera dışında TouchWiz arayüzüden 9 dile destek sunan S Translator çeviricisi, gözlerinizi hareket ettirerek işlemde bulunmanızı sağlayan Smart Pause, Smart Scroll, cihazın gelişmiş dokunmatik paneli sayesinde ekran üzerinde parmağınızı gezdirerek önizlemelere göz atma imkanı tanıyan Air View, el hareketleriyle aygıtı kontrol edebileceğiniz Air Gesture, el yazısını tanıyarak dijital karakterlere dönüştüren Samsung Optical Reader ve daha birçok alanda faydalanabilecek.
Nisan sonunda satışa çıkacağı müjdelenen cihaz, toplam 155 ülkede 327 operatörle birlikte tüketicilere ulaştırılacak. İlk etapta siyah ve beyaz renk seçenekleri piyasaya sürülecek Galaxy S4'ün önümüzdeki aylarda renk çeşitliliğinin 5-6'ya kadar çıkması bekleniyor. 3G ve 4G LTE iletişim teknolojilerini destekleyen iki farklı sürüm hazırlayan Samsung hakkında, şimdiye kadar hazırlamış olduğu en kapsamlı etkinliğinin tanıtım dahilindeki gösterilerle izleyici kaybına uğradığı ve bu hususta görkemli açılışını tamamlamayamadığı yorumlarının yapıldığını hatırlatalım. Bir buçuk saatlik Radio City Music salonu tanıtımının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy S4 resmen duyuruldu
Samsung Galaxy S4 resmen duyuruldu

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xconnect 6 yıl en beğenilen
Biri şaka yaptık desin!
Geçen yılki görseli vermişiz desin,
Site hacklendi sunucuya ulaşamıyoruz desin,
Uykulusun ondan göremiyorsun desin,
Aslında babanla senin yerine biz kız çocuğu bekliyorduk ama sen geldin desin!

Biri şaka yaptık desin!Geçen yılki görseli vermişiz desin,Site hacklendi sunucuya ulaşamıyoruz desin,Uykulusun ondan göremiyorsun desin,...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +105
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl
GALAXY S3S
Yanıtla +60
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeyyMayk 6 yıl
Donanim haber elemanlari bosuna gitti amerikaya telefonu gorduk ozellikleri gorduk erdi özağ hala canli yayin yapacak
ben yatar beyler

Donanim haber elemanlari bosuna gitti amerikaya telefonu gorduk ozellikleri gorduk erdi özağ hala canli yayin yapacakben yatar beyler
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
Alegro1453 5 yıl
S4 gibi guzelim telefona kotu dediniz, Samsung S5'i tanitti ve simdi herkes S4'un ne ladar guzel oldugunu anladi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eren..34 5 yıl
Vay be S4 sen de eskidin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frankdal 5 yıl eren..34
eren..34
Vay be S4 sen de eskidin


Post kalmak için sabahtan beri gereksiz mesaj atıyorsun BLOCK!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
censorship 6 yıl
Karari verdim bu s4 ile s4 active arasinda kaldim activenin ekrani s4 e gore daha soluk kamerasida daha kotu su gecirmez ve toza karsi dayanikli s4ce gore biraz daha kalin kamerasi 8mp bende galaxy s4 u tercih ettim aldim tel iyi ama turkce dil cikmadi cok kafam bozuldu acikcasi ispanyolca fransizca ingilizce almanca var turkce yok model numarasi sgh i337 yardim edin arkadaslar nasil turjce yapariz bu telefonu ingilizcede kullanirim sorun degil ama ben kendi dilimde kullanmak istiyorum iphone da vardi turkce!yardim lutfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deividde 6 yıl
sealm arkadaşlar bu cihazı almayı düşünüyorum tek sorum şarz durumu nasıl batarya 3gyi açınca iphonlardaki gibi hemen eriyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
censorship 6 yıl
3 senedir iphone 4 kullanıyorum,telefonumdan çok memnundum,işimi fazlasıyla görüyordu,navigasyon,internet ve kamera özelliklerinide aktif olarak kullanıyordum, fakat telefonun mikrofonu bozuldu.yaptırmayı düşünmüyorum yeni bir telefon alasım vardı bahanesi oldu :) şimdi iphone 5 almak istemiyorum yakında 5s çıkacak biraz daha bekleyip sms le idare ederim.samsungları araştırıyorum galaxy s4 ve yeni çıkan su geçirmez galaxy s4 active güzel telefonlar fakat malzeme kalitesini beğenmedim,mağazada elimdeyken oyuncak hissi verdi bana,neden böyle keşke plastik yerine başka bir madde kullansalardı,sırf bu yüzden almadım.benim 13 yıl önce kullandığım panasonic gd92 nin malzeme kalitesi bile galaxy den daha iyiydi.iphone 5s imi beklesem yoksa htc veya sony leridemi incelesem?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 6 yıl
Bu sekiz çekirdek ile snapdragon arasında ne fark var ? Hangisi iyi? Turkiyeye sekiz çekirdekli modeli gelecekmiş resmileşti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Espa 6 yıl the show must go on
the show must go on

Bu sekiz çekirdek ile snapdragon arasında ne fark var ? Hangisi iyi? Turkiyeye sekiz çekirdekli modeli gelecekmiş resmileşti

sekiz dediği 4+4 çekirdek. Bu kmodel kesinlikel daha iyi. Amerika versiyonundan daha çok performanslı ve daha az pil tüketimine sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Tipi tam bir hayal kırıklığı off
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bir ben beğendim heralde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperalpi 6 yıl
"Kondik, Touchwiz değerlendirmesinde ise “ Son haliyle belirli aşamalar kaydetti ancak, Touchwiz’i genel itibariyle Samsung’un güçlü donanımlarına yakışmayan bir yapısı var."

S1/S2/S3 şeklinde devam ediyor samsung maceram.. hiç bir zaman performansından tamamen memnun kalmamama rağmen kullanmaya devam ediyorum..Telefon ne kadar güçlü olursa olsun o rehber 3-4 saniyede açılmıyor mu , garip garip donmuyor mu,kasmaya başlamıyor mu.. delleniyorum arkadaş..yok 1gb ram var yok öle işlemci var böyle donanım var diyoruz da yok abi hiç stabil değil.. android olarak sadece samsung kullandığım için bilmiyorum,diğer android telefonlarda da böyle sorunlar oluyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Samsung note 2 ve s3 sahibi biri olarak... yazik olmamis gecmis olsun artik samsung.bittiginin resmidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Merhaba
Samsung yazılım konusunda dünya çapında iyi markalardan biri.Donanım kısmında da ürünlerinde kendi çözümlerini oluşturup yer verdiğini görmekteyiz.Hangi ürün olursa olsun insanlar dokunduklarında iyi bir hissiyat oluşmasını isterler.Günümüzde bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapan güçlü firmalar mevcut.Samsung bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapmalı.Sunduğu teknolojiler göz önüne alındığında satışa çıkan ürünlerin müşterilerini bu anlamda memnun etmesi gerekli.Yoksa fiyat performans konusu değerlendiren bir çok müşterinin başka markaları tercih etmemesi zor olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sostoyevski 6 yıl
çok şapşirik bi telefon olmuş ehe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +16 caneycaney +13 javaprof +10 ecs_elite_group +10 khytr89 +9 WB +9 deoks +8 AirSupport +8 AqRaMa +7 KaleyDeskop +7
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14592 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
3 etiket daha akıllı telefon samsung tanıtım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Golf ün 1444 kg olması.
DH Forum
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim