Samsung yanıtladı: Exynos markası devam edecek

Exynos markası değişmiyor
Bir dönem Snapdragon işlemcilere sıkı bir alternatif olan Exynos platformu, son yıllarda performans ve güç tüketimi problemleri nedeniyle ciddi eleştiriye maruz kaldı. Öyle ki Galaxy S22'nin ardından amiral gemisi telefonlarda Exynos'a veda edildi. Son raporlar ise, Galaxy S24 serisi özelinde tekrar geri döneceğini gösteriyor. Bu nedenle Exynos'a yönelik son söylentiler teknoloji dünyasında kafa karışıklıklarına neden oldu.
Android Authority'e verdiği demeçte ise Samsung, söylentilerin doğru olmadığını ve böyle bir yeniden markalamanın gerçekleşmediğini resmi olarak doğruladı. Koreli dev, Exynos serisinin yeniden markalanmayacağını açıkça belirtse de ''Dream'' adı altında dahili bir proje üzerinde çalıştığınu doğruladı. Ancak bu proje ile neler planladığı şu an için bilinmiyor.
Yeniden markalaşmanın teknoloji pazarında yaygın olarak kullanıldığını belirtelim. Örneğin yakın tarihte Xiaomi, uzun süredir kullanılan MIUI işletim sistemini geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapacağını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Samsung, Exynos markasını korumayı planlıyor. Dolayısıyla Dream Chip veya Dream, tamamen başka bir amaca hizmet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.