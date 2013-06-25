Samsung Galaxy S4'ün Snapdragon 800'lü versiyonu ortaya çıktı

Sony’nin Xperia Z Ultra modeliyle Snapdragon 800 işlemcisini kullanan ilk üretici olmasının hemen ardından bugün de Samsung cephesinden önemli bir haber geldi ve Snapdragon 800 platformundan güç alan Galaxy S4 LTE-A modeline ait görüntüler ortaya çıktı. Bilindiği üzere Galaxy S4 şu anda, LTE teknolojili ülkelere Snapdragon 600, diğer tüm pazarlara ise Exynos 5 Octa işlemcili versiyonları ile sevk ediliyordu. Haberimize konu olan Galaxy S4 LTE-A ise iki açıdan önemli farklar ortaya koymaya başarıyor ki bunlar; şu an için dünyanın en hızlı mobil platfprmu olan Snapdragon 800 ile gelmesi ve şu anki en hızlı LTE cihazlara göre mobil bağlantı hızını teoride iki katına çıkartan LTE-Advanced ağ altyapısına destek sunması.

LTE bizde olmadığı için daha çok işlemci kısmına yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. 2.3GHz hızında çalışan Snapdragon 800 ile Galaxy S4 LTE-A’nın, satılmakta olan tüm versiyonlarından önemli oranda daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Adreno 330 grafik birimi sayesinde ayrıca grafik tarafında da ciddi bir sıçrama yapacak olan yeni versiyona karşı, HTC’nin ne yapacağı henüz bilinmiyor zira Tayvanlı şirketin Snapdragon 800’e ilişkin ne derece planları henüz detaylanmış değil. HTC One olmasa bile şirketin Galaxy Note III ve Sony Xperia Z Ultra’ya rakip bir telefon-tablet melezinde Snapdragon 800 kullanması beklenebilir. 4.99-inç ekrana, 2GB RAM’e farklı kapasite ve renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy S4 LTE-A’ya, Android 4.2.2 ve TouchWIZ arayüzünün en son versiyonu eşlik ediyor.





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