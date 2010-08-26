Samsung Galaxy S'de telefona reset atan yeni bir hata tespit edildi (+video)

Samsung tarafından dünyanın en hızlı Android telefonu olarak geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy S'te ilginç bir hata tespit edildi. Başta anavatanı Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulduğu hemen her ülkede önemli satış başarılarına imza atan Galaxy S, bir süredir GPS sorunuyla anılıyordu. Ancak Gizmodo Fransa tarafından keşfedilen yeni bir hataya göre, Galaxy S beraberinde gelen Kies uygulaması üzerinden bilgisayara bağlandığında, telefon kendi kendine reset atıyor. Yapılan araştırma sonucunda ilginç bir sonuca ulaşan site, bu hataya 16 karakterli isim uzantasına (örneğin file.1234567890123456) sahip dosyaların neden olduğunu ve ilgili dosyaların silinmesi halinde sorunun da aşılacağını ifade ediliyor.

Gelen son bilgilere göre Samsung da durumu incelemeye almış durumda yani önümüzdeki günlerde çıkacak genel ya da soruna özel güncelleme ile sorun çözülecek gibi görünüyor.



Samsung Galaxy S i9000 - Crash "MTP application"

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