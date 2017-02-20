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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarında uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve LG G6 modellerinin en net görselleri yayınlandı. Paylaşılan fotoğraflar tasarım özellikleri hakkında önemli bilgiler veriyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Samsung ve LG’nin yeni amiral gemisi modellerinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kala cihazlar hakkında güncel bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarla ilgili -büyük bölümü doğru çıkan- sızıntı paylaşımlarıyla ünlenen evleaks, kendisi için yoğun geçen bu süreçte Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görsellerini paylaştı.

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Yayınlanan fotoğraflar her iki cihaz için daha önce sızdırılan detayları doğruluyor. İlk olarak Galaxy S8'in ön yüzünde, ekranın kenarlarında oldukça ince bir çerçeve dikkat çekiyor. Cihazdaki parmak izi okuyucusu ise telefonun arka yüzeyine, kameranın hemen yanına konumlandırılmış. LG’nin amiral gemisi G6 modelinin arka yüzeyinde ise çift lensli kamera ve parmak izi okuyucusu net şekilde fark ediliyor. Telefonun özellikle arka bölümü ana hatlarıyla LG G5'i andırıyor.

LG G6 ve Samsung Galaxy S8 bu ayın sonunda tanıtılabilir


Her iki akıllı telefonda da şeffaf bir kılıfın yer alması, sızıntının bir kılıf üreticisi tarafından yapılmış olabileceği fikrini güçlendiriyor. LG G6'nın 26 Şubat’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, Galaxy S8'in ise 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’ne görücüye çıkarılacağı düşünülüyor.
Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Daha önce elde edilen bilgilere göre LG G6'nın 5.7 inch 2880 x 1440 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB artırılabilir depolama alanı ve 3200 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Galaxy S8'in Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga seti, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB UFS 2.1 depolama alanı, 3250/3750 mAh kapasiteli batarya, 12 MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Bixby akıllı asistan ve DeX dock ile birlikte tanıtılacağı ifade ediliyor. Bakalım yeni amiral gemisi modelleri kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı…

https://twitter.com/evleaks/status/832777592826687489 Yorum Yaz
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inexo 2 yıl en beğenilen
Lg: Samsung kardeşim mesajını aldım güçlü bir ekran kasa oranı için ben de varım. Peki sony kardeşim sen de var mısın?
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buraxus 2 yıl
2017 ekran kasa fetişistlerinin yılı olacak gibi...
1 Yanıt Yanıtla +49
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cherkesomer 2 yıl
kimse parmak izi sonsörünü kullanmasın die mi oraya koydun samsung_?
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1 Avatar
sis651 2 yıl
Yahu telefon arkasında parmak okuyucu olayını kim nerede neresinden üretti anlamıyorum. Muhtemelen bunu geliştiren kişi hiç telefonunu parmak izi okuyucu ile kullanmamış.
Galaxy S5 kullanıyorum ve parmak izi okuyucusu ev butonunda. Normalde sağ elimle kullansam da sağ elimle bir iş yaparken bile rahatça telefonu elime almadan tuş kilidini açıp rahatça kullanabiliyorum. Şimdi bu telefonlar ile telefonu eline al, okuyucuyu buldur, okut. Olmadı parmak ıslak dedi, telefonu tekrar elinde çevir üzerine sil kurula vs. bana uzun iş gibi geldi şimdiden. :D
Samsung'u beğendim vallahi. Almaya niyetim vardı iki sene önce, sonuçta benim 2. el telefon değiştirme sürem bu. Ama yakın zamanda ikinci ele düşmez bunlar, düşse de ucuz düşmez. Düşse de anasını satayım bataryası değişmeyen telefon kullanmak istemiyorum; pavırbank ameleliği yapmak istemiyorum ama bataryası değişen düzgün telefon çıkmaz oldu sanırım piyasaya. Bu gidişle lanet kapitalizme uyup bataryası bile değişmeyen dandik 4 bin liralık telefonlardan alacağım ben de. :D
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Hatsune Miku 2 yıl
S8 G6 dan daha iyi duruyor
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dancingman 2 yıl
Bence G6 güzel olmuş. parmak izi okuyucusunun yeri gayet kullanışlı. V20 kullanıyorum, sağ ve sol elimin işaret ve orta parmaklarını tanıttım her türlü açmış oluyorum.
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ultrAslan-BH 2 yıl
S8 cok ince dar geldi bana
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TearsForFears 2 yıl
2 telefonda mükemmel görünüyor. Fanboyluğu bir kenara bırakan herkes bunu söyleyecektir. Patlama, ısınma, mor kamera vb gibi sorunlarla çıkan kaybeder. İki cihazda sorunsuz olursa ucuz olan alınır.
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Captain_Ivy 2 yıl
Samsung çok hoştir..
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Experimentation 2 yıl
telefonlar iyice güzelleşmeye başladı
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stalker(1979) 2 yıl
Resimdeki LG g6'nın ekranının kenarları daha keskin. Önceki resimlerde g6'nın köşeleri ovaldı.
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mugurgok 2 yıl
Bence tasarımda LG, ama samsung alınır.
g2,g3,g4 kullanıcısı olarak söylüyorum.
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bluebest 2 yıl
Home tuşu yoksa S8'de ekran uyandırma nasıl olacak acaba? Muhtemelen parmak izine dokunduğunuzda ekran açılacak. Mesela benim 6S'te harekete duyarlı ekran dik konuma geldiğinde ekran açılıyor o sırada parmağım zaten sensörde oluyor çok pratik.
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