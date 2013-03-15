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Samsung, Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
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35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı
Samsung, Güney Afrika'da düzenlediği tanıtım etkinliği kapsamında Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı. Her iki akıllı telefonun da alt segmentte konumlandırıldığını söylemek mümkün.
104.95 mm uzunluğunda, 57.8 mm genişliğinde ve 11.8 mm kalınlığında tasarlanan Galaxy Pocket Neo'ya, 850 MHz saat hızında çalışan, ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci ve 512 MB RAM eşlik ediyor. Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan akıllı telefonda, 3.0-inç büyüklüğünde - 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 4 GB'lık eMMC dahili depolama alanına yer verilmiş durumda. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 bağlantılarına sahip akıllı telefon, kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabildiği gibi HSPA alt yapısına (HSDPA: 7.2 Mbps - HSUPA: 5.76 Mbps) destek veriyor.
Galaxy Star'ın RAM miktarı, dahili depolama alanı, ekran, kamera ve mobil işletim sistemi gibi özellikleri Galaxy Pocket Neo ile aynı. İşlemci bilgisi açıklanmayan akıllı telefonda, HSPA yerine EDGE desteği söz konusu. Her iki modelde de çift sim kart girişinin bulunduğunu ayrıca belirtelim.
Samsung, Galaxy Star ile Galaxy Pocket Neo'nun çıkış tarihi ve fiyat bilgilerini henüz vermemiş. Öte yandan akıllı telefonların bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olması bekleniyor.
Samsung, Galaxy Star ve Galaxy Pocket Neo modellerine resmiyet kazandırdı
Editörün notu: En üstteki görsel Galaxy Star'a aittir.

https://twitter.com/Liron_Segev Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 6 yıl en beğenilen
Yeni nesil çöpler
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DH Misafiri 4 yıl
ben aldım pocket neo yu berbatt 350 tl para verdim pişmanım :(
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar en az 3 en fazla 6 oyun yüklerim internete sık sık girerim eğer bu telefon 400 tl olursa önerir misiniz ?
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Pritt31 6 yıl
S2 ile Note kavgayla dövüşle aldı JB'u. Şimdi ise bu maket telefonlara içinde yüklü geliyor. Android 5.0 Key Lime'yi de alacak Allah bilir.
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Delikli Nane 6 yıl
galaxy star çok güzel olmuş bence 300tl civarında piyasaya girerse eminimki samsung un en çok satan cihazları arasında yer alabilir hem 4.1 hemde hemde 850mhz işlemci süper valla
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Inque 6 yıl
250-300 TL için fena değil..
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DH Misafiri 6 yıl
biri bana bunların ne yapmaya calıştıgını anlatabilir mi allah askına gittim s3 mini aldım şık güzel diye kocaman ekran sevmiyorum diye ondada kasmalar donmalar olmaya başlıyor bazen. güncelleme yap gecer diyorlar ee yasal olarak güncelleme yok ortada sonra arkadaşlarıma soruyorum room mudur nedir işte onu yap ama garanti kapsamından cıkar diyorlar ya arkadaş ben ... neyse küfretmicem. yeni bir markaya gecicem blackberry olur nokia olur hatta güncellemelerine dikkat ediyorsa bu güne kadar kızdıgım apple bile olabilir yetti artık
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mygokhan 6 yıl
Fiyatları 300 seviyelerinde olursa satılır..Çok abartılacak bir durum yok. Satılıyor ki adamlar üretiyor.
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Yaratık00 6 yıl
Gladiotürk
Farklı renklerde sunulacak Samsung laylonları..
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Hıı şu seviyedeki cihazlarada alüminyum kasa atacaklardı.
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masa üstü 6 yıl
çekik gözlüler birbirine benzer, galaxy seriside soyuna çekiyor, bunda sasaçak ne varki!
yada adamlar iphone benzememek ve davalarla ugraşmamak için bu forma takilip kaldilar zavallilar...
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Yusac 6 yıl
Artık kusasım geliyor şu tasatımı görünce harbi çok kötü. Adamlar tüm ürünlerinde aynı tasarımı yaptı yahu. Hani iyi bir tasarım olsa tamamda bu nedir ya.
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Gladiotürk 6 yıl
Farklı renklerde sunulacak Samsung laylonları..

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WiiSmash 6 yıl
ah samsung bu kadar çöp çıkaracığana çıkardığın telefonlara destek versen olmuyor mu :(
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sendomi 6 yıl
kafadan 600 tl'ye itelerler bu garibetleri ki bu paraya telefon alçak olan motorola trix alsın baksın dalgasına
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DaRKFoRCeS 6 yıl
gözünü seveyim bir yerde değişsin şu tasarımlar. sevdiğim bir firma ama iyice tadı kaçtı bu gereksiz tasarımın. s3 ü SwiftKey bile tanımıyor. kimse üstüne alınmasın.
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