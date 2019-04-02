NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor

Uçak iç mekanları her geçen yıl değişerek daha da sıkışık bir hal alırken, uçak tasarımlarının ise son zamanlarda pek değişmediğini söylemek mümkün. Ancak MIT'nin yayınladığı bir rapor, yakın bir zamanda yeni bir kanat teknolojisinin geleceğini gösteriyor.

Enerji verimliliği sağlıyor

MIT ve NASA mühendisleri tarafından yürütülen yeni araştırmaların sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde yansıtan yeni bir makale yayınlandı. Bahsedilen mühendisler, şekil değiştirme konusunda olağanüstü bir kabiliyete sahip olan yeni bir uçak kanadı geliştirdiler. Bu kanat uçuş sırasında, uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol etmek için şeklini değiştirebiliyor.

https://news.mit.edu/2019/engineers-demonstrate-lighter-flexible-airplane-wing-0401

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benzer küçük parçalardan oluşan bu kanadın, klasik kanatlara oranlaolmasının yanı sıra, önemli ölçüde deolduğu da belirtiliyor. Bu nedenle monte edildiği uçaklardakihale getiriyor. Yeni kanat tipinin en önemli avantajlarından biri deveyasırasında uçağın kanatlarınıparametrelerleolarak açıklanıyor.