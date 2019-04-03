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Samsung Galaxy S7 artık sadece üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S7 modeline sahipseniz kötü bir haberimiz var. Cihazınız artık güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birkaç yıl önce meydana gelen güvenlik endişeleri sebebiyle Android telefon üreticileri, cihazlarındaki güvenlik güncellemelerine önem vermeye başladılar. Bu durumu akıllı telefonlarına her ay güvenlik güncellemesi yayınlayarak çözen şirketlerden biri de Samsung ve şirket eski cihazlarında ise bu süreyi 3 aya çıkarmış durumda.

Bu durum Galaxy S7 Active'i henüz etkilemedi

Eğer Samsung Galaxy S7 model bir akıllı telefona sahipseniz, artık şirketin telefonunuz için aylık olarak güvenlik güncellemesi göndermesini beklemeyin. Samsung'un güvenlik sayfasına göre Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri bundan böyle üç aylık güvenlik güncellemesi alacaklar listesine taşındı. Buradaki amacın da kullanıcıların yeni akıllı telefon almaya yönlendirilmeleri olarak gösteriliyor.
Galaxy S7 ve S7 Edge 2016 yılında piyasaya sürülmüştü ve aradan geçen 3 yıl  Android işletim sisteminin gelişme hızı göz önüne alındığında oldukça uzun bir süre. İlginçtir ki, Galaxy S7 Active hala aylık güncelleme alacak olan cep telefonu listesinin bir parçası, ancak zamanla bu cihazın da üç aylık güncellemelere taşınması bekleniyor. Eğer Galaxy S7 veya S7 Edge cihaza sahipseniz güvenlik konusunda artık daha da dikkatli davranmanız gerekiyor.

https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay
Yanlış bir karar eskidi diye güvenlik güncellemesini 3 ay çıkarması müşteri kaybettirir
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faniseyler 1 ay
Benim de çok sevdiğim bi telefon insanın eline sığan son amiral gemisi
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dodofran 1 ay faniseyler
samsung seviyorsanız boyut olarak s10 e ile aynı bu telefon. hatta s10 e az da olsa daha küçük boydan.
epey.com/...
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OverClocK1ng 1 ay faniseyler
Sana öyle geliyor. S9 kullanıyorum. Eline S7 den daha iyi geliyor.
S9, S7 nin düz olanından bile daha dar ve elde daha rahat tutuşu var.
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DH Misafiri 1 ay
bu telefon android pie almalıydı note 7 fe ile aynı donanıma sahip ve note 7 faciasından sonra samsung'u kurtaran telefondur bu.
samsung bu telefona güncelleme vermeli ve bunu bi jest olarak değil teşekkür olarak yapmalı yoksa çok büyük ayıp eder ve bi müşteri olarak beni de kaybeder.
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earpods 1 ay
Port edilmiş xdada mevcut root atılması gerekiyor tabiki. Ama bence Eylül gibi falan samsung pie verir. Elinde var zaten bir jest yapar(aslında yapması gereken bişey ama).
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intel7mix 1 ay DH Misafiri
Note fe 7.1 ile çıktı 2 güncelleme aldı. s7 edge 6.0 ile çıktı 2 güncelleme aldı orada her hangi bir sorun yok.
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