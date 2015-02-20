Samsung Galaxy S6 bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor

Haber Editörü
Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6'yı tanıtmasına artık sayılı günler kala modelin bileşen parçaları da internete sızmaya devam ediyor. Modelin bu kez bataryasının sızdırıldığı iddia ediliyor.
Daha önce de gündeme geldiği gibi sızan görüntülerde de batarya 2600mAh gücünde görünüyor. Bataryanın model numarası ise EB-BG925ABE olarak belirlenmiş. G925 ifadesi Galaxy S6 Edge modelini ifade ettiği için Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde aynı bataryanın kullanılacağı düşünülüyor.
2600mAh gücündeki bataraya rakip modeller düşünüldüğünde oldukça düşük gelebilir. Ancak Samsung'un 14nm fabrikasyon süreci ile ürettiği 64-bitlik 8 çekirdekli Exynos 7420'nin yüzde 30-35 civarında daha az enerji tüketmesi ve gelişmiş güç yönetim kontrolleriyle bataryadan en fazla verimi alacağı ve iki güne kadar kullanım süresi sunabileceği tahmin ediliyor. Bu açıdan Galaxy S6'nın en dikkat çekici tarafının daha güçsüz bir batarya ile daha uzun kullanım süreleri vaad etmesi olacak gibi görünüyor.
Bugüne kadar sızan veya resmi olarak paylaşılan bilgilerle Galaxy S6 modelinde metal çerçeve, 64-bitlik Exynos 7420 yongaseti, düşük ışıkta en iyi kaliteyi verecek olan arka kamera, daha hızlı bir depoöama belleği, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağını tahmin ediyoruz. Ancak en net bilgiler 1 Mart tarihinde verilecek.
http://www.sammobile.com/2015/02/19/alleged-galaxy-s6-battery-images-hint-at-2600-mah-capacity-again/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neye güveniyorlar 20nm ye göre %35 daha az tüketim sağlayacak yeni işlemcilerin, şu anda Apple ve Samsung hariç piyasada 20nm işlemci yokken.
Bir karşılaştırma yapalım bir önceki nesil s5 de ne kullanıldı, 28nm Snapdragon 801 yani en azından 14nm ye düşerek % 50 nin üstünde bir tasarruf sağlanacak. Peki elimizde başka hangi veri var pil tüketimini en çok etkileyen şey nedir ekran, Displaymate in detaylı Note 4 ekran incelemesinden şunu anlıyoruz Samsung un elinde her nesilde biraz daha geliştirdiği en büyük dezavantajı beyazdaki tüketiminde ciddi bir aşama kaydetmiş.
Başka ne biliyoruz artık QuickCharge Exynos larda standart hale geldi. Note 4 QuickCharge ile yaklaşık 1:30 saat ile dolduğuna göre s6 yaklaşık 1 saat te dolacak.
10 saatin üzerinde ekran açık kalma süresi ve 1 saatte dolacak bir telefondan bahsediyoruz. Bu batarya tartışmaları çok gereksiz.
Ben alırmıyım almam, çünkü kalemsiz bir telefon benim için anlamsızdır.
Kolay gelsin
Neyin peşindesiniz aklım almıyor. maliyetmi yüksek 10usd maliyeti varsa 20 USD farkla sat. 2200'e satıyorsan zaten 2250 ye sat ama gerçek anlamda bir farkın olsun...
Millet pusuda 2 günün üstünde batarya ömrünü sunacak cihazı bekliyor bunlar o fırsatı yakalamış geri tepiyorlar. Alın o 2600'lük bataryaları koltuğunuza dikin :D
+1000
Bu bütün firmaların yaptığı birşey.ürettiği aletin biyerini bilerek eksik yapar.o eksik yaptığı yer kullanıcıyı sıkar,yeni telefon almaya zorlar.bazen pil gücü az olur şarjı çabuk biter.bazen ram az olur. Normalde telefon kasmaz.güncelleme verirler kasmaya başlar.kullanıcı daha sonra farkeder.
malzemeden çalıyolar yani