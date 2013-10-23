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Samsung, Gorilla Glass üreticisi Corning'den hisse satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Gorilla Glass üreticisi Corning'den hisse satın aldı

Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, kritik bir hamle yaparak taşınabilir cihazlara dayanıklı camlar üreten ABD'li Corning firmasından hisse satın aldı.

Corning firması asıl olarak Steve Jobs döneminde iPhone modellerine Gorilla Glass dayanıklı cam panel sağlayarak ismini duyurmuştu. Cam panellerini 3. nesle kadar getiren Corning, ürününün ekranında çizilmelere karşı dayanıklılık isteyen her üreticinin ilk başvurduğu firma konumunda.

Samsung'un Corning firmasından aldığı hisselerin değeri 1.9 milyar dolar iken, oranı ise yüzde 7.4. Yani Samsung, Corning'in yüzde 7.4'üne sahip olmuş oldu. Samsung ayrıca firmanın dönüştürülebilir hisselerine 400 milyon dolar daha yatırım yaptı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore'de LCD üretimi yapan ve iki firmanın ortak olduğu Samsung Corning Precision Materials firmasının tüm hisseleri Corning'e devredildi. 

Corning 2023 yılına kadar Samsung'a bileşen tedariği yapacakken, Samsung'un mühendislik bilgisinden de faydalanacak. Anlaşma sonrasında Corning'in hisseleri yüzde 30 artış gösterdi.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-buys-stake-in-Gorilla-Glass-maker-Corning-to-secure-supply-till-2023_id48611 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen gorkem2626
gorkem2626

Bu Anlasma ile bunlar kesinlik plastik cam.üretirler


Gorilla Glasslar zaten saf cam degil. Plastik ile guclendiriliyor.
Cahilligin bu kadari... cam binlerce yildir var. Plastikler ise son teknoloji...
gorkem2626Bu Anlasma ile bunlar kesinlik plastik cam.üretirlerGorilla Glasslar zaten saf cam degil. Plast...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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memoseler 6 yıl foreveriphone
foreveriphone
samsung apple ın taşeronu daha anlamadınızmı apple olmasa samsung fabrıkalarını bir bir kapatır apple dan baska kimse mal almıyor samsung dan apple samsung u çinli taşeronları gibi kullanıyor.

Samsung olmasa Apple kapatır tek tek fabrik... Oops pardon Apple'ın fabrikasi falan yoktu.
foreveriphonesamsung apple ın taşeronu daha anlamadınızmı apple olmasa samsung fabrıkalarını bir bir kapatır apple dan baska kimse mal almıyor...
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wentworthscofield 6 yıl
Samsung yakında dünyayı ele geçirecek...
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung Yakında butun telefon firmalarını satın alcak tek samsung uretcek bence :D
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CakirAkinSen2 6 yıl
maymun glass :D
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ZEUS__ 6 yıl
samsung onunda teknolojisini çalar şimdi.
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e-Militarist 6 yıl
Samsung dünyayı ele geçirse de, fabrikalar açsa da, araba değil uzay mekiği üretse de, borsada ki bütün hisselere sahip olsa da samsung hileci bir firmadır. Bakınız; forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ken Block43 6 yıl e-Militarist
e-Militarist

Samsung dünyayı ele geçirse de, fabrikalar açsa da, araba değil uzay mekiği üretse de, borsada ki bütün hisselere sahip olsa da samsung hileci bir firmadır. Bakınız; forum.donanimhaber.com/...


Samsung o kadar telefon satıyorki adamlara ne iftira atsak diye düşünüp duruyorlar. Hile yapsa nolur adamlar galaxy note serisiyle 40 milyona yakın bir satış elde ettiler.
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foreveriphone 6 yıl
memoseler
foreveriphonesamsung apple ın taşeronu daha anlamadınızmı apple olmasa samsung fabrıkalarını bir bir kapatır apple dan baska kimse mal almıyor samsung dan apple samsung u çinli taşeronları gibi kullanıyor.
Samsung olmasa Apple kapatır tek tek fabrik... Oops pardon Appleın fabrikasi falan yoktu.

tr.wikipedia.org/...
bu makalenın sağ alt tarafında apple dan doğrudan ekmek yiyen personel sayıs mevcut bitdunyasi.com/... buradada apple var diye ekmek yiyen insanların sayısı mevcut , çalışmak demek sadece fabrikada çalışmak demek değildir.
Bak arkadasım samsung un urettiği işlemcileri samsung dan baska uretıcı kullanmıyor piyasada media tek, qualcomm , Texas Instruments yada huawei nin kendi tasarladığı cpu ve gpu lar var
büyük üreticiler buna samsung da dahil cogunlukla qualcomm u tercih ediyorlar bugun samsung Exynos 5 Octa cpu suna lte desteği veremediği için 4g kullanan ülkelere mecburen qualcomm cpu lu cıhazlar gönderiyor yine keza cpu ve gpu su 4k video destegınden yoksun hızlı sarj desteğinden yoksun ve ram optimizasyonuda berbat , ve yine bakıyorsun LG qualcomm demiş sony qualcomm demiş huawei desen kendi cpu sunu kullanıyor nexus desen qualcomm kullanıyor kim kaldı şimdi exynos 5 octa yada mali T628 GPU sunu samsung dan isteyen hiçkimse yok kendi üretiyor kendi urettıgı cıhaza koyuyor.Apple a gelince kendi muhendıslerıne tasarlattıgı cpu ları samsung a fason ürettiriyor bunada dunyada taşeron üretim denir.
Birileri apple ı sultanahmet köftecisiyle karıştıyor bu belli yani.
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Lockheed 6 yıl
unalislam
Samsungu sadece Corning gibi dokunmatik üreticilerine değil;Audi,Mercedes,Bmw gibi otomobil firmalarıyla da ortak görsek fena olmaz aslında.Telefonla falan uyumlu bir şeyler yaparlar fena olmaz o da hani.Bi 5-10 yıl sonra da piyasada Samsung araba görsek daha da iyi olur.

Samsung'un zaten arabası var. Yıllardır da piyasadaydı.
autoevolution.com/...
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unalislam 6 yıl
Samsung'u sadece Corning gibi dokunmatik üreticilerine değil;Audi,Mercedes,Bmw gibi otomobil firmalarıyla da ortak görsek fena olmaz aslında.Telefonla falan uyumlu bir şeyler yaparlar fena olmaz o da hani.Bi 5-10 yıl sonra da piyasada Samsung araba görsek daha da iyi olur.
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DownClock01 6 yıl
Sağlam bir adamın olacaktı ki, anlaşma olmadan önce Corning'in kağıtlarını alacaktın basmıştın paraları şimdi. Adamların borsadaki değeri anlaşmadan sonra %30 artmış...
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haymatloshan 6 yıl
Fiyatı ucuzlar birazda olsa.
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uraltay85 6 yıl
burda dönem muhabbetlerden sonra gördüm ki bizim millet elin şeyi ile gerdeğe girmeyi bi halt sanıyo...
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