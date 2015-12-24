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Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı?

Samsung Galaxy S7 amiral gemi modelinde magnezyum alaşım kullanılacağına dair söylentiler, dikkatleri bu metalin üzerine çekti. Peki magnezyum nedir ve ne kadar avantajlıdır?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı?


Akıllı telefon pazarında, premium tecrübesi yaşatmak isteyen üreticiler genelde alüminyum alaşımlı kasa tasarımını tercih ediyor. Artık tedarik zincirlerinin de tecrübeli olması, alüminyum alaşımı daha da kolay erişilebilir kılıyor. Son dönemde magnezyum alaşımlara ilgi uyanmaya başladı. Galaxy S7'nin magnezyum alaşım kullanacağı iddiaları gözleri yeniden bu materyale çevirdi. 

Magnezyum nedir?

Magnezyum alkali toprak metali ve periyodik tabloda 12 numarasına sahip. Parlak gri bir renge sahip olan magnezyum, hafif ancak sağlam bir materyal isteyenlerin tercihi oluyor. Bununla birlikte çok aktif bir metal olduğu için saf halde kullanılamıyor. Genelde alüminyum veya çinko ile karıştırılarak tabiri yerindeyse yatıştırılıyor ve kolayca aşınma veya yanma gibi risklerin önüne geçiliyor. 

Magnezyum ayrıca üretimi biraz maliyetli olduğu için genelde premium cihazlarda kullanılıyordu. Örneğin Samsung'un NX1 kamerasının gövdesi magnezyum alaşımdan imal edilmişti. Son dönemde maliyetlerin nispeten düşmesi, üreticilerin de alternatifleri arasına gelmesine neden oldu. 

Örneğin Surface tablet modellerinde magnezyum alaşım kullanılıyor. Oppo R1 modelinde de magnezyum alaşım bulmak mümkün. Yine OnePlus One akıllı telefonunun da plastik arka kapağın iç kısmı sağlamlığın artırılması açısından magnezyum alaşım ile kaplanmıştı. 

Peki alüminyum ile magnezyum arasında ne gibi farklar var?

İlk olarak ağırlık konusunda önemli bir fark mevcut. Örneğin Galaxy S6 modelindeki 6013 serisi alüminyum alaşım santimetreküpte 2.71gram ağırlık sunuyor. iPhone 6S modelindeki 7000 serisi alüminyum ise daha ağır ancak magnezyum alaşım santimetreküp başına 1.8gr civarında bir ağırlık barındırıyor. Diğer anlamda magnezyum alaşım alüminyum alaşımdan yüzde 33 daha hafif. 

Hafifliğine rağmen magnezyum hemen hemen aynı sağlamlık seviyesinde. Darbe ve şoklara dayanabilen materyal aynı zamanda ısıyı yaymakta da oldukça maharetli. Yine radyo dalgalarının yayılmasını daha az engelliyor ve en iyi sinyal kalitesini garanti ediyor. Ayrıca magnezyumun işlenmesinin maliyeti alüminyum ile aynı. 

Dezavantajlara bakacak olursak, ham magnezyum elde etmek biraz maliyetli zira erişimi biraz zor ve zahmetli. Diğer taraftan hayatımızdaki pek çok nesnede alüminyum alaşım mevcut ve erişimi de oldukça kolay. Pek çok üreticinin alüminyum kasa tasarlamak için özel makineleri mevcut ve akıllı telefonlar için kısa sürede kasa kalıpları geliştirilebiliyor. 

Galaxy S7 modelinde magnezyum alaşım tercih edilmesi, hafif ancak sağlam bir akıllı telefon olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte metal alaşım sadece çerçeve tarafında kullanılıyor. Ön ve arka paneller cam kaplama. Bu bakımdan nispeten daha az oranda magnezyum alaşımı maliyeti çok fazla etkilemeyecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Magnesium-vs-aluminum-or-why-a-Samsung-Galaxy-S7-made-of-magnesium-would-be-awesome_id76835 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amore 3 yıl en beğenilen
Samsung S7'sinde isterse titanyum alaşımlı veya altın kaplama malzeme kullansın, kullandığı işletim sistemine adam gibi destek vermediği, güncellemeleri hızlı bir şekilde yapmadığı sürece benim görüşüm 2nci sınıf cep telefonu kategorisinde kalmaya devam eder.
Samsung S7'sinde isterse titanyum alaşımlı veya altın kaplama malzeme kullansın, kullandığı işletim sistemine adam gibi destek vermediği, güncellemeleri hızlı ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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TIRAZLI 3 yıl
samsung un adam gibi olan tek telefon serisi note serileri
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bundan yıllar önce ( 20 yıl kadar ) bir haber okumuştum, bir ufo kazası misali bir durum olmuş etrafa saçılan parçaların bilimsel analizi sonuçu magnezyum olduğu dahası bunu plaka haline getirebilecek bir teknolojinin olmadığından bahsediyordu ! uubam.com/...
bundan yıllar önce ( 20 yıl kadar ) bir haber okumuştum, bir ufo kazası misali bir durum olmuş etrafa saçılan parçaların bilimsel analizi sonuçu magnezyum olduğ...
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5 Yanıt Yanıtla +5
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Pi 3 yıl
Cok avantajli. Muthis avantajli. Samsung telefonlarını magnesyum yaptik yeaa o yuzden cok saglam. Size 3000 tl olur. Samsunga cok avantajli evet. Batasicalar
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FlyingUnderpants 3 yıl
cam kaplama ve metal cerceve isini Sony den iyi kimse yapamaz.
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kadirirdem 3 yıl
Zaten s6 serisi ve note 5 le iyiydi daha da iyi olacak anlaşılan...
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Das Boot 3 yıl
Carbon yapsınlar herkes rahat etsin
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theyapici 3 yıl
ekrem sağol profesyonel dslr kullananalr bilir farkını
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aycibin 3 yıl
bir de magnezyun kasalar sd kart desteklemiyormuş diye duydum ben.demedi demeyin
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MrKemal17 3 yıl theyapici
theyapici

ekrem sağol profesyonel dslr kullananalr bilir farkını

Profesyonel dslr ne oluyor?
Ya da profesyonel şekilde dslr kullananlar bilir mi demek istedin?
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TIRAZLI 3 yıl
samsung un adam gibi olan tek telefon serisi note serileri
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ylmzsngl 3 yıl
Ağırlık vs. değil tabi görsel olarak hem metal verilmiş hem de maliyet açısından avantaj sağlamış olacaklar. Sağlık açısından bir sorun yatarmadığı sürece ne kullanılırsa kullanılsın sorun olmaz.
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ukilavuz 3 yıl
Zaten genelde 2 sene kullanılıyormuş akıllı telefonlar
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Batumatu 3 yıl
İlk çıktığında S4 almıştım... Halen çağın gerisinde kalmayan gerek kamerası gerek tarayıcı performansı olsun çok güzel çalışıyor... Ama artık yeni telefon almanın zamanı geldi diye hissediyorum... Bakalım bu yaz bize ne getirecek....
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porsche911gt2 3 yıl
abicim haberde tek dezavantaj olarak maliyet demişsin ama sonunda da ön ve arka cam olacağı için maliyeti çok etkilemeyecek demişsin. haberin içeriği kısaca s7de magnezyum kullanılabilir.
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