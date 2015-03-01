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Samsung MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik bitti ]

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,6b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik bitti ]
Bir süredir sızıntılarla yeni modellerin bazı özelliği açığa çıksa da Samsung'un bugün Mobil Dünya Kongresi kapsamında yapacağı etkinlik merakla bekleniyor. Zira teknik özellikler ve tasarım sızdırılsa da S6 Edge ve S6 modellerinin sürprizlere açık olması beklentinin asıl sebebi. Modellerin tanıtımının ve detaylarının verileceği etkinlik kısa bir süre sonra Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak. Canlı yayını aşağıdaki oynatıcıyı çalıştırarak izleyebilirsiniz.

Galaxy S6 modeliyle ilgili tüm sızıntılara ve haberlere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Cihazın beklenen özellikleri kısaca 2K çözünürlüklü 5 inç ekran, Exynos 7420 çipset, 3 GB sistem belleği, 32 GB depolama alanı,  20 MP arka  5MP ön kamera, 2600 mAh batarya ve Android 5.0 üzerine çalışacak yeni TouchWiz arayüzü şeklinde sıralanıyor.

S6 Edge modelinde donanım farkı olup olmayacağı henüz net değil. Samsun'un sürpriz yapıp yapmayacağını öğrenmeye çok az vakit kalmışken etkinlikten sonra ayrıntıları yine Donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.

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doctor_bey 4 yıl
Güzel cihazlar geldi



S6 Edge'nin kavisli kısımlarında ek fonksiyon yoktu değil mi Note Edge'de ki gibi?
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ultiMance 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Güzel cihazlar geldi



S6 Edge'nin kavisli kısımlarında ek fonksiyon yoktu değil mi Note Edge'de ki gibi?

Ek fonksiyonlar var iki kenarda da
Çağrılara, bildirimlere falan ulaşabiliyorsunuz.
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kalamar01 4 yıl
Kararsizsaniz alin bir iphone 4s veya 5 ikinci el yaninada gidin en iyi android cihaz alin ben oyle yaptim
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dark dragon 4 yıl
Tab s 2 ile ilgili bilgi yok mu, tablet alacağım ama onu da görmek istiyorum almadan önce.
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erso81 4 yıl
Samsung ne kadar değiştim desede,göstersede evimden barkımdan telefon olarak uzak olsun.Şahsi fikrimdir telefon yine özgün olmamış.
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kalamar01 4 yıl
Rica ediyorum arkadaslar tartismalarinizi burda degil pm yoluyla halledin cihazin teknik ozelliklerini merak edilenden cok siz ve diger arkadaslarin tartismalarini gormek zorunda degiliz
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menesozun 4 yıl
Her ne kadar Samsung sevmesem de ürün ilgimi çekti
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flowerhorn 4 yıl
Neden kimse samsung galaxy s6 edge yi değil de düz olanı incelememiş. Edgenın fiyatı iphone 6 kadar olacak bariz şekilde . Yine iphone 6 tercih edilir
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kalamar01 4 yıl
Ya arkadaslar siz neyi tartisiyorsunuz birakin herkes keyfine parasina gore cihazi alir yada almaz bosverin kisisel dusuncelere lutfen saygi duyalim
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Ahbârî 4 yıl
tab s 2 gösterilecek deniyordu olmadı galiba
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lostlast 4 yıl
yine karışmış ortalık
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