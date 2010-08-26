Samsung Galaxy S'de telefona reset atan yeni bir hata tespit edildi (+video)

Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy S'te ilginç bir hata tespit edildi. Başta anavatanı Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulduğu hemen her ülkede önemli satış başarılarına imza atan Galaxy S, bir süredir GPS sorunuyla anılıyordu. Ancak Gizmodo Fransa tarafından keşfedilen yeni bir hataya göre, Galaxy S beraberinde gelen Kies uygulaması üzerinden bilgisayara bağlandığında, telefon kendi kendine reset atıyor. Yapılan araştırma sonucunda ilginç bir sonuca ulaşan site, bu hataya 16 karakterli isim uzantasına (örneğin file.1234567890123456) sahip dosyaların neden olduğunu ve ilgili dosyaların silinmesi halinde sorunun da aşılacağını ifade ediliyor.
Gelen son bilgilere göre Samsung da durumu incelemeye almış durumda yani önümüzdeki günlerde çıkacak genel ya da soruna özel güncelleme ile sorun çözülecek gibi görünüyor.
Samsung Galaxy S i9000 - Crash "MTP application"
Yükleyen ITespresso-France. - Güncel bilim ve teknoloji videolarÄ±.
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bu olay olmadan 2 gün önce igo navigasyon programı yüklemiştim. ondan şüpeleniyorum. kendini sildiğinde her uygulamaya bastığımda googleharitalar. neyse işte uygulaması açılamadı, kapanmaya zorala diye bişey geliyordu fabrika ayarlarına aldıktan sonra bu olmuyo ama. telefon hala kendini sıfırlıyor ve aranamıyor.
bu konu hakkında bilgisi veya önerisi olan varmı. .
Bunları gördükten sonra bir sonraki nesil Nexusu Samsung yapmasın diyorum
fabrıka ayarlarına geri dön yada hard reset at çözülüyor...
Bu arada telefon reset atmiyor orda dailymotiondaki video daki gibi oluyordu..
Yabanci bi forumda sdcardi bicimlendirerek cozmusler bende oyle yapiyodum canimi sikmaya basladi tek tek klasorleri silip denedim ve SKYFİRE adli klasoru sildigimde duzeldi. ..Bu bir sorun degil bence SKYFİRE programini sildim saniyor bazi arkadaslar hayir sadece klasoru sildim..
Bu arada ben hiç yaşamadım da; bu tip 16 karakterli uzantısı olan dosyalar neymiş merak ettim vallahi
elbet sonyercsson tekarar kendini göstercek .samsungun yüzüne bakmam telefonda..