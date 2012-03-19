Samsung, Galaxy SIII modelinde LTE entegreli 4 çekirdekli işlemci kullanabilir

Haber Editörü
Ülkemizdeki piyasaya çıkış tarihi ile ilgili detaylarını sizinle paylaştığımız Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII ile ilgili önemli bir bilgi daha geldi.
Korea Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir Samsung yöneticisi, Galaxy SIII modelinin yeni nesil bir 4 çekirdekli Exynos işlemcisi ve entegre LTE/WCDMA modülü sunacağını işaret etti. Bilindiği gibi 3G ve 4G/LTE uyumlu cihazlar farklı yongada sistem çözümü kullanmak zorunda kalıyor. HTC One X modelinin 3G versiyonu Tegra 3 ile gelirken LTE versiyonu Snapdragon S4 yongada sistemini kullanıyor. 3G versiyonu piyasaya çıkan modellerin 4G versiyonları piyasaya daha geç çıkıyor.
Bu bakımdan daha bağımsız olmak isteyen Samsung, 4G/LTE ve WCDMA yongası entegre, 32nm fabrikasyon sürecine sahip 4 ARM Cortex-A9 çekirdekli Exynos işlemcisini Galaxy SIII modelinde kullanacak. Böylece her iki varyant da aynı anda piyasada olacak.
NVIDIA da Icera adlı entegre LTE/4G yongasıyla Qualcomm bağımlılığından kurtulmak istiyor. Çünkü Qualcomm henüz LTE yongası entegre 4 çekirdekli bir işlemci kullanmıyor. 4 çekirdekli bir modelin 2 çekirdekli varyantı da tüketici tarafından daha düşük model olarak algılanıyor. Firmalar bu tüketici algısını kırmak ve her halükarda kendi işlemci çözümlerini kullanmak istiyor.
Yönetici bu hepsi-bir-arada yongada sisteminin geliştirmesinin tamamlandığını ve SIII modeline eklenmesi için önünde bir engel kalmadığını belirtiyor. Bu da Haziran ayındaki piyasaya çıkış ihtimalini güçlendiriyor.
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uyku modunda tegra3ün çalıştırdığı düşük frekanslı tek çekirdek yerine mevcut çekirdeklerden birinin frekansını düşürüp diğerlerini kapatarakta tasarruf yoluna giderse hem 32nm, hem 5 yerine 4 çekirdekli oluşuyla çok daha ekonomik bir çözüm olacaktır. birde üstüne dahili 4g modülünü eklerseniz tegra3e yol görünür.
Şayet samsung bu işlemciyi diğer üreticilerede sunarsa tegra3ün yerini kısa sürede alır ve 4 çekirdekli işlemciler içinde liderlik koltuğuna oturur.
Samsung la apple olmasaydi biz nasil tartisacaktik :D
@Whisper911 daha küçükleri de var illaki en üst modeli almanıza gerek yok. Herkes BMW'e Mercedes'e binecek diye bir kaide yok. Biraz daha ufak olanını alırsınız biraz daha düşük donanımlı olur. Bırakın da her şey herkese göre olmayıversin. Ekran büyümesi direk cihazın büyüdüğü anlamına gelmez. Galaxy S-S2 örneği gibi. Ekran büyüdüğü halde kasa inceldi ve çerçeve inceldi...Bana da 4" Galaxy S küçük geliyor ne yapalım?
Umarım LTE versiyonunda 4412 kullanılır ve bize gelecek modelde 5250 olur :)