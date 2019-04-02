NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Uçak iç mekanları her geçen yıl değişerek daha da sıkışık bir hal alırken, uçak tasarımlarının ise son zamanlarda pek değişmediğini söylemek mümkün. Ancak MIT'nin yayınladığı bir rapor, yakın bir zamanda yeni bir kanat teknolojisinin geleceğini gösteriyor.
Enerji verimliliği sağlıyor
MIT ve NASA mühendisleri tarafından yürütülen yeni araştırmaların sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde yansıtan yeni bir makale yayınlandı. Bahsedilen mühendisler, şekil değiştirme konusunda olağanüstü bir kabiliyete sahip olan yeni bir uçak kanadı geliştirdiler. Bu kanat uçuş sırasında, uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol etmek için şeklini değiştirebiliyor.Yüzlerce benzer küçük parçalardan oluşan bu kanadın, klasik kanatlara oranla daha esnek olmasının yanı sıra, önemli ölçüde de hafif olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle monte edildiği uçaklardaki enerjiyi daha verimli hale getiriyor. Yeni kanat tipinin en önemli avantajlarından biri de iniş, kalkış veya taksi yapma sırasında uçağın kanatlarını optimal parametrelerle yapılandırılabilmesi olarak açıklanıyor.
https://news.mit.edu/2019/engineers-demonstrate-lighter-flexible-airplane-wing-0401 Yorum Yaz Paylaş Tweetle