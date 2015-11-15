Samsung Galaxy S7 için Premium Edition iddiaları





Bir dönem Galaxy S amiral gemi modellerinin LTE-A adı altında daha iyi donanıma sahip versiyonlarını görüyorduk ancak Galaxy S6 amiral gemi modeli ile bu geleneğe bir son verilmişti. Gelecek yıl Samsung tekrar eski alışkanlığına dönebilir ancak bu kez Premium Edition olarak.





Çin'den gelen iddialara göre gelecek yıl standart Galaxy S7 amiral gemi serisinin yanında Galaxy S7 Premium Edition adında sadece Güney Kore'ye özel bir versiyon daha olacak. Bu versiyonda 4K ekran yer alacağı belirtiliyor. Yani Sony'nin Xperia Z5 Premium modeline doğrudan rakip olacak.





Kısa süre önce Samsung'un bu haberimizde resmiyet kazandırdığı özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Exynos 8890 yonga setini kullanacağı bilinen Galaxy S7 modelinin, ABD ve Çin'de ise Snapdragon 820 yonga seti ile geleceği ifade ediliyor. Bu haliyle 4K içeriklere hazır olduğu görülen Exynos 8890 yonga seti, bununla birlikte Galaxy S7 Premium Edition modelinde 12 yerine 14 çekirdekli Mali-T880 grafik birimini kullanacak ve 4K içeriklerde en akıcı tecrübeyi kullanıcılara sunacak.





Şu anda mobil cihazlar için 4K içerikler çok yaygın değil. Bu bakımdan Sony Xperia Z5 Premium modeli belirli içeriklerde ekranı 4K çözünürlükte kullanırken, normal kullanımda ise Full HD seviyesine dönüyordu. Muhtemelen Galaxy S7 modelinde de benzer bir yöntem görebiliriz.





Galaxy S7 Premium Edition modelinde orijinal model gibi USB Type-C girişi, 23MP çözünürlüğünde Sony IMX 300 sensör, ESS Sabre ses yongası, ClearForce dokunmatik ekran teknolojisi gibi özelliklerin korunacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S7-Premium-Edition-rumored-to-have-14-core-GPU-and-4K-display_id75764