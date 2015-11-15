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Samsung Galaxy S7 için Premium Edition iddiaları

Gelecek yıl Galaxy S7 amiral gemi modelini piyasaya sürmeye hazırlanan Samsung, memleketi için Galaxy S7 Premium Edition adında özel bir cihaz hazırlıyor olabilir.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 için Premium Edition iddiaları


Bir dönem Galaxy S amiral gemi modellerinin LTE-A adı altında daha iyi donanıma sahip versiyonlarını görüyorduk ancak Galaxy S6 amiral gemi modeli ile bu geleneğe bir son verilmişti. Gelecek yıl Samsung tekrar eski alışkanlığına dönebilir ancak bu kez Premium Edition olarak.

Çin'den gelen iddialara göre gelecek yıl standart Galaxy S7 amiral gemi serisinin yanında Galaxy S7 Premium Edition adında sadece Güney Kore'ye özel bir versiyon daha olacak. Bu versiyonda 4K ekran yer alacağı belirtiliyor. Yani Sony'nin Xperia Z5 Premium modeline doğrudan rakip olacak.

Kısa süre önce Samsung'un bu haberimizde resmiyet kazandırdığı özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Exynos 8890 yonga setini kullanacağı bilinen Galaxy S7 modelinin, ABD ve Çin'de ise Snapdragon 820 yonga seti ile geleceği ifade ediliyor. Bu haliyle 4K içeriklere hazır olduğu görülen Exynos 8890 yonga seti, bununla birlikte Galaxy S7 Premium Edition modelinde 12 yerine 14 çekirdekli Mali-T880 grafik birimini kullanacak ve 4K içeriklerde en akıcı tecrübeyi kullanıcılara sunacak. 

Şu anda mobil cihazlar için 4K içerikler çok yaygın değil. Bu bakımdan Sony Xperia Z5 Premium modeli belirli içeriklerde ekranı 4K çözünürlükte kullanırken, normal kullanımda ise Full HD seviyesine dönüyordu. Muhtemelen Galaxy S7 modelinde de benzer bir yöntem görebiliriz. 

Galaxy S7 Premium Edition modelinde orijinal model gibi USB Type-C girişi, 23MP çözünürlüğünde Sony IMX 300 sensör, ESS Sabre ses yongası, ClearForce dokunmatik ekran teknolojisi gibi özelliklerin korunacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S7-Premium-Edition-rumored-to-have-14-core-GPU-and-4K-display_id75764 Yorum Yaz
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Fenomenon 4 yıl en beğenilen
S7 Plus Premium Edge modelini bekliyorum
(Kimse yazmadan ben yazıyım) :D
1 Yanıt Yanıtla +18
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deoksiriboz1000 4 yıl
Fenomenon

S7 Plus Premium Edge modelini bekliyorum(Kimse yazmadan ben yazıyım) :D


yok ya bence S7 PLUS PREMIUM ACTİVE NEO modeli daha iyi olur


FenomenonS7 Plus Premium Edge modelini bekliyorum(Kimse yazmadan ben yazıyım) :Dyok ya bence S7 PLUS PREMIUM ACTİVE NEO...
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1 Avatar
meego 4 yıl
s7
s7 edge
s7 edge +
s7 Active
s7 premium 4k
s7 premium 8k
s7 A+
s7 A++
s7 çok iyi
s7 en iyisi
s7 en iyisinden de iyisi
s7 öyle böyle iyi değil
s7 yok böyle birşey
s7 kapanış.
:D
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deoksiriboz1000 4 yıl
swat882
BARIŞ55
swat882 Olm ne adamlarsınız yav, milyar dolarlık şirketlere akıl veriyorsunuz, tam cahilsiniz yemin ediyorum... Size ne yani adam 1000 tane de telefon çıkarsa siz nedir yani? Adamlar orada milyarlık şirket yönetiyor, daha nasıl kar ederim diye düşünüyor bizim akıl zenginleri de yeter diyor hey allahım yav, birde bu tür adamlar gelir memleketi eleştirir.. Sen elini taşın altına koyuyormusunda birşey üretebiliyormusun?


Olmayan para ve eğitim ile ne üreteceksin? Var mı şu an? Şu mesajında neyi savunduğunun farkında mısın? Samsungu savunacağım diye kendini rezil etmişsin tek kelimeyle.
Ne olmayan para ve eğitim den bahsediyor sun????? Türkiye de birşey uretilmediginimi zannediyor sun? Git odtü nun bilkent in teknoparklarina bakayım, git bir aselsan, roketsan ve tai ye, git bir tubitak a, git bir organize sanayi bölgelerine, kocaeline, bursa ya neler yapılıyor... Sizde düzgün mühendis ya da üreten birey olun sonra gelin büyük şirketleri eleştirin. Dünya sadece sizin baktığınız kısıtlı alandan ibaret değil.

Şu üretilenleri bi biz görmüyoruz heralde.
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Master_Evil 4 yıl
s7 premium edge plus lte
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beter.böcek 4 yıl
Samsung sonunda Sony'i de kendine dişli rakip olarak görmeye başladı demek :)
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kadirirdem 4 yıl
Premium ismini kullanacağını sanmıyorum....
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aycibin 4 yıl
sadece g.kore'de çıkaracaklar.amma tantana yaptınız.bunu istemeyen 2K modelini alabildiği sürece sorun değil.satışına bakacak tutmazsa s8'de kullanmayacak.
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deoksiriboz1000 4 yıl
Fenomenon

S7 Plus Premium Edge modelini bekliyorum(Kimse yazmadan ben yazıyım) :D


yok ya bence S7 PLUS PREMIUM ACTİVE NEO modeli daha iyi olur


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wolf silver 4 yıl
Adamlar yine kendi ülkeleri için özel olarak telefon çıkarmaya başladılar... İLLA EN İYİSİNİ KENDİ ÜLKELERİNE VERECEKLER.
HELAL OLSUN DİYELİM. BİZİMKİLERDE EKSTRA VERGİ İSTESİNLER. ARAMIZDAKİ FARK BU İŞTE...
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Lockheed 4 yıl
Allah'ını seversen telefonda 4K çözünürlükte oyun oynamak nedir? VR haricinde tek bir pratik uygulama alanı var mı? Yazık cidden böyle kaynakları boşa harcamak...
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stalker(1979) 4 yıl
4k son olacak mı acaba? Hiç zannetmiyorum :)
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Umutcan 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

4k son olacak mı acaba? Hiç zannetmiyorum :)

8k standardı var daha. Bit kadar ekranlara çözünürlük tıkıştırmaya devam edeceklerdir. Pc veya Tv'lerde bile gerek duyulmuyorken hele ki.
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zwartevis 4 yıl
4K ekran olunca mok oluyor. Kullansın mallar
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Patren 4 yıl
samsung hayatda premium ismini koymaz
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