Samsung Galaxy S7 artık sadece üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak

Birkaç yıl önce meydana gelen güvenlik endişeleri sebebiyle Android telefon üreticileri, cihazlarındaki güvenlik güncellemelerine önem vermeye başladılar. Bu durumu akıllı telefonlarına her ay güvenlik güncellemesi yayınlayarak çözen şirketlerden biri de Samsung ve şirket eski cihazlarında ise bu süreyi 3 aya çıkarmış durumda.

Bu durum Galaxy S7 Active'i henüz etkilemedi

Eğer Samsung Galaxy S7 model bir akıllı telefona sahipseniz, artık şirketin telefonunuz için aylık olarak güvenlik güncellemesi göndermesini beklemeyin. Samsung'un güvenlik sayfasına göre Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri bundan böyle üç aylık güvenlik güncellemesi alacaklar listesine taşındı. Buradaki amacın da kullanıcıların yeni akıllı telefon almaya yönlendirilmeleri olarak gösteriliyor.

https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb

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Galaxy S7 ve S7 Edgepiyasaya sürülmüştü ve aradan geçen 3 yılişletim sisteminin gelişme hızı göz önüne alındığında oldukçabir süre. İlginçtir ki,hala aylık güncelleme alacak olan cep telefonu listesinin bir parçası, ancakbu cihazın da üç aylık güncellemelere taşınması bekleniyor. Eğer Galaxy S7 veya S7 Edge cihaza sahipseniza artık daha da dikkatli davranmanız gerekiyor.