Samsung : Galaxy S4 satışları yolunda, Android'li kamera haftaya geliyor

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Samsung'un Galaxy S4 satışları ile ilgili beklentileri düşürdüğü ve yatırımcıları uyardığı yönündeki haberlere bizzat Samsung Electronics patronundan yalanlama geldi.
JK Shin, Güney Kore medyasına verdiği demeçte Galaxy S4 satışlarının yolunda ve güzel devam ettiğini açıkladı. JPMorgan tarafından yapılan analizin gerçeği yansıtmadığını belirten Shin, bankanın kendi analizi olduğunu ve düzeltmesi gerekebileceğini ifade etti.
Shin ayrıca yeni nesil Galaxy kamerası ile de bilgi verdi. Shin aynasız Android'li yeni kameranın da haftaya tanıtılacağını müjdeledi. NX ailesine dahil olacağı sanılan model beklenenden daha farklı bir tasarımla da gelebilir. Bugün ortaya çıkan bir görsel model ile ilgili kafaları karıştırmaya yetti.
Shin diğer taraftan Apple ile yaklaşık 50 patentin konu olduğu farklı ülkelerdeki davalarda da kesinlikle uzlaşma masasına oturmayacaklarını dile getirdi.
http://pocketnow.com/2013/06/13/galaxy-camera-nx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung yollamasa bile inceleme için bulunabilir bence. 3-4 gün kullanım süresi yeterlidir incelemek için. Telefon çıkalı aylar oldu ve artık incelemeyen site kalmadığı için DH'nin incelemesine ihtiyaç yok ama ülkenin en aktif forumunun tarihin en başarılı telefon serilerinden birinin şimdiye kadarki en iddialı modelini incelemesi lazımdı.
Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.
Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.