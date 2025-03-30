Samsung Galaxy Watch'larda uyku takibi sorunu

- Samsung: Saati kapatıp açın ve güç tasarruf modunu kapatın
- Samsung Sağlık uygulamasına güncelleme yolda
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Samsung: Saati kapatıp açın ve güç tasarruf modunu kapatın
Samsung Galaxy Watch’un uykunuzu düzgün bir şekilde takip etmediğini düşünüyorsanız, saati kapatıp açın yani yeniden başlatın. Güç düğmesiyle birlikte geri düğmesine aynı anda basılı tutarak Kapat seçeneğini görebilirsiniz. Bu çözüm önerisi işe yaramazsa, Ayarlar - Pil menüsüne giderek Güç Tasarruf modunu kapatın. Zaten kapalıysa, güç tasarruf moduna alıp kapatın. Samsung, güç tasarruf modunun bu soruna neden olabileceğini söylüyor.
Samsung Sağlık uygulamasına güncelleme yolda
Samsung, Galaxy Watch uyku ölçümü sorununu düzeltmek için Samsung Health uygulamasını yakında güncelleyeceğini de söyledi. Galaxy Store - Menü - Güncellemeler’e giderek Sağlık uygulaması için güncelleme yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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