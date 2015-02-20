Samsung Galaxy S6 bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor





Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6'yı tanıtmasına artık sayılı günler kala modelin bileşen parçaları da internete sızmaya devam ediyor. Modelin bu kez bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor.

Daha önce de gündeme geldiği gibi sızan görüntülerde de batarya 2600mAh gücünde görünüyor. Bataryanın model numarası ise EB-BG925ABE olarak belirlenmiş. G925 ifadesi Galaxy S6 Edge modelini ifade ettiği için Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde aynı bataryanın kullanılacağı düşünülüyor.

2600mAh gücündeki bataraya rakip modeller düşünüldüğünde oldukça düşük gelebilir. Ancak Samsung'un 14nm fabrikasyon süreci ile ürettiği 64-bitlik 8 çekirdekli Exynos 7420'nin yüzde 30-35 civarında daha az enerji tüketmesi ve gelişmiş güç yönetim kontrolleriyle bataryadan en fazla verimi alacağı ve iki güne kadar kullanım süresi sunabileceği tahmin ediliyor. Bu açıdan Galaxy S6'nın en dikkat çekici tarafının daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım süreleri vaad etmesi olacak gibi görünüyor.

Bugüne kadar sızan veya resmi olarak paylaşılan bilgilerle Galaxy S6 modelinde metal çerçeve, 64-bitlik Exynos 7420 yongaseti, düşük ışıkta en iyi kaliteyi verecek olan arka kamera, daha hızlı bir depoöama belleği, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağını tahmin ediyoruz. Ancak en net bilgiler 1 Mart tarihinde verilecek.









http://www.sammobile.com/2015/02/19/alleged-galaxy-s6-battery-images-hint-at-2600-mah-capacity-again/