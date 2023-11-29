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    Samsung yanıtladı: Exynos markası devam edecek

    Samsung, Exynos platformunun yeniden markalanacağına ilişkin söylentileri yalandı. Ancak Dream veya Dream Chip projesi, dahili bir proje olarak karşımıza çıkacak.
    Samsung yanıtladı: Exynos markası devam edecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda üreticilerin farklı alt markalara ayrıldığını ve operasyonlarında önemli değişikliklere imza attığını görüyoruz. Öyle Samsung'un da benzer bir adım atacağından sizlere bahsetmiştik. Bir süredir Exynos serisinin yeniden markalaşıp Dream veya Dream Chip olacağı söyleniyordu. Şimdi Samsung, mevcut iddialara açıklık getirdi. 

    Exynos markası değişmiyor

    Bir dönem Snapdragon işlemcilere sıkı bir alternatif olan Exynos platformu, son yıllarda performans ve güç tüketimi problemleri nedeniyle ciddi eleştiriye maruz kaldı. Öyle ki Galaxy S22'nin ardından amiral gemisi telefonlarda Exynos'a veda edildi. Son raporlar ise, Galaxy S24 serisi özelinde tekrar geri döneceğini gösteriyor. Bu nedenle Exynos'a yönelik son söylentiler teknoloji dünyasında kafa karışıklıklarına neden oldu.

    Android Authority'e verdiği demeçte ise Samsung, söylentilerin doğru olmadığını ve böyle bir yeniden markalamanın gerçekleşmediğini resmi olarak doğruladı. Koreli dev, Exynos serisinin yeniden markalanmayacağını açıkça belirtse de ''Dream'' adı altında dahili bir proje üzerinde çalıştığınu doğruladı. Ancak bu proje ile neler planladığı şu an için bilinmiyor. 

    Yeniden markalaşmanın teknoloji pazarında yaygın olarak kullanıldığını belirtelim. Örneğin yakın tarihte Xiaomi, uzun süredir kullanılan MIUI işletim sistemini geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapacağını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre Samsung, Exynos markasını korumayı planlıyor. Dolayısıyla Dream Chip veya Dream, tamamen başka bir amaca hizmet edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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