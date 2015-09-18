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Samsung Galaxy Tab S2'nin Türkiye satışı başladı

3 yıl
5,1b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy Tab S2'nin Türkiye satışı başladı
 
Samsung'un geçtiğimiz aylarda resmiyet kazandırdığı Galaxy Tab S2 tableti kısa bir süre önce ülkemizde de satılmaya başlandı. Galaxy Tab S2'yi diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise dünyanın en ince tableti sıfatına sahip olması.
Yalnızca 5.6mm kalınlığında olan tabletin hem 8" hem de 9.7"lik versiyonu bulunuyor. AMOLED ekranda 2048 × 1536 çözünürlük,  4 çekirdek 1.9 GHz, 4 adet çekirdek 1.3 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli yongaseti, 3GB RAM, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.1 iki modelin ortak olarak sunduğu özellikler. Bunun dışında Galaxy Tab S2 9.7 (392 gram) inçlik modelde 5870mAh gücünde bir batarya, 8 inçlik modelde(272 gram) ise 4000mAh gücünde bir batarya bulunuyor.
Tabletler siyah,beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Ülkemiz için fiyatlandırmalara gelecek olursak  
8 inçlik versiyonda 1.299 TL, 9,7 inçlik versiyonda 1.499 TL ve 4G destekli 9,7 inçlik versiyonda ise 1.699 TL fiyat etiketi yer alıyor.
Samsung Galaxy Tab S2'nin Türkiye satışı başladı
 

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steven spielberg 3 yıl en beğenilen
Çözünürlük düşmüş. Ekran 4:3 olmuş. Batarya küçülmüş. Arka kamera flaşı kaldırılmış. Makine ileri değil resmen geriye gitmiş. Üstelik fiyatı tabs serisinden pahalı olursa saçma sapan bir cihaz olur. Sırf kasayı metal yapacaz diye bu kadar özellik kırpılırmı. Saçmalık...
Çözünürlük düşmüş. Ekran 4:3 olmuş. Batarya küçülmüş. Arka kamera flaşı kaldırılmış. Makine ileri değil resmen geriye gitmiş. Üstelik fiyatı tabs serisinden pa...
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ALBAY 3 yıl
Samsung tablet alınmaz. Güncelleme vermiyorlar. Şarjı dayanmıyor. Gereksiz pahalı. İkinci ele düştüğünde yarı fiyatına anca satarsınız.
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tugares 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Dolar yüzünden fiyatlara bak. Samsung olarak konuşmuyorum, tüm markalar bunu anlayacaklar ama dolar yükseldi diye aynı kâr marjını koyup eski kazandıkları şekilde para kazanabileceklerini zannediyorlar fakat satılmayıp ellerinde kaldığı zaman o tabletlerin fiyatlarını göreceğim ben.

Zira fiyatlar uçmuş ve bu fiyatlara kimse bu tabletleri almaz. 500-600 liralara ne tabletler var. Bu fiyata bir tablet+ bir de notebook alınır.

Bakalım bu uyuyan firmalar bunu ne zaman anlayacaklar...

Hiçbir zaman anlamayacaklar zira biz parası olmamasına rağmen Apple kuyruğuna girip son nesil iPhone alıyoruz.(en pahalısı olduğu için söyledim özel bi sebebi yok, yanlış anlaşılmasın lütfen) Bütçemize göre hareket etmek varken büyük çoğunluğumuz iş adamı olduğumuzdan son nesil telefonu sadece facebook, whatsapp ve özçekim için kullanıyoruz. Birçok özelliği kullanma kılavuzunu okumadığımız için bilmiyoruz, kendimiz bulunca da yeni kıtalar keşfetmiş gibi mutlu oluyoruz ve o kadar zenginiz ki aynı performans veren farklı ve ucuz bir marka varken inatla bu üreticileri zengin etmek istiyoruz. Yani mantık ben hep en iyisini hak ediyorum. Elbette her insan en güzelini hak ediyor zira hepimiz ayrı ayrı çok değerliyiz ama kaçırdığımız bi nokta var ki biz kendimize verdiğimiz değeri gelir durumumuz içerisinde hangisi bizim için en iyisi olur noktasında vermiyoruz zira görüyor özeniyoruz. Yani azizim sizin orayı bilmem ama burada herkes özeniyor. O nedenle bu firmalara birşey olmaz olan üzülerek söylüyorum ki belirtmiş olduğum kesime olur. Saygılarımla.
OverClocK1ngDolar yüzünden fiyatlara bak. Samsung olarak konuşmuyorum, tüm markalar bunu anlayacaklar ama dolar yükseldi diye aynı kâr m...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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volie82 3 yıl
Ürün satıldı arkadaşlar..
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volie82 3 yıl
Sıfır faturalı 9.7" s2 için kılıf + klavye
n11 den alındı. Hiç kullanılmadı.
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cestvrai 3 yıl volie82
merhaba kılıf + klavye ne kadar hocam ? bir de ne renk
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung Tablet işini ya bıraksın yada adam gibi cihaz yapsın. Note 4 işlemcisi ile tablet yaparak iPad ile yarış yapamazsın. Bende iPad Air 2 kullanıyorum ama adam gibi Android tablet olsun iki dakka elimde tutmam satar Android Tablet alırım.

Bu tablet iPad Air 2 ile rakip olacak tablet değil.

Şu tablet Galaxy S6, S6 Egde, S6 Edge Plus ve Note 5 modellerinde olan işlemciyi hakediyor. 4GB Ram hakediyor. 2K ekran hakediyor. 128GB hafıza hakediyor. O zaman diyeceğiz ki.

Bu tablet adammıdır..? Evet! Adamdir..!
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DH Misafiri 3 yıl
Ekranı eleştiren arkadaşlar bu tablet de 16:9 yerine dergi kitap okumak ve internet için daha iyi olan 4:3 kullanılmış ki burada samsung inadından vazgeçmiş doğru olanı yapmış. 4000 mAh batarya düşük gibi ama performansa bakmak lazım. kamerada flash olması lazımdı. 3GB ram düşük zira 2 sene önce satılan note 10.1 de bile aynı ram var. Birde 32 GB hafıza nedir Allah aşkına? neredeyse 2016 ya gireceğiz yüksek çözünürlüklü film boyutları uçuyor. Harici hafıza dahiliye göre yavaş. Ancak aksesuar olarak klavye ve mouse lu kılıf harika bence. Bu tablet S serisi değilde note serisi olsaymış çok daha iyi olurmuş.
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steven spielberg 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ekranı eleştiren arkadaşlar bu tablet de 16:9 yerine dergi kitap okumak ve internet için daha iyi olan 4:3 kullanılmış ki burada samsung inadından vazgeçmiş doğru olanı yapmış. 4000 mAh batarya düşük gibi ama performansa bakmak lazım. kamerada flash olması lazımdı. 3GB ram düşük zira 2 sene önce satılan note 10.1 de bile aynı ram var. Birde 32 GB hafıza nedir Allah aşkına? neredeyse 2016 ya gireceğiz yüksek çözünürlüklü film boyutları uçuyor. Harici hafıza dahiliye göre yavaş. Ancak aksesuar olarak klavye ve mouse lu kılıf harika bence. Bu tablet S serisi değilde note serisi olsaymış çok daha iyi olurmuş.

4:3 ekran kitap gazete okumak için iyi olabilir ama o ekranda film izlenmez. İzlensede eşşek kadar siyah bantlar izlenir. Çoğu film 16:9 formatında yada ona yakın formatta piyasaya çıkıyor. Eğer amaç film izlemekse 16:9 ekranlı bir tablet alınmalıdırki o da tab s oluyor. Asla tab s2 değil. Ayrıca 32 gb hafıza film için yeterli değil demişsin. Bu tablette film izlenmez o yüzden 32 gb gazete dergi okuma için yeterli. 16:9 ekranlı tablettede gazete dergi okunur ayrıca.
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savasserter 3 yıl
Kesinlikle yanlış chipsetle üretildi. S6 ve note5 bulunan exynos 7420 kullanılmalıydı. Ben tab tab s kullanıyorum ve çok memnunum. Aradan 1 yıl geçmiş ekran ve kasa hariç diğer özellikler neredeyse aynı, insaf yani. Benchmark testlerinde nexus 9 şamar oğlanın çevirmiş s2 yi. Tegra k1 gerçekten performanslı bir chipset. Özetle donanım olarak samsung resmen çuvalladı bu tabletde. Yazılım olayına gelince işler karışık. Samsung geç güncelleme veriyor yada tab pro da olduğu gibi hiç vermiyor. Tab s kitkat la üretildi ve yanlış hatırlamıyorsam nisan ayı gibi lollipop güncellemesi aldı. Samsung hiç güncelleme vermiyor diyenler biraz haksızlık yapıyor. Bana tab s den sonra bir tablet daha lazım ama bu donanımlar asla tab s2 almam.
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DH Misafiri 3 yıl
Tamam pahalı fakat;
İpad'e bir usb bile takamıyorsun yaa
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Firaristt 3 yıl
az daha koyar ultrabook alırım.
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steven spielberg 3 yıl en beğenilen
Çözünürlük düşmüş. Ekran 4:3 olmuş. Batarya küçülmüş. Arka kamera flaşı kaldırılmış. Makine ileri değil resmen geriye gitmiş. Üstelik fiyatı tabs serisinden pahalı olursa saçma sapan bir cihaz olur. Sırf kasayı metal yapacaz diye bu kadar özellik kırpılırmı. Saçmalık...
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canmania 3 yıl
javaprof
yav bu air 2 alınır diyen kafaları anlamıyorum adam neyi android işletim sistemini seviyosa bunu iosu sevşyosa onu alır onda yapılan her şey bundada yapılıyor işlemcisi rami falan da güzel batarya hariç güzel cihaz.üstelik bunda kod da yazabilirsiniz android pc ye ios dan daha çok benziyor.

iPad de yapılan herşey bunda da yapılır diyorsanız hiç android tablet kullanmadınız herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +5
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BuZZLuCK 3 yıl canmania
ipadim var ama android tablet dusunuyorum, ornek verebilir misiniz androidde neleri yapamam?
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CoreXXX 3 yıl
bilgisayar toplanır o fiyata
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