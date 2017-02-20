Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın en net görüntüleri ortaya çıktı

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LG G6 ve Samsung Galaxy S8 bu ayın sonunda tanıtılabilir

Samsung ve LG’nin yeni amiral gemisi modellerinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kala cihazlar hakkında güncel bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarla ilgili -büyük bölümü doğru çıkan- sızıntı paylaşımlarıyla ünlenen, kendisi için yoğun geçen bu süreçteve'nın en net görsellerini paylaştı.Yayınlanan fotoğraflar her iki cihaz için daha önce sızdırılan detayları doğruluyor. İlk olarak Galaxy S8'in ön yüzünde, ekranın kenarlarında oldukçadikkat çekiyor. Cihazdakiise telefonun arka yüzeyine, kameranın hemen yanına konumlandırılmış. LG’nin amiral gemisi G6 modelinin arka yüzeyinde iseve parmak izi okuyucusu net şekilde fark ediliyor. Telefonun özellikle arka bölümü ana hatlarıyla LG G5'i andırıyor.Her iki akıllı telefonda da şeffaf bir kılıfın yer alması, sızıntının bir kılıf üreticisi tarafından yapılmış olabileceği fikrini güçlendiriyor. LG G6'nın’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenirken, Galaxy S8'in isetarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’ne görücüye çıkarılacağı düşünülüyor.