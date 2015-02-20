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Samsung Galaxy S6 bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
2,8b
1
47
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S6 bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor

Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6'yı tanıtmasına artık sayılı günler kala modelin bileşen parçaları da internete sızmaya devam ediyor. Modelin bu kez bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor.
Daha önce de gündeme geldiği gibi sızan görüntülerde de batarya 2600mAh gücünde görünüyor. Bataryanın model numarası ise EB-BG925ABE olarak belirlenmiş. G925 ifadesi Galaxy S6 Edge modelini ifade ettiği için Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde aynı bataryanın kullanılacağı düşünülüyor.
2600mAh gücündeki bataraya rakip modeller düşünüldüğünde oldukça düşük gelebilir. Ancak Samsung'un 14nm fabrikasyon süreci ile ürettiği 64-bitlik 8 çekirdekli Exynos 7420'nin yüzde 30-35 civarında daha az enerji tüketmesi ve gelişmiş güç yönetim kontrolleriyle bataryadan en fazla verimi alacağı ve iki güne kadar kullanım süresi sunabileceği tahmin ediliyor. Bu açıdan Galaxy S6'nın en dikkat çekici tarafının daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım süreleri vaad etmesi olacak gibi görünüyor.
Bugüne kadar sızan veya resmi olarak paylaşılan bilgilerle Galaxy S6 modelinde metal çerçeve, 64-bitlik Exynos 7420 yongaseti, düşük ışıkta en iyi kaliteyi verecek olan arka kamera, daha hızlı bir depoöama belleği, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağını tahmin ediyoruz. Ancak en net bilgiler 1 Mart tarihinde verilecek.



http://www.sammobile.com/2015/02/19/alleged-galaxy-s6-battery-images-hint-at-2600-mah-capacity-again/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Tutturdular da tutturdular 2600 mah diye, umarım fos çıkmaz; bataryanın rahat rahat götürmezse yandılar
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DH Misafiri 4 yıl
ewet doğru olabilir henüz bir bilgim yok ama sızdırdığını biliyorum
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beter.böcek 4 yıl
Batarya tiplerinden yuzde 90 cikarilamayan tipli bir cihaz gelecek gibime geliyor,yekpare kasanin yine de yeri ayri her zaman.
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berkanenes 4 yıl ekrem71
Arkadaslar s6 da kullanilacak bataryanin maH i o kdr onemli degil tahminimce 2800 yada 2600 civari olacak ama telefonun direk android 5.0 lolipop olarak gelmesi bataryaya cok sey farkettiriyor ve yeni nesil touchwiz daha dsuk enerji tuketecek yani bircok 3000 maH telefondan daha uzun gidecek Samsung galaxy s6 nin pili rahat olabilirsiniz

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aydink_1903 4 yıl
Apple IPhone 6 ya 1800mAh lik pil koyabiliyor, aynı kalınlıkta s6 ya 2600mAh koyacak. Apple ın çerçevesinde altta üstte çok büyük boşluklara rağmen.

Neye güveniyorlar 20nm ye göre %35 daha az tüketim sağlayacak yeni işlemcilerin, şu anda Apple ve Samsung hariç piyasada 20nm işlemci yokken.

Bir karşılaştırma yapalım bir önceki nesil s5 de ne kullanıldı, 28nm Snapdragon 801 yani en azından 14nm ye düşerek % 50 nin üstünde bir tasarruf sağlanacak. Peki elimizde başka hangi veri var pil tüketimini en çok etkileyen şey nedir ekran, Displaymate in detaylı Note 4 ekran incelemesinden şunu anlıyoruz Samsung un elinde her nesilde biraz daha geliştirdiği en büyük dezavantajı beyazdaki tüketiminde ciddi bir aşama kaydetmiş.

Başka ne biliyoruz artık QuickCharge Exynos larda standart hale geldi. Note 4 QuickCharge ile yaklaşık 1:30 saat ile dolduğuna göre s6 yaklaşık 1 saat te dolacak.

10 saatin üzerinde ekran açık kalma süresi ve 1 saatte dolacak bir telefondan bahsediyoruz. Bu batarya tartışmaları çok gereksiz.

Ben alırmıyım almam, çünkü kalemsiz bir telefon benim için anlamsızdır.

Kolay gelsin
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TearsForFears 4 yıl
6.9 mm ile geleceği söyleniyor bu incelik için 2600 fena değil.Bazı arkadaşlarda batarya koysan ne olur falan demiş.Bakın bakalım iPhone'a bataryası düşük kapasitede ama milyonlar satıyor.Bence 1 günü çıkarıyorsa gerisi önemli değil her akşam %50 de olsa %25 de olsa takıyoruz şarja.
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gently weeps 4 yıl
Şimşek gibi hızlı ve pil tüketen telefon geliyor :) pil konusunda sony adamları ezdi geçti arkadaşımda z3 var adam 3 gün kullanıyor telefonu banamısın demiyor
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swat882 4 yıl
Çıkarılmayan batarya, satışları inanılmaz çok etkiler, sırf s4 te 3 orjinal bataryam ve şarj istasyonum var, daha telefonu şarj a taktığımı hatırlamıyorum
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PuLaTMeTiN 4 yıl
Yok aga benim anlamadığım neden üst limit 2 gün olarak belirlenmiş. İşlemci falan daha az güç tüketiyor anladık. Sen yinede bataryayı büyüt 3600 yap 3 - 4 gün batarya ömrü olsun. Bak o zaman satış rakamlarına.
Neyin peşindesiniz aklım almıyor. maliyetmi yüksek 10usd maliyeti varsa 20 USD farkla sat. 2200'e satıyorsan zaten 2250 ye sat ama gerçek anlamda bir farkın olsun...
Millet pusuda 2 günün üstünde batarya ömrünü sunacak cihazı bekliyor bunlar o fırsatı yakalamış geri tepiyorlar. Alın o 2600'lük bataryaları koltuğunuza dikin :D
2 Yanıt Yanıtla
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ax 4 yıl
Arkadaş adamlar ince telefon yapıyor ne beliyorsun o kasaya ne bekliyorsun ki.Ha 2k neden 1080p yap batarya performansı artsın ona lafım yok ama 2k ekranda farkettiriyor.Hızlı şarj ile gelecek muhtemelen ve batarya konusunda sıkıntı olmaz.Hızlı şarja sahip bir telefonun kullanımının ne kadar rahat olduğunu kullanan bilir.4000 mah pil koyacağına 2600 koysun ama hızlı şarj olsun benim için daha iyi.İncelik ve hafiflikte bence çok önemli kalın ve ağır telefon sevmiyorum.Yanlız kamera çıkıntısı hiç hoşuma gitmedi zaten samsung telefonların en çirkin kısmı kamera bölümüdür.Sony gibi o kısmı şık bir şekilde kasaya yerleştiremiyorlar nedense...
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Xloud 4 yıl PuLaTMeTiN
PuLaTMeTiN

Yok aga benim anlamadığım neden üst limit 2 gün olarak belirlenmiş. İşlemci falan daha az güç tüketiyor anladık. Sen yinede bataryayı büyüt 3600 yap 3 - 4 gün batarya ömrü olsun. Bak o zaman satış rakamlarına.
Neyin peşindesiniz aklım almıyor. maliyetmi yüksek 10usd maliyeti varsa 20 USD farkla sat. 2200'e satıyorsan zaten 2250 ye sat ama gerçek anlamda bir farkın olsun...
Millet pusuda 2 günün üstünde batarya ömrünü sunacak cihazı bekliyor bunlar o fırsatı yakalamış geri tepiyorlar. Alın o 2600'lük bataryaları koltuğunuza dikin :D

+1000
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Yürüyen Ölü 4 yıl PuLaTMeTiN
PuLaTMeTiN

Yok aga benim anlamadığım neden üst limit 2 gün olarak belirlenmiş. İşlemci falan daha az güç tüketiyor anladık. Sen yinede bataryayı büyüt 3600 yap 3 - 4 gün batarya ömrü olsun. Bak o zaman satış rakamlarına.
Neyin peşindesiniz aklım almıyor. maliyetmi yüksek 10usd maliyeti varsa 20 USD farkla sat. 2200'e satıyorsan zaten 2250 ye sat ama gerçek anlamda bir farkın olsun...
Millet pusuda 2 günün üstünde batarya ömrünü sunacak cihazı bekliyor bunlar o fırsatı yakalamış geri tepiyorlar. Alın o 2600'lük bataryaları koltuğunuza dikin :D

Bu bütün firmaların yaptığı birşey.ürettiği aletin biyerini bilerek eksik yapar.o eksik yaptığı yer kullanıcıyı sıkar,yeni telefon almaya zorlar.bazen pil gücü az olur şarjı çabuk biter.bazen ram az olur. Normalde telefon kasmaz.güncelleme verirler kasmaya başlar.kullanıcı daha sonra farkeder.

malzemeden çalıyolar yani
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Sanki Bana Pele 4 yıl
Günü cikarmayacak pil ile piyasaya çıktıktan sonra yemisim 2k ekranı. 720p ekran ile mutluyum ben.
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