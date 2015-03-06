Samsung Galaxy Tab 3 Lite modelini güncelledi





Samsung'un geçen yıl giriş seviyesi tablet pazarına sunduğu Galaxy Tab 3 Lite modeli, bu yıl için birazcık daha güncellenerek Galaxy Tab 3 Lite WiFi adıyla yeniden piyasaya sürüldü.

Modelde neler güncellenmiş derseniz işletim sistemi ve kısmen de işlemci öne çıkıyor. Samsung Hollanda sitesinde verilen bilgilere göre Galaxy Tab 3 Lite WiFi modelinde 4 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan bir işlemci yer alıyor. Ayrıca işletim sistemi de Android 4.4 olarak belirlenmiş. Gözümüze çarpan güncellemeler bu kadar. Bazı kaynaklar çift çekirdekli bir işlemcinin de bölgeye göre kullanılabileceğini belirtiyor.

Modelde bunun haricinde 7 inçlik 1024x600 piksel ekran çözünürlüğü, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 3600mAh gücünde batarya, 2MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy Tab 3 Lite WiFi modeli Macaristan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise 115 Avro olarak belirlenmiş. Bu yıl Samsung'un Galaxy Tab 4 Lite adıyla bir model piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak Samsung şimdiye kadar böyle bir hamle yapmadı.









http://www.sammobile.com/2015/03/05/samsung-galaxy-tab-3-lite-wi-fi-a-7-inch-budget-android-tablet-goes-official/