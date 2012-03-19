Samsung, Galaxy SIII modelinde LTE entegreli 4 çekirdekli işlemci kullanabilir

Ülkemizdeki piyasaya çıkış tarihi ile ilgili detaylarını sizinle paylaştığımız Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII ile ilgili önemli bir bilgi daha geldi.





Korea Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir Samsung yöneticisi, Galaxy SIII modelinin yeni nesil bir 4 çekirdekli Exynos işlemcisi ve entegre LTE/WCDMA modülü sunacağını işaret etti. Bilindiği gibi 3G ve 4G/LTE uyumlu cihazlar farklı yongada sistem çözümü kullanmak zorunda kalıyor. HTC One X modelinin 3G versiyonu Tegra 3 ile gelirken LTE versiyonu Snapdragon S4 yongada sistemini kullanıyor. 3G versiyonu piyasaya çıkan modellerin 4G versiyonları piyasaya daha geç çıkıyor.





Bu bakımdan daha bağımsız olmak isteyen Samsung, 4G/LTE ve WCDMA yongası entegre, 32nm fabrikasyon sürecine sahip 4 ARM Cortex-A9 çekirdekli Exynos işlemcisini Galaxy SIII modelinde kullanacak. Böylece her iki varyant da aynı anda piyasada olacak.





NVIDIA da Icera adlı entegre LTE/4G yongasıyla Qualcomm bağımlılığından kurtulmak istiyor. Çünkü Qualcomm henüz LTE yongası entegre 4 çekirdekli bir işlemci kullanmıyor. 4 çekirdekli bir modelin 2 çekirdekli varyantı da tüketici tarafından daha düşük model olarak algılanıyor. Firmalar bu tüketici algısını kırmak ve her halükarda kendi işlemci çözümlerini kullanmak istiyor.





Yönetici bu hepsi-bir-arada yongada sisteminin geliştirmesinin tamamlandığını ve SIII modeline eklenmesi için önünde bir engel kalmadığını belirtiyor. Bu da Haziran ayındaki piyasaya çıkış ihtimalini güçlendiriyor.