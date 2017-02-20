Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı

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Samsung ve LG’nin yeni amiral gemisi modellerinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kala cihazlar hakkında güncel bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarla ilgili -büyük bölümü doğru çıkan- sızıntı paylaşımlarıyla ünlenen evleaks, kendisi için yoğun geçen bu süreçte Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görsellerini paylaştı.
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Yayınlanan fotoğraflar her iki cihaz için daha önce sızdırılan detayları doğruluyor. İlk olarak Galaxy S8'in ön yüzünde, ekranın kenarlarında oldukça ince bir çerçeve dikkat çekiyor. Cihazdaki parmak izi okuyucusu ise telefonun arka yüzeyine, kameranın hemen yanına konumlandırılmış. LG’nin amiral gemisi G6 modelinin arka yüzeyinde ise çift lensli kamera ve parmak izi okuyucusu net şekilde fark ediliyor. Telefonun özellikle arka bölümü ana hatlarıyla LG G5'i andırıyor.
LG G6 ve Samsung Galaxy S8 bu ayın sonunda tanıtılabilir
Her iki akıllı telefonda da şeffaf bir kılıfın yer alması, sızıntının bir kılıf üreticisi tarafından yapılmış olabileceği fikrini güçlendiriyor. LG G6'nın 26 Şubat’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, Galaxy S8'in ise 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’ne görücüye çıkarılacağı düşünülüyor.
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Daha önce elde edilen bilgilere göre LG G6'nın 5.7 inch 2880 x 1440 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB artırılabilir depolama alanı ve 3200 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.
Diğer taraftan Galaxy S8'in Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga seti, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB UFS 2.1 depolama alanı, 3250/3750 mAh kapasiteli batarya, 12 MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Bixby akıllı asistan ve DeX dock ile birlikte tanıtılacağı ifade ediliyor. Bakalım yeni amiral gemisi modelleri kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı…
https://twitter.com/evleaks/status/832777592826687489 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy S5 kullanıyorum ve parmak izi okuyucusu ev butonunda. Normalde sağ elimle kullansam da sağ elimle bir iş yaparken bile rahatça telefonu elime almadan tuş kilidini açıp rahatça kullanabiliyorum. Şimdi bu telefonlar ile telefonu eline al, okuyucuyu buldur, okut. Olmadı parmak ıslak dedi, telefonu tekrar elinde çevir üzerine sil kurula vs. bana uzun iş gibi geldi şimdiden. :D
Samsung'u beğendim vallahi. Almaya niyetim vardı iki sene önce, sonuçta benim 2. el telefon değiştirme sürem bu. Ama yakın zamanda ikinci ele düşmez bunlar, düşse de ucuz düşmez. Düşse de anasını satayım bataryası değişmeyen telefon kullanmak istemiyorum; pavırbank ameleliği yapmak istemiyorum ama bataryası değişen düzgün telefon çıkmaz oldu sanırım piyasaya. Bu gidişle lanet kapitalizme uyup bataryası bile değişmeyen dandik 4 bin liralık telefonlardan alacağım ben de. :D
g2,g3,g4 kullanıcısı olarak söylüyorum.
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