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Samsung Galaxy S4'ün Snapdragon 800'lü versiyonu ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün Snapdragon 800'lü versiyonu ortaya çıktı
Sony’nin Xperia Z Ultra modeliyle Snapdragon 800 işlemcisini kullanan ilk üretici olmasının hemen ardından bugün de Samsung cephesinden önemli bir haber geldi ve Snapdragon 800 platformundan güç alan Galaxy S4 LTE-A modeline ait görüntüler ortaya çıktı. Bilindiği üzere Galaxy S4 şu anda, LTE teknolojili ülkelere Snapdragon 600, diğer tüm pazarlara ise Exynos 5 Octa işlemcili versiyonları ile sevk ediliyordu. Haberimize konu olan Galaxy S4 LTE-A ise iki açıdan önemli farklar ortaya koymaya başarıyor ki bunlar; şu an için dünyanın en hızlı mobil platfprmu olan Snapdragon 800 ile gelmesi ve şu anki en hızlı LTE cihazlara göre mobil bağlantı hızını teoride iki katına çıkartan LTE-Advanced ağ altyapısına destek sunması.
LTE bizde olmadığı için daha çok işlemci kısmına yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. 2.3GHz hızında çalışan Snapdragon 800 ile Galaxy S4 LTE-A’nın, satılmakta olan tüm versiyonlarından önemli oranda daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Adreno 330 grafik birimi sayesinde ayrıca grafik tarafında da ciddi bir sıçrama yapacak olan yeni versiyona karşı, HTC’nin ne yapacağı henüz bilinmiyor zira Tayvanlı şirketin Snapdragon 800’e ilişkin ne derece planları henüz detaylanmış değil. HTC One  olmasa bile şirketin Galaxy Note III ve Sony Xperia Z Ultra’ya rakip bir telefon-tablet melezinde Snapdragon 800 kullanması beklenebilir. 4.99-inç ekrana, 2GB RAM’e farklı kapasite ve renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy S4 LTE-A’ya, Android 4.2.2 ve TouchWIZ arayüzünün en son versiyonu eşlik ediyor.


http://blog.naver.com/m_style_dj/70170354737?viewType=pc Yorum Yaz
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Ceqa 6 yıl en beğenilen
Millet htc onex+ yapınca yerin dibine sokmuştu samsung s4++++ yapmış durum hadi hayırlısı
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***Respect*** 6 yıl

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Tuzlu Çubuk 6 yıl
tegra 4 lüyü bekleyin derim
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DH Misafiri 5 yıl
Ben usa dan getirtdim gram takilma yada isinma yok.isteyene satabilirim.4g li ve baya hizli.kutusu herseyi icinde ve kayitli.yaninda extra pil verilecektir.05309232976
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erci501 6 yıl
Ayrıca s800 octa nin performansına göre cok fark yaratmayacak.
Uçuyor kaçıyor denecek sonra pek de bir farkı yokmus denecek. Full HD cihaz için s800 de yetersiz kalacak demedi demeyin
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` quaD. 6 yıl
Bir dahaki s4u omuza koyunca masaj yapiyormus
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erci501 6 yıl
Bu cihaz sadece koredeki bir telekom şirketi için üretildi.
S4 alanların uzulmesine veya almayanlarin beklemesine gerek yok. Samsung daha oncede s2 hd lte çıkarmıştı yine koreye özel. O ülkede rekabet edebilmesi için sürekli cihazların yenilenmesi gerekiyor. Ergen gençlik kalkmış forumdan samsung a ders vermeye çalışıyor. Bari biraz araştırın sonra laf atın.
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samedcan 6 yıl
bir üst model beklenmeli
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SystemApps 6 yıl
galaksi s4 alanlar daha taksidini bitirmeden gpusu yetmeyen donanımlara mahkum kaldılar.tabi niye s4 alınır orası ayrı bi konu...
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Avorlair 6 yıl
"Tegra 4" ve "Intel Atom" işlemcili modeller de yolda sürüsüne bereket
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jolawe 6 yıl
g.kore dışına çıkmayacaksa sorun yok gibi gözüküyor.zaten lte olduğu için bize gelmez.
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cenkcolak 6 yıl
Yiyorsa koymasin...diğer türlü s5i beklemesi lazım ki o zamana kadar atı alan uskudari geçer valla...bundan sonrada diğer firmalari kimse elestirmesin..
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diplomalıamele 6 yıl
onu bekle bunu bekle telefonlar eskiyo adamın biri her yeni telefon çıktığında yok bi sonrakini bekleyin diyo :D
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