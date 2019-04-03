Samsung Galaxy S7 artık sadece üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak

Teknoloji Editörü
Birkaç yıl önce meydana gelen güvenlik endişeleri sebebiyle Android telefon üreticileri, cihazlarındaki güvenlik güncellemelerine önem vermeye başladılar. Bu durumu akıllı telefonlarına her ay güvenlik güncellemesi yayınlayarak çözen şirketlerden biri de Samsung ve şirket eski cihazlarında ise bu süreyi 3 aya çıkarmış durumda.
Bu durum Galaxy S7 Active'i henüz etkilemedi
Eğer Samsung Galaxy S7 model bir akıllı telefona sahipseniz, artık şirketin telefonunuz için aylık olarak güvenlik güncellemesi göndermesini beklemeyin. Samsung'un güvenlik sayfasına göre Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri bundan böyle üç aylık güvenlik güncellemesi alacaklar listesine taşındı. Buradaki amacın da kullanıcıların yeni akıllı telefon almaya yönlendirilmeleri olarak gösteriliyor.Galaxy S7 ve S7 Edge 2016 yılında piyasaya sürülmüştü ve aradan geçen 3 yıl Android işletim sisteminin gelişme hızı göz önüne alındığında oldukça uzun bir süre. İlginçtir ki, Galaxy S7 Active hala aylık güncelleme alacak olan cep telefonu listesinin bir parçası, ancak zamanla bu cihazın da üç aylık güncellemelere taşınması bekleniyor. Eğer Galaxy S7 veya S7 Edge cihaza sahipseniz güvenlik konusunda artık daha da dikkatli davranmanız gerekiyor.
https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
epey.com/...
S9, S7 nin düz olanından bile daha dar ve elde daha rahat tutuşu var.
samsung bu telefona güncelleme vermeli ve bunu bi jest olarak değil teşekkür olarak yapmalı yoksa çok büyük ayıp eder ve bi müşteri olarak beni de kaybeder.