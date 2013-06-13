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Samsung : Galaxy S4 satışları yolunda, Android'li kamera haftaya geliyor

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : Galaxy S4 satışları yolunda, Android'li kamera haftaya geliyor
Samsung'un Galaxy S4 satışları ile ilgili beklentileri düşürdüğü ve yatırımcıları uyardığı yönündeki haberlere bizzat Samsung Electronics patronundan yalanlama geldi.

JK Shin, Güney Kore medyasına verdiği demeçte Galaxy S4 satışlarının yolunda ve güzel devam ettiğini açıkladı. JPMorgan tarafından yapılan analizin gerçeği yansıtmadığını belirten Shin, bankanın kendi analizi olduğunu ve düzeltmesi gerekebileceğini ifade etti.

Shin ayrıca yeni nesil Galaxy kamerası ile de bilgi verdi. Shin aynasız Android'li yeni kameranın da haftaya tanıtılacağını müjdeledi. NX ailesine dahil olacağı sanılan model beklenenden daha farklı bir tasarımla da gelebilir. Bugün ortaya çıkan bir görsel model ile ilgili kafaları karıştırmaya yetti.

Shin diğer taraftan Apple ile yaklaşık 50 patentin konu olduğu farklı ülkelerdeki davalarda da kesinlikle uzlaşma masasına oturmayacaklarını dile getirdi.


http://pocketnow.com/2013/06/13/galaxy-camera-nx Yorum Yaz
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VYC Majoris 5 yıl en beğenilen Bamya Avcisi
AggressiveGamer

Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??

Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.

Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.

Samsung yollamasa bile inceleme için bulunabilir bence. 3-4 gün kullanım süresi yeterlidir incelemek için. Telefon çıkalı aylar oldu ve artık incelemeyen site kalmadığı için DH'nin incelemesine ihtiyaç yok ama ülkenin en aktif forumunun tarihin en başarılı telefon serilerinden birinin şimdiye kadarki en iddialı modelini incelemesi lazımdı.
AggressiveGamerBunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.P...
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Yanıtla +19
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Bamya Avcisi 5 yıl
Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??
Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.
Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.
Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc ali...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adam dslr parasına satıyo amk 1.sini denedik o kadarda iddialı değil
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wolf silver 5 yıl
Samsung apple yi bitirmekte kararlı galiba :-)
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Eskiler 5 yıl
Galaxy Active

Galaxy Zoom

Galaxy Mega

Kusurabakma ama, bunlar çöp oğlu çöp Samsung.
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BeYaBaN. 5 yıl
AggressiveGamer
Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.

Bu kadar agresif olmanıza gerek yoktu hafta içinde one ile karşılaştırmalı olarak bir s4 inceleme videosu yayınlanacak.
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evetbenim 5 yıl
Ciddiyetten uzak
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Umutcan 5 yıl
İkinci el bölümünden bir hayırsever 3 günlüğüne bi s4 yollasın bari dh'e.
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Carfreak 5 yıl
Androidli DSLR makineler fena olmaz sanki.
Bir düşündüm de ne halta yarayacak ki
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Bamya Avcisi 5 yıl
Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??
Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.
Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.
3 Yanıt Yanıtla +12
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VYC Majoris 5 yıl Bamya Avcisi
AggressiveGamer

Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??

Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.

Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.

Samsung yollamasa bile inceleme için bulunabilir bence. 3-4 gün kullanım süresi yeterlidir incelemek için. Telefon çıkalı aylar oldu ve artık incelemeyen site kalmadığı için DH'nin incelemesine ihtiyaç yok ama ülkenin en aktif forumunun tarihin en başarılı telefon serilerinden birinin şimdiye kadarki en iddialı modelini incelemesi lazımdı.
Yanıtla +19
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swat882 5 yıl Bamya Avcisi
AggressiveGamer

Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??

Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.

Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.

teknoseyirde iyidir yav
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ozturert 5 yıl Bamya Avcisi
AggressiveGamer

Bunun haberiyle ugrasacaginiza bir s4 incelemesi yapsaniz diyorum??

Samsung yollamadi mi?Gidin bir tane alin.Paraniz mi yok? Yakindan esden dosttan odunc alin.

Ulkemizde ve dunyada yuksek derecede satilmakta olan bir cihazin incelemesi benim teknoloji konusunda 1 numara olduguna inandigim donanimhaberde yoksa benim de dhye olan guvenim sarsilir.Teknoseyir gibi alternatiflere yonelirim gun gectikce.Sirf benim icin boyle degil cogu kisi icin boyle bu durum.Siz memnunsaniz devam edin boyle insanlar da alternatif arasin,ama bu konuya deger veriyorsaniz bir an once eski formunuza donun lutfen.

Bir tane alıp hediye etsene madem?
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DH Misafiri 5 yıl
para-kazanabilirmiyiz.com/...
EN UYGUN FİYATLAR
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Aydenz 5 yıl
her ***'a galaxy
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