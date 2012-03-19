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Samsung, Galaxy SIII modelinde LTE entegreli 4 çekirdekli işlemci kullanabilir

7 yıl
4,6b
1
21
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizdeki piyasaya çıkış tarihi ile ilgili detaylarını sizinle paylaştığımız Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII ile ilgili önemli bir bilgi daha geldi.

Korea Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir Samsung yöneticisi, Galaxy SIII modelinin yeni nesil bir 4 çekirdekli Exynos işlemcisi ve entegre LTE/WCDMA modülü sunacağını işaret etti. Bilindiği gibi 3G ve 4G/LTE uyumlu cihazlar farklı yongada sistem çözümü kullanmak zorunda kalıyor. HTC One X modelinin 3G versiyonu Tegra 3 ile gelirken LTE versiyonu Snapdragon S4 yongada sistemini kullanıyor. 3G versiyonu piyasaya çıkan modellerin 4G versiyonları piyasaya daha geç çıkıyor.

Bu bakımdan daha bağımsız olmak isteyen Samsung, 4G/LTE ve WCDMA yongası entegre, 32nm fabrikasyon sürecine sahip 4 ARM Cortex-A9 çekirdekli Exynos işlemcisini Galaxy SIII modelinde kullanacak. Böylece her iki varyant da aynı anda piyasada olacak.

NVIDIA da Icera adlı entegre LTE/4G yongasıyla Qualcomm bağımlılığından kurtulmak istiyor. Çünkü Qualcomm henüz LTE yongası entegre 4 çekirdekli bir işlemci kullanmıyor. 4 çekirdekli bir modelin 2 çekirdekli varyantı da tüketici tarafından daha düşük model olarak algılanıyor. Firmalar bu tüketici algısını kırmak ve her halükarda kendi işlemci çözümlerini kullanmak istiyor.

Yönetici bu hepsi-bir-arada yongada sisteminin geliştirmesinin tamamlandığını ve SIII modeline eklenmesi için önünde bir engel kalmadığını belirtiyor. Bu da Haziran ayındaki piyasaya çıkış ihtimalini güçlendiriyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
kanaatimce arm işlemcilerin en iyi çözümü samsung exinos işlemciler sunuyor. apple tasarımı arm işlemcileri daha özel olarak üretildiği için diğer üreticilerin arm işlemcilerinden ayırırsak TI, nvidia, Qualcom ve samsung arasında android platformunda tercih edilebilecek en iyi işlemcileri yine samsung üretiyor. çift çekirdekli bir işlemciye geçilen tegra3 işlemcisi samsungun 4 çekirdekli exynosu karşısında sanırım darma duman olur. Artı samsungun 32nm avantajı var, bunun üstüne birde dahili 4g modülünü eklerseniz güç tüketimi açısından da daha başarılı olacaktır.
uyku modunda tegra3ün çalıştırdığı düşük frekanslı tek çekirdek yerine mevcut çekirdeklerden birinin frekansını düşürüp diğerlerini kapatarakta tasarruf yoluna giderse hem 32nm, hem 5 yerine 4 çekirdekli oluşuyla çok daha ekonomik bir çözüm olacaktır. birde üstüne dahili 4g modülünü eklerseniz tegra3e yol görünür.
Şayet samsung bu işlemciyi diğer üreticilerede sunarsa tegra3ün yerini kısa sürede alır ve 4 çekirdekli işlemciler içinde liderlik koltuğuna oturur.
kanaatimce arm işlemcilerin en iyi çözümü samsung exinos işlemciler sunuyor. apple tasarımı arm işlemcileri daha özel olarak üretildiği için diğer üreticilerin ...
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engurlu 7 yıl bozok_53_45
bozok_53_45
jibe
Merak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.

samsung olmasaydı apple nası cihaz üretecekti?

Samsung la apple olmasaydi biz nasil tartisacaktik :D
bozok_53_45jibeMerak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.sams...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Firaristt 7 yıl
@Batuist aynen öyle... Ama küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Tegra3'ün geçildiği çift çekirdekli işlemci Samsung'un 5250'sidir. Yani A15 tabanlı bir işlemci. Exynos 5250 Galaxy S III'ün LTA versiyonunda kullanılacak olan 4412'den de daha güçlü bir işlemcidir.
@Whisper911 daha küçükleri de var illaki en üst modeli almanıza gerek yok. Herkes BMW'e Mercedes'e binecek diye bir kaide yok. Biraz daha ufak olanını alırsınız biraz daha düşük donanımlı olur. Bırakın da her şey herkese göre olmayıversin. Ekran büyümesi direk cihazın büyüdüğü anlamına gelmez. Galaxy S-S2 örneği gibi. Ekran büyüdüğü halde kasa inceldi ve çerçeve inceldi...Bana da 4" Galaxy S küçük geliyor ne yapalım?
Umarım LTE versiyonunda 4412 kullanılır ve bize gelecek modelde 5250 olur :)
@Batuist aynen öyle... Ama küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Tegra3'ün geçildiği çift çekirdekli işlemci Samsung'un 5250'sidir. Yani A15 tabanlı bir işlemci....
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mrth_srdr 7 yıl
merhaba arkadaşlar, htc ville ve samsung galaxy s2 hd lte'nin satışa ne zaman çıkacağını merak ediyorum bilen var mı bir de galaxy note, htc sensation xl solo, htc sensation xe, htc ville ve bu yazdığım telefondan hangisini önerirsiniz bnm tercihim s2 hd lte ama çok pahalı olursa alamam sanırım bu telefonun satış aralığı tl olarak sizce ne kadardır şimdiden sağolun...
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söny 7 yıl
4çekirdekli işlemci yeni ipad'ı bile yakarken samsung s3 ü soğutmak için ne yapıcak onu merak etmiyo değilim
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung kendi öz ürünü için en harika en verimli en etkileyici en güzelini en güçlüsünü en sorunsuzunu her donanım için sadece işlemci değil en iyisini seçicektir işlemci bu konu dçok önemli tabi..
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
DH Misafiri
ezik samsung yine appleı taklit ediyor. yazık yazık...
Bu sefer neyi taklit etti.Yoksa işlemci şeklinidemi apple buldu:)
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DH Misafiri 7 yıl
ezik samsung yine appleı taklit ediyor. yazık yazık...
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karaköy_soğancısı 7 yıl
engurlu
bozok_53_45
jibeMerak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.
samsung olmasaydı apple nası cihaz üretecekti?
Samsung la apple olmasaydi biz nasil tartisacaktik :D

bunlar olmasa atalarımızın zenginin malı züğürdün çenesini yorar deyimini kim haklı çıkarırdı ? :)
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HighonFire 7 yıl
4 çekirdek A9 değilde 4 çekirdek A15 olsaydı One S'ten vazgeçip S3 alabilirdim. Bence 4 A9 2 A15 performansı veremeyecek.
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bozok_53_45 7 yıl
jibe
Merak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.

samsung olmasaydı apple nası cihaz üretecekti?
2 Yanıt Yanıtla +1
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Yossi Kohen 7 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

jibe

Merak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.


samsung olmasaydı apple nası cihaz üretecekti?

danışıklı dövüş
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engurlu 7 yıl bozok_53_45
bozok_53_45
jibe
Merak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.

samsung olmasaydı apple nası cihaz üretecekti?

Samsung la apple olmasaydi biz nasil tartisacaktik :D
1 Yanıt Yanıtla +8
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jibe 7 yıl
Merak ediyorum Apple olmasaydı Samsung u bukadar gazlayan kim olacaktı? Adamlar fena geliyor.
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Firaristt 7 yıl
@Batuist aynen öyle... Ama küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Tegra3'ün geçildiği çift çekirdekli işlemci Samsung'un 5250'sidir. Yani A15 tabanlı bir işlemci. Exynos 5250 Galaxy S III'ün LTA versiyonunda kullanılacak olan 4412'den de daha güçlü bir işlemcidir.
@Whisper911 daha küçükleri de var illaki en üst modeli almanıza gerek yok. Herkes BMW'e Mercedes'e binecek diye bir kaide yok. Biraz daha ufak olanını alırsınız biraz daha düşük donanımlı olur. Bırakın da her şey herkese göre olmayıversin. Ekran büyümesi direk cihazın büyüdüğü anlamına gelmez. Galaxy S-S2 örneği gibi. Ekran büyüdüğü halde kasa inceldi ve çerçeve inceldi...Bana da 4" Galaxy S küçük geliyor ne yapalım?
Umarım LTE versiyonunda 4412 kullanılır ve bize gelecek modelde 5250 olur :)
1 Yanıt Yanıtla +5
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Whisper911 7 yıl Firaristt
Firaristt

@Batuist aynen öyle... Ama küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Tegra3'ün geçildiği çift çekirdekli işlemci Samsung'un 5250'sidir. Yani A15 tabanlı bir işlemci. Exynos 5250 Galaxy S III'ün LTA versiyonunda kullanılacak olan 4412'den de daha güçlü bir işlemcidir.

@Whisper911 daha küçükleri de var illaki en üst modeli almanıza gerek yok. Herkes BMW'e Mercedes'e binecek diye bir kaide yok. Biraz daha ufak olanını alırsınız biraz daha düşük donanımlı olur. Bırakın da her şey herkese göre olmayıversin. Ekran büyümesi direk cihazın büyüdüğü anlamına gelmez. Galaxy S-S2 örneği gibi. Ekran büyüdüğü halde kasa inceldi ve çerçeve inceldi...Bana da 4" Galaxy S küçük geliyor ne yapalım?

Umarım LTE versiyonunda 4412 kullanılır ve bize gelecek modelde 5250 olur :)

Herkes bmw mercedese binecek diye kaide yokmuş vah vah . .

illaki hızlı olunca 5 inç tablet ayarında cihaz kullanmak zorundamıyız?. . Ben daha ufaklarını da yapın dedim bunu ufaltın sadece tek model olsun demiyorum ki yılda 5090339 tane model çıkaran marka neden herşey herkese göre olamıyor sanki bentley , rolls royce satıyorlar da çok dokunulmaz ulaşılmaz. Cep telefonu arkadaşım nihayetinde . Bana da aşırı kullanışsız ve anlamsız derece de büyük geliyor hızlı olmasını en yeni donanım olmasını istemek suç mu belli boyutlarda. Ben ne yapayım o zaman. Size küçük geliyor bana gayet ideal tercih meselesi. . Lakin bende samsung kullanıcısıyım ama insanların tercihleri yada isteklerini kalkıp herkes mercedes bmw binecek hal yok , herşey herkese göre olmayı versin gibi üstünkörü savunmanın da alemi yok .
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aziz77 7 yıl
bu s3 çıksa artık sizde kurtulsanız bizde...
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