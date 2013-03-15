Samsung, Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı

Samsung, Güney Afrika'da düzenlediği tanıtım etkinliği kapsamında Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı. Her iki akıllı telefonun da alt segmentte konumlandırıldığını söylemek mümkün.



104.95 mm uzunluğunda, 57.8 mm genişliğinde ve 11.8 mm kalınlığında tasarlanan Galaxy Pocket Neo'ya, 850 MHz saat hızında çalışan, ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci ve 512 MB RAM eşlik ediyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda, 3.0-inç büyüklüğünde - 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 4 GB'lık eMMC dahili depolama alanına yer verilmiş durumda. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 bağlantılarına sahip akıllı telefon, kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabildiği gibi HSPA alt yapısına (HSDPA: 7.2 Mbps - HSUPA: 5.76 Mbps) destek veriyor.



Galaxy Star'ın RAM miktarı, dahili depolama alanı, ekran, kamera ve mobil işletim sistemi gibi özellikleri Galaxy Pocket Neo ile aynı. İşlemci bilgisi açıklanmayan akıllı telefonda, HSPA yerine EDGE desteği söz konusu. Her iki modelde de çift sim kart girişinin bulunduğunu ayrıca belirtelim.



Samsung, Galaxy Star ile Galaxy Pocket Neo'nun çıkış tarihi ve fiyat bilgilerini henüz vermemiş. Öte yandan akıllı telefonların bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olması bekleniyor.



Editörün notu: En üstteki görsel Galaxy Star'a aittir.



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