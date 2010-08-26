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Samsung Galaxy S'de telefona reset atan yeni bir hata tespit edildi (+video)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,7b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy S'te ilginç bir hata tespit edildi. Başta anavatanı Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulduğu hemen her ülkede önemli satış başarılarına imza atan Galaxy S, bir süredir GPS sorunuyla anılıyordu. Ancak Gizmodo Fransa tarafından keşfedilen yeni bir hataya göre, Galaxy S beraberinde gelen Kies uygulaması üzerinden bilgisayara bağlandığında, telefon kendi kendine reset atıyor. Yapılan araştırma sonucunda ilginç bir sonuca ulaşan site, bu hataya 16 karakterli isim uzantasına (örneğin file.1234567890123456) sahip dosyaların neden olduğunu ve ilgili dosyaların silinmesi halinde sorunun da aşılacağını ifade ediliyor.

Gelen son bilgilere göre Samsung da durumu incelemeye almış durumda yani önümüzdeki günlerde çıkacak genel ya da soruna özel güncelleme ile sorun çözülecek gibi görünüyor.


Samsung Galaxy S i9000 - Crash "MTP application"
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DH Misafiri 6 yıl
sorun bende biraz farklı.Sürekli reset atıyor power düğmesine basınca mavi ışık yanıyor sonra tekrar bir reset daha bunu sayısızca yapıyor ben dokunmasam.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende galaxy s var. 1 hafta önce telefon kendiğinden hafızasını sildi. tüm telefonda olan rehber iptal.telefona fabrika ayarları yapılmış gibi ekran oluyor fakat telefonu arayınca hep meşkul çalıyor. telefonu kapatma tuşuna basınca telefon seçeneklerinde sadece kapanma seçeneği oluyor. diğer 3 seçenek gözükmüyor. 3 kez fabrika ayarlarına aldım. en son harici ve dahili sd kartları silicem.
bu olay olmadan 2 gün önce igo navigasyon programı yüklemiştim. ondan şüpeleniyorum. kendini sildiğinde her uygulamaya bastığımda googleharitalar. neyse işte uygulaması açılamadı, kapanmaya zorala diye bişey geliyordu fabrika ayarlarına aldıktan sonra bu olmuyo ama. telefon hala kendini sıfırlıyor ve aranamıyor.
bu konu hakkında bilgisi veya önerisi olan varmı. .
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DH Misafiri 9 yıl
ben telefonu fabrika ayarlarına aldım ancak yinede usb kablosunu takınca MTA Application hatası alıyorum ne yapabilirim?
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Rouvax 9 yıl
Kaymağı yemek için acele ettiler anlaşılan.

Bunları gördükten sonra bir sonraki nesil Nexusu Samsung yapmasın diyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Bu iddialar sanırım kişilerin kullanım bilgisiyle alakalıdır. Çünkü bu cihazı üretenler onu piyasaya sürmeden çeşitli yönleriyle test etmiş ve mutlaka ki onlar da usb bağlantısı yapmışlardır. Aksi taktirde rakip firmalar daha bu ürün piyasaya çıkmadan onun bu kusurunu piyasaya sürerlerdi. Ama yine de uzman kişilerden ve satıcı firmalardan kesin bilgi almak gerek. Sonuçta ucuz bi telefon değil. Doğrusu benim de dişimi kamaştırdı.
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lekems 9 yıl
öncelikle tüm bilgilerini bir hafıza kartına aktar
fabrıka ayarlarına geri dön yada hard reset at çözülüyor...
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avnihan 9 yıl
Aynı sorunu yaşıyordum =) ekran bu şekilde gidip gelmeye başladığı an orta tuşa basıp ana menüye dönün. Bildirimler kısmını açın (üstten açtığımız menü)Usb bağlandı kısmına tıklayıp USB depolamayı kapat diyerek telefonun tekrar kiese bağlanmasını bekleyin. Büyütülecek bir durum değil fazlaca abartılmış...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar vıdeodakı resetleme sorununun aynısını yasıorum yenı cıkıck guncellemeyı bklemeden cozme yolu vrmı ?
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wolkan789 9 yıl
arkadaslar bu telefonda navigasyon sinyalini cokmu gec aliyo yada cok azmi aliyo arkadasim samsun wave almis pencerenin kenarinda bile cekmiyo navigasyonu bende htc hd vardi evin icinden cekiyo manyak cihazda o yuzden htc desire ve galaksi arasinda kaldim wave gibi kotuyse navigasyon hic alma daha iyi birde saarji iyi gitmesi onemli
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Brainy 9 yıl
GPS Sorunundan Sonra Buda Büyük Bir Sorun.Ne Kötü.
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chatin_62 9 yıl
ben de böyle birşey yaşamadım.
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lord__of_darkness 9 yıl
İyide ben bu sorunu çözeli baya oluyor. .
Bu arada telefon reset atmiyor orda dailymotiondaki video daki gibi oluyordu..
Yabanci bi forumda sdcardi bicimlendirerek cozmusler bende oyle yapiyodum canimi sikmaya basladi tek tek klasorleri silip denedim ve SKYFİRE adli klasoru sildigimde duzeldi. ..Bu bir sorun degil bence SKYFİRE programini sildim saniyor bazi arkadaslar hayir sadece klasoru sildim..
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RapscallioN 9 yıl
@vidoko






Bu arada ben hiç yaşamadım da; bu tip 16 karakterli uzantısı olan dosyalar neymiş merak ettim vallahi

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vidoko 9 yıl
pehh samsung fazla hızlı gitti .. gördü olacağı buydu:))
elbet sonyercsson tekarar kendini göstercek .samsungun yüzüne bakmam telefonda..
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