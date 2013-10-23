Samsung, Gorilla Glass üreticisi Corning'den hisse satın aldı





Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, kritik bir hamle yaparak taşınabilir cihazlara dayanıklı camlar üreten ABD'li Corning firmasından hisse satın aldı.





Corning firması asıl olarak Steve Jobs döneminde iPhone modellerine Gorilla Glass dayanıklı cam panel sağlayarak ismini duyurmuştu. Cam panellerini 3. nesle kadar getiren Corning, ürününün ekranında çizilmelere karşı dayanıklılık isteyen her üreticinin ilk başvurduğu firma konumunda.





Samsung'un Corning firmasından aldığı hisselerin değeri 1.9 milyar dolar iken, oranı ise yüzde 7.4. Yani Samsung, Corning'in yüzde 7.4'üne sahip olmuş oldu. Samsung ayrıca firmanın dönüştürülebilir hisselerine 400 milyon dolar daha yatırım yaptı.





Anlaşma kapsamında Güney Kore'de LCD üretimi yapan ve iki firmanın ortak olduğu Samsung Corning Precision Materials firmasının tüm hisseleri Corning'e devredildi.





Corning 2023 yılına kadar Samsung'a bileşen tedariği yapacakken, Samsung'un mühendislik bilgisinden de faydalanacak. Anlaşma sonrasında Corning'in hisseleri yüzde 30 artış gösterdi.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-buys-stake-in-Gorilla-Glass-maker-Corning-to-secure-supply-till-2023_id48611