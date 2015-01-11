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Samsung, Microsoft ile olan patent ücreti sorununun çözülmesini istiyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Microsoft ile olan patent ücreti sorununun çözülmesini istiyor

Microsoft Windows 10 ile mobil platformda yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanırken, üretici ortakları da iddialı modelleriyle Microsoft'a yardımcı olmayı amaçlıyor. Samsung bunlardan birisi. 

Ekosisteme çok fazla ürün veremeyen Samsung son olarak Microsoft ile 1 milyar dolarlık Android patent haklarından kaynaklanan borcu ödemek istememesiyle gündeme gelmişti. Samsung bu problemin artık çözülmesini istiyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung ekosistemdeki varlığının devamı için patent probleminin çözülmesini bekliyor. Microsoft ile bedel ödeme konusunda yapılacak anlaşma sonrasında Samsung Windows Phone işletim sistemli cihazlarına ağırlık verecek. Sonbahar aylarında da ilk Windows 10 işletim sistemli modeller piyasaya çıkacak. 

Akıllı telefon pazarında güçlü bir hakimiyete sahip olan Samsung'un bu pozisyonundan faydalanmak isteyen Microsoft'un ayrıca sağlık ve bulut depolama konusunda da işbirliğine gideceği belirtiliyor. Bu bakımdan patent bedeli ödeme konusunun da çözüme kavuşması bekleniyor. Diğer bir bilgi ise Tizen işletim sisteminin Samsung televizyonlarında daha fazla yer alacak olması. Ancak mobil cihazlar konusunda firmanın bir hamlesi yok gibi görünüyor.  

http://wmpoweruser.com/samsung-eager-to-roll-out-windows-10-phones-in-fall-but-wants-android-royalty-issue-resolved-first/ Yorum Yaz
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zx6r 4 yıl
WP önce gelişsin bir çok eksiği var.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
Microsoft uygulamalarını androidden çekse varya hepsi duman olur ama Microsoft Google gibi bir şirket değil tamam bazı şeyleri geç yapıyor ama kullanıcılara değer veriyor en azından en düşük modele dahi güncelleme veriyor uygulamalardaki kullanmadığım halde bazılarının eksik olması benide rahatsız ediyor ama düzelecek o zaman kimsenin bahanesi kalmayacak
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Utku 4 yıl
Ios'ta da bildirim ışığı yok ama hiç ona yakınanı görmedim.
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oktayakgoz 4 yıl Utku
İos hiç sevmem ama iyiki var o olmasaydı androidcilerden foruma görülmezdi
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javaprof 4 yıl
şu androidi savunmayın ben de android kullansam da google türk geliştiricilerin uygulama yapmasını istemeyen iki yüzlü türk düşmanı bir firmadır.
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Sunstorms 4 yıl
En samimi arkadaşım çin malı akılsız bir telefondan androide geçmek istiyordu arayüzü çok hoşuna gidiyordu ona sadece androidin 10 adet programla nasıl şiştiğini ardındanda lumia 1320 yi gösterdim 2 gün sonra i.b. den satın almış şuan her mevzusu açıldığında bana teşekkür ediyor demek istediğim o ki bazı şeylere alışanlar elindekini körü körüne savunmaya devam ediyor iki işletim sisteminide kullanmamış olanlar direkt windows u seçiyor
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Flag SHİP Killer 4 yıl
ms 1 milyar doları alıp geşiştiricilere verseler de iyi olabilir :))
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MegaWindows 4 yıl
Amman Samsung sakın ha sen gidip touchwiz eklersin kasmayan Windows Phone u kastırırsın
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ali guler 4 yıl
Helal olsun arkaş biz kuru kuru bu sistemleri kullanırken siz şirket politikalarını çözmüşsünüz
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nightsoldier 4 yıl
Windows platformun gelişmesi, cihaz ve üretic sayısının artmasına bağlı. Bunun yanında uygulama geliştiricilere kesenin ağzını açmak gerek. Appleı moda mod taklit etmek, Microsoft a bir şey kazandırmaz.
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Sunstorms 4 yıl
Tam tersine pazardaki satış rakamları androidin kan kaybettiğini ve windows un yükselişte olduğunu açıkça gösteriyor samsung unda satışları düşüşe geçmişken umudu Windows ta araması son derece normal ki windows 10 ile satış rakamları çok daha hızla ivme kazanacaktır uygulama yapımcıları popüler uygulamaları çoktan windows eko sistemine taşıdılar.google o rezil iki çekirdekli işletim sisteminden kurtulmadıkça işi zor uzun bir süre android kullandım elimden 10 dan fazla android telefon geçti dandroid yavaş yavaş ömrünü tüketiyor bu söylediğimi unutmayın.
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OverClocK1ng 4 yıl Sunstorms
Sunstorms
Tam tersine pazardaki satış rakamları androidin kan kaybettiğini ve windows un yükselişte olduğunu açıkça gösteriyor

Bunlar sadece laflar. Yazılmış kelimeler.
Ben de yazabilirim mesela: Windows Phone bir daha üretilmeyecekmiş.
Microsoft dün akşam batmış vs. vs.

Bana söylediğinizi ispatlayan bir belge gösterir misiniz? Zira Android bırakın kan kaybetmeyi,
gitgide yükselişini sürdürüyor.

Daha geçen gün haberi vardı. Daha önce Windows Phone'lu telefon üreten bazı üreticiler de
artık Windows Phone üretmeyeceklerini ve Android'e yöneleceklerini açıkladılar.

Bu söylediğim sadece sizin yazdığınız gibi rastgele bir yazı değil, daha önce haberi yapılmış bir konu.
Hatta bu üreticiler, eskiden olsa belki üretebileceklerini ama artık Microsoft'un Nokia'yı satın almasıyla
kendilerine rakip olduğunu ve bu yüzden üretmeyi düşünmediklerini açıkladılar.

İşte size haberiyle ve neden üretmeyeceklerinin açıklamasıyla Windows Phone'un satışlarının neden
düştüğünün sebebi.

Siz bana bir tablo verebilecek misiniz?
Zira şu an Microsoft yani Nokia dışında Windows Phone'lu cihaz satışı pek yok.
Diğer üreticiler de ellerini eteklerini iyice çektiler. Haa , biraz var ama pek önemsiz miktarlarda.

Ama şu da var ki bir ara Microsoft atılım yapmıştı ve telefon satışlarını epey arttırmıştı.
Sonra motivasyonunu kaybetti ve satışları günden güne düşmeye başladı. Zaten geçenlerde de
yeni model duyurmayacağını açıklamıştı. Arkasından bir süre sonra diğer orta seviye telefonlarının
çok benzerlerinden birisini duyurmuştu. Şu an satışları o kadar kötü ki, televizyonda reklamlarda
Windows Phone telefon alanın 5 taksidini onlar ödüyorlar. O kadar kötü...
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JessieJ 4 yıl
Note 4 yada S5 donanimina WP gelse piyasayi supurur... Samsung sayesinde wp marketide gelisir.
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OverClocK1ng 4 yıl JessieJ
Windows Phone , ne zaman gelişir söyleyeyim.

Microsoft, biraz daha açık fikirli olmalı. Uygulama konusunda asla müşterilerin eksiği olmamalı.
Sadece güçlü donanım yetmiyor. Zira bakacak olursak WindowsPhone'lu cihazlar zaten hızlı
çalıştıkları için bir sorun yok. Sorun, markete geç cevap vermesi, Ağır ve büyük telefonlar üretmesi
falan.

Adamların 4.7 inçlik telefonu benim 5.2 inçten büyük.

Ben hem büyük ekran istiyorum, hem de elimde tutabilmek istiyorum.
Şu an LG G2 kullanıyorum ve biraz olsun büyük geliyor.
Bu yüzden Sony Z3 Compact'a geçmeyi düşünüyordum.

Ama Windows Phone a geçmek istesem var yaaa, offfffff.

Her halde 4.6 inç Sony Z3 Compact'ın boyutlarında bir telefon alabilmek için
Windows Phone'lu 4 inç falan bir cihaz almam gerekirdi.

Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir...
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