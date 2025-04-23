Galaxy S24 serisi için Türkiye’de One UI 7.0 güncellemesi başladı

Galaxy S24 serisi için Türkiye’de One UI 7.0 zamanı
Türkiye özelinde şimdilik Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için kararlı Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesinin başladığını tespit etmiş durumdayız. Ancak kısa süre içinde Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi de bu güncellemeye kavuşacak.
One UI 7.0 güncellemesi neler getiriyor
One UI 7.0, Samsung’un mobil arayüzü için büyük bir güncelleme niteliğinde. Bu sürümle birlikte kullanıcı arayüzü baştan tasarlanıyor; bildirimler ve Hızlı Ayarlar paneli artık ayrı sayfalarda yer alıyor. Hızlı Ayarlar paneli daha fazla kişiselleştirilebilir hale getirilmiş ve hatta ses seviyesi kaydırıcısı da bu panele entegre edilmiş.
Yeni yazılımla birlikte, Samsung’un yerleşik uygulamalarına ait ikonlar yenilenmiş, uygulamaların kendisi de iyileştirilmiş durumda. Kamera uygulaması ise özellikle tek elle kullanım kolaylığına odaklanan yepyeni bir tasarımla geliyor. Ayrıca yeni Galaxy AI özellikleri de bu sürümle birlikte sisteme entegre ediliyor.
Samsung, widget tasarımlarını da yenileyerek hem ana ekranda hem de kilit ekranında kullanılabilecek birçok yeni ve geliştirilmiş widget sunuyor. Kilit ekranı artık çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Arayüzdeki tüm animasyonlar ve geçiş efektleri, önceki sürümlere göre daha akıcı ve canlı bir his veriyor. Yeni bir şarj animasyonu, durum çubuğunda yeni bir pil simgesi ve gelişmiş pil sağlığı koruma özellikleri de dikkat çeken diğer yenilikler arasında. One UI 7.0 ile gelen bir diğer önemli özellik ise Now Bar adı verilen yeni bilgi çubuğu. Bu çubuk, kilit ekranında devam eden etkinliklere dair canlı bildirimleri gösteriyor. Örneğin medya oynatımı, kronometre, sayaç, harita navigasyonu, spor skorları ve Samsung Health bildirimleri gibi bilgiler bu alanda anlık olarak görüntülenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP