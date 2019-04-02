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NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor

NASA ve MIT mühendisleri uçuş sırasında şeklini değiştirebilecek bir uçak kanadı geliştiriyor. Bu yeni teknoloji daha yüksek enerji verimi sunan uçak tasarımları yapılmasını sağlayacak.
1 ay
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uçak iç mekanları her geçen yıl değişerek daha da sıkışık bir hal alırken, uçak tasarımlarının ise son zamanlarda pek değişmediğini söylemek mümkün. Ancak MIT'nin yayınladığı bir rapor, yakın bir zamanda yeni bir kanat teknolojisinin geleceğini gösteriyor.

Enerji verimliliği sağlıyor

MIT ve NASA mühendisleri tarafından yürütülen yeni araştırmaların sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde yansıtan yeni bir makale yayınlandı. Bahsedilen mühendisler, şekil değiştirme konusunda olağanüstü bir kabiliyete sahip olan yeni bir uçak kanadı geliştirdiler. Bu kanat uçuş sırasında, uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol etmek için şeklini değiştirebiliyor.
Yüzlerce benzer küçük  parçalardan oluşan bu kanadın, klasik kanatlara oranla daha esnek olmasının yanı sıra, önemli ölçüde de hafif olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle monte edildiği uçaklardaki enerjiyi daha verimli hale getiriyor. Yeni kanat tipinin en önemli avantajlarından biri de iniş, kalkış veya taksi yapma sırasında uçağın kanatlarını optimal parametrelerle yapılandırılabilmesi olarak açıklanıyor.

https://news.mit.edu/2019/engineers-demonstrate-lighter-flexible-airplane-wing-0401 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Biz de sandıklarda nöbet tutalım.
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DH Misafiri 1 ay
Bizde de talimatla sonuç değiştiren YSK var batı bizi kıskanii...
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cabriyo 1 ay
venezuellaya suriyeye musula çök sonra kanat geliştir. önüne geleni kesip parasını aldıktan sonra benim gözümde bir başarı değil bu gelişmeler.
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DH Misafiri 1 ay
bu tur sistemler zaten var, ama prototip olarak...
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Askaparta 1 ay
Önce Ay'a gitsinler.
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The.Mafia 1 ay
Uçak teknolojisi aldı başını gidiyor
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DH Misafiri 1 ay
Bizde de talimatla sonuç değiştiren YSK var batı bizi kıskanii...
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serafon 1 ay DH Misafiri
Yok bizde girilen anahtar kelime/cümleleri papağan gibi tekrarlayıp hayat biçimi yapma teknolojisi var asıl.
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Biz de sandıklarda nöbet tutalım.
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Dostum adamların hakkıyla kazandığını hazm edebilaelerdi gerek kalmazdı bence
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