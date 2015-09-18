Samsung Galaxy Tab S2'nin Türkiye satışı başladı

Samsung'un geçtiğimiz aylarda resmiyet kazandırdığı Galaxy Tab S2 tableti kısa bir süre önce ülkemizde de satılmaya başlandı. Galaxy Tab S2'yi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise dünyanın en ince tableti sıfatına sahip olması.

Yalnızca 5.6mm kalınlığında olan tabletin hem 8" hem de 9.7"lik versiyonu bulunuyor. AMOLED ekranda 2048 × 1536 çözünürlük, 4 çekirdek 1.9 GHz, 4 adet çekirdek 1.3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli yongaseti, 3GB RAM, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.1 iki modelin ortak olarak sunduğu özellikler. Bunun dışında Galaxy Tab S2 9.7 (392 gram) inçlik modelde 5870mAh gücünde bir batarya, 8 inçlik modelde(272 gram) ise 4000mAh gücünde bir batarya bulunuyor.

Tabletler siyah,beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Ülkemiz için fiyatlandırmalara gelecek olursak

8 inçlik versiyonda 1.299 TL, 9,7 inçlik versiyonda 1.499 TL ve 4G destekli 9,7 inçlik versiyonda ise 1.699 TL fiyat etiketi yer alıyor.