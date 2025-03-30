Samsung Galaxy Watch'larda uyku takibi sorunu

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'nın bazen uykuyu doğru bir şekilde takip etmediğini doğruladı. Şirket, sorunu düzeltmek için iki çözüm önerisinde bulundu.

Galaxy Watch'lara gelen son güncelleme, saat yüzlerini durduruyor 3 ay önce eklendi

Samsung: Saati kapatıp açın ve güç tasarruf modunu kapatın

Samsung Galaxy Watch’un uykunuzu düzgün bir şekilde takip etmediğini düşünüyorsanız, saati kapatıp açın yani yeniden başlatın. Güç düğmesiyle birlikte geri düğmesine aynı anda basılı tutarak Kapat seçeneğini görebilirsiniz. Bu çözüm önerisi işe yaramazsa, Ayarlar - Pil menüsüne giderek Güç Tasarruf modunu kapatın. Zaten kapalıysa, güç tasarruf moduna alıp kapatın. Samsung, güç tasarruf modunun bu soruna neden olabileceğini söylüyor.

Samsung Sağlık uygulamasına güncelleme yolda

Samsung, Galaxy Watch uyku ölçümü sorununu düzeltmek için Samsung Health uygulamasını yakında güncelleyeceğini de söyledi. Galaxy Store - Menü - Güncellemeler’e giderek Sağlık uygulaması için güncelleme yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

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