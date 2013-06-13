Samsung : Galaxy S4 satışları yolunda, Android'li kamera haftaya geliyor

Samsung'un Galaxy S4 satışları ile ilgili beklentileri düşürdüğü ve yatırımcıları uyardığı yönündeki haberlere bizzat Samsung Electronics patronundan yalanlama geldi.





JK Shin, Güney Kore medyasına verdiği demeçte Galaxy S4 satışlarının yolunda ve güzel devam ettiğini açıkladı. JPMorgan tarafından yapılan analizin gerçeği yansıtmadığını belirten Shin, bankanın kendi analizi olduğunu ve düzeltmesi gerekebileceğini ifade etti.





Shin ayrıca yeni nesil Galaxy kamerası ile de bilgi verdi. Shin aynasız Android'li yeni kameranın da haftaya tanıtılacağını müjdeledi. NX ailesine dahil olacağı sanılan model beklenenden daha farklı bir tasarımla da gelebilir. Bugün ortaya çıkan bir görsel model ile ilgili kafaları karıştırmaya yetti.





Shin diğer taraftan Apple ile yaklaşık 50 patentin konu olduğu farklı ülkelerdeki davalarda da kesinlikle uzlaşma masasına oturmayacaklarını dile getirdi.





http://pocketnow.com/2013/06/13/galaxy-camera-nx