Samsung Galaxy S26 Ultra daha yuvarlak köşelere sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra için dikkat çekici bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor gibi görünüyor. Yeni bir sızıntıya göre, cihaz bugüne kadar Ultra serisini tanımlayan keskin ve köşeli hatlardan uzaklaşıp, Galaxy S25 Ultra’da gördüğümüz yumuşatılmış köşelerin de ötesine geçerek daha yuvarlatılmış bir görünüme kavuşabilir.

Ice Universe isimli güvenilir sızıntı kaynağına göre, Galaxy S26 Ultra’nın köşeleri seleflerine kıyasla çok daha yuvarlak olacak. Ultra serisi, köşeli tasarımı ilk olarak entegre bir S Pen yuvası da sunan Galaxy S22 Ultra ile benimsedi. Bu tasarım S23 ve S24 Ultra'da da devam ederken, mevcut S25 Ultra'da köşeler biraz yumuşatılmıştı.

Eğer bu bilgi doğru çıkarsa, S26 Ultra daha ergonomik bir tasarıma kavuşacak ve avuca batma veya cepleri yırtma gibi sorunlardan kurtulacak. Ayrıca Samsung’u tasarım dili açısından Google Pixel 10 Pro ve Apple iPhone 17 Pro gibi rakiplerine biraz daha yaklaştıracak.

Samsung Galaxy S26 Ultra beklenen özellikler

Galaxy S26 serisinin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor. Ultra modeli, yeniden adlandırılan Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge ile birlikte sahne alacak. İlk raporlara göre cihaz yine 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ekran ve S Pen desteği sunacak, fakat daha ince ve hafif bir gövdeye sahip olacak.

Donanım tarafında, S26 Ultra’nın Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti ile gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kamera tarafında ise f/1.4 diyafram açıklığına sahip 200MP ana kamera öne çıkan özelliklerden biri olacak.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ilk CAD görsellerinde, cihazın kamera adasının Z Fold 7’ye benzeyen bir tasarıma sahip olacağı görülmüştü. Ancak o sızıntılarda köşeler çok farklı görünmüyordu. Lansman yaklaştıkça daha net render’lar ve detaylı bilgiler de gün yüzüne çıkacaktır.

