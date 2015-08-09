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Samsung Galaxy S7 yıl sonunda tanıtılabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 yıl sonunda tanıtılabilir

Yıllardır Galaxy Note akıllı telefon serisini belirli bir döngü içerisinde lanse eden Samsung'un bu yıl sürpriz bir şekilde tanıtımı yaklaşık bir ay öne çekmesi, Galaxy S7 amiral gemi modeli için de soru işaretlerini artırdı. 

Genelde Şubat-Mart döneminde tanıtılan Galaxy S serisinin yeni amiral gemi modeli için önümüzde yaklaşık 6 aylık bir süre mevcut. Ancak kaynaklar cihazın Ar-Ge sürecinin hızlandığını ve Aralık sonuna yetişecek şekilde optimize edildiğini belirtiyor. Samsung cihazı iki ay öne çekecek şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. 

Samsung amiral gemi modelinin geliştirilmesinde Waterfall adı verilen bir metot kullanıyordu ve süreç bir ekibin elinde şekilleniyordu. Ayrıca testler süreç sonunda yapılıyordu ve bazı konuların optimize edilmesi mümkün olmuyordu. 

Agile adı verilen yeni metotta ise geliştirme süreci modüllere ayrılıyor ve farklı ekipler modülleri geliştirerek süreci hızlandırıyor. Bu sayede her modül bitiminde test süreci uygulanıyor ve düzeltilmesi gereken kısımlar anında işlem görüyor. 

Akıllı telefon pazarında uzun soluklu bir tecrübeye sahip olan Samsung için aslında amiral gemi modellerinde süreci bir iki ay öne almak çok da zor olmasa gerek. Zira elde mevcut pek çok teknoloji var ve bunların biraz daha geliştirilmesi icab ediyor. Ancak Galaxy S7 geliştirme sürecini etkileyecek en önemli detay işlemci olabilir zira Samsung'un özelleştirilmiş bir Exynos yongasetine yer vermesi bekleniyor. 

Bugüne kadar standart ARM mimarisi ile yoluna devam eden Samsung'un özelleştirilmiş çekirdek tasarımına geçmesi kolay olmayacaktır. Bu bakımdan uzun bir Ar-Ge sürecine ihtiyaç var. Samsung'un geçen yıl sonlarında özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarına başladığı haberleri düşünüldüğünde Galaxy S7 modelinin Aralık ayına yetişebilmesi ihtimal dahilinde. Ancak yine de bunu Aralık ayına kadar bilemeyeceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Galaxy-S7-could-be-ready-by-December-as-Samsung-reportedly-improves-development-process_id72411 Yorum Yaz
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santhora 4 yıl en beğenilen
Bence artık amiral gemiler en az 2 ya da 3 sene de bir tanıtılmalı. Hem mevcut telefonlar biraz olsun kullanılır hem de insanlar psikolojik olarak rahatlar. Malum telefon manyağı çok ne de olsa. Daha 1 yıl dolmadan yenisine geçenler var. Ayrıca yeni telefon ne kadar geç tanıtılırsa firmaların üzerine yeni bir şey katmak için o kadar fırsatı olur.
Bence artık amiral gemiler en az 2 ya da 3 sene de bir tanıtılmalı. Hem mevcut telefonlar biraz olsun kullanılır hem de insanlar psikolojik olarak rahatlar. Mal...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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LastShip 4 yıl santhora
santhora
Bence artık amiral gemiler en az 2 ya da 3 sene de bir tanıtılmalı. Hem mevcut telefonlar biraz olsun kullanılır hem de insanlar psikolojik olarak rahatlar. Malum telefon manyağı çok ne de olsa. Daha 1 yıl dolmadan yenisine geçenler var. Ayrıca yeni telefon ne kadar geç tanıtılırsa firmaların üzerine yeni bir şey katmak için o kadar fırsatı olur.

Firma 3 yilda bir telefon cikarsa para kazanabilir mi? Neden her sene yeni telefon cikarip satis hedeflerini 40 50 milyondan assagi tutmuyolar? Herseyin ucunda para var.

Samsung tuketiciyi dusunecek olsa 2k ekrani kullanip cikarilabilir bataryayi sd karti kaldirir miydi?

S6 da cikarilabilir pil olsaydi s6 sahibi omru boyunca diger cikacak s serilerinden birini satin alma ihtiyaci duyar miydi kendinde?

Bunların hepsi pazarlama hepsi tuketim. Biz buna kapitalizm diyoruz
santhoraBence artık amiral gemiler en az 2 ya da 3 sene de bir tanıtılmalı. Hem mevcut telefonlar biraz olsun kullanılır hem de insanlar psiko...
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tolgatelli 4 yıl
Agile'yi Samsung icat etmedi,
yeni değil, temeli 1957'ye dayanan 2001 yılında manifestosu yayınlanan bir proje yönetim biçimidir,
özellikle biz yazılımcılar için biçilmiş kaftan değildir.
Ama yazılım şirketleri için biçilmiş kaftandır. Çünkü yazılımcıya bağımlılık düşer. Ekibe kim gelirse gelsin kaldığı yerden devam edebilir kısa sürede.
Ama proje çok kısa sürede sonuçlandırabilir.disiplin anahtar kelime.
sonradan ortaya çıkmış teknoloji şirketlerinin başarısı bu sayededir.
Facebook,Google,Microsoft vs. dev şirketler halen kullanmaktadır.
Agile'yiSamsung icat etmedi,yeni değil, temeli 1957'ye dayanan 2001 yılında manifestosu yayınlanan bir proje yönetim biçimidir,özellikle biz ya...
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adroid 4 yıl
Ne gerek var toucwizden vazgecsinler butun yaptiklari telefonlars3 e benziyo vallaha sıktı
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SpesifikBrush 4 yıl
Bos haberler bunlar MWC'de tanitiliyor her yil iste fantazi kurmaya gerek yok.
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enemies 4 yıl
S6 ÇIKALI NE KADAR OLDU Kİ DESTUR YAA.
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cübbeli mehmet 4 yıl
S6 yeni cikti mubarek daha daha kac ay oldu s6 cikali allah askina
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gurkanse 4 yıl
verin verin 2500tl de buna verin :D adamlar telefonu satma konusunda doyum noktasına ulaştıkça hooop yenisi :D nasıl olsa alacak çok
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Guest-5B59C177F 4 yıl
4 yıl önce aldıgım S2 işimi fazlasıyla görüyor s4 den s7 ye geçmek bile gereksiz bence
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myhotyro 4 yıl
Samsung Galaxy S8 2016 sonunda tanıtılabilir, olmadı 2017 başında tanıtılabilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Ne zaman ki bilinçli tüketici oluruz , işte o zaman zırt pırt telefon çıkarıp insanları enayi yerine koymaktan vazgeçerler.Sen önce adam gibi güncelleme sağla çıkarttığın telefona ama herşey para kazanmak için,onlarda haklı! S4-S5-S6 ile yapamayıp yeni çıkacak S7 ile yapacağınız ne kadar farklı şey var ki? Ancak bizim gibi 3. sınıf ülkelerdeki teknolojiden anlamayan,herşeyi gösteriş için yapan insanlar alır bu yeni çıkan her modeli. Yazık yazık.
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V4LKyR 4 yıl
Samsung Galaxy S var, Android 5.1.1 ile sorunsuz kullanıyorum.
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ChasingTheSun 4 yıl
HANGİSİNİ ALCAZ Bİ DURUN YA
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