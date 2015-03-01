Samsung MWC 2015 etkinliği [ Etkinlik bitti ]

Bir süredir sızıntılarla yeni modellerin bazı özelliği açığa çıksa da Samsung'un bugün Mobil Dünya Kongresi kapsamında yapacağı etkinlik merakla bekleniyor. Zira teknik özellikler ve tasarım sızdırılsa da S6 Edge ve S6 modellerinin sürprizlere açık olması beklentinin asıl sebebi. Modellerin tanıtımının ve detaylarının verileceği etkinlik kısa bir süre sonra Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak. Canlı yayını aşağıdaki oynatıcıyı çalıştırarak izleyebilirsiniz.

S6 Edge modelinde donanım farkı olup olmayacağı henüz net değil. Samsun'un sürpriz yapıp yapmayacağını öğrenmeye çok az vakit kalmışken etkinlikten sonra ayrıntıları yine Donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.

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