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Samsung Galaxy Tab 3 Lite modelini güncelledi

4 yıl
2,1b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite modelini güncelledi

Samsung'un geçen yıl giriş seviyesi tablet pazarına sunduğu Galaxy Tab 3 Lite modeli, bu yıl için birazcık daha güncellenerek Galaxy Tab 3 Lite WiFi adıyla yeniden piyasaya sürüldü.
Modelde neler güncellenmiş derseniz işletim sistemi ve kısmen de işlemci öne çıkıyor. Samsung Hollanda sitesinde verilen bilgilere göre Galaxy Tab 3 Lite WiFi modelinde 4 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan bir işlemci yer alıyor. Ayrıca işletim sistemi de Android 4.4 olarak belirlenmiş. Gözümüze çarpan güncellemeler bu kadar. Bazı kaynaklar çift çekirdekli bir işlemcinin de bölgeye göre kullanılabileceğini belirtiyor.
Modelde bunun haricinde 7 inçlik 1024x600 piksel ekran çözünürlüğü, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 3600mAh gücünde batarya, 2MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler mevcut.
Galaxy Tab 3 Lite WiFi modeli Macaristan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise 115 Avro olarak belirlenmiş. Bu yıl Samsung'un Galaxy Tab 4 Lite adıyla bir model piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak Samsung şimdiye kadar böyle bir hamle yapmadı.



http://www.sammobile.com/2015/03/05/samsung-galaxy-tab-3-lite-wi-fi-a-7-inch-budget-android-tablet-goes-official/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
hıhıhıhıhı, çöp
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Fenomenon 4 yıl
asus'un uygun fiyata (250 lira) çok iyi tabletleri var. zaten biraz daha performans isteyen me176 alır. ben 250 liraya lg g pad 7 aldım s400 işlemcili, 10+ saat ekran süresi var.
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javaprof 4 yıl
çöp.vestel tabletler bile daha iyi.
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