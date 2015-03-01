Samsung MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik bitti ]

Bir süredir sızıntılarla yeni modellerin bazı özelliği açığa çıksa da Samsung'un bugün Mobil Dünya Kongresi kapsamında yapacağı etkinlik merakla bekleniyor. Zira teknik özellikler ve tasarım sızdırılsa da S6 Edge ve S6 modellerinin sürprizlere açık olması beklentinin asıl sebebi. Modellerin tanıtımının ve detaylarının verileceği etkinlik kısa bir süre sonra Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak. Canlı yayını aşağıdaki oynatıcıyı çalıştırarak izleyebilirsiniz.
Galaxy S6 modeliyle ilgili tüm sızıntılara ve haberlere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Cihazın beklenen özellikleri kısaca 2K çözünürlüklü 5 inç ekran, Exynos 7420 çipset, 3 GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı, 20 MP arka 5MP ön kamera, 2600 mAh batarya ve Android 5.0 üzerine çalışacak yeni TouchWiz arayüzü şeklinde sıralanıyor.
S6 Edge modelinde donanım farkı olup olmayacağı henüz net değil. Samsun'un sürpriz yapıp yapmayacağını öğrenmeye çok az vakit kalmışken etkinlikten sonra ayrıntıları yine Donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.
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S6 Edge'nin kavisli kısımlarında ek fonksiyon yoktu değil mi Note Edge'de ki gibi?
Ek fonksiyonlar var iki kenarda da Çağrılara, bildirimlere falan ulaşabiliyorsunuz.