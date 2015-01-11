Samsung, Microsoft ile olan patent ücreti sorununun çözülmesini istiyor





Microsoft Windows 10 ile mobil platformda yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanırken, üretici ortakları da iddialı modelleriyle Microsoft'a yardımcı olmayı amaçlıyor. Samsung bunlardan birisi.





Ekosisteme çok fazla ürün veremeyen Samsung son olarak Microsoft ile 1 milyar dolarlık Android patent haklarından kaynaklanan borcu ödemek istememesiyle gündeme gelmişti. Samsung bu problemin artık çözülmesini istiyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung ekosistemdeki varlığının devamı için patent probleminin çözülmesini bekliyor. Microsoft ile bedel ödeme konusunda yapılacak anlaşma sonrasında Samsung Windows Phone işletim sistemli cihazlarına ağırlık verecek. Sonbahar aylarında da ilk Windows 10 işletim sistemli modeller piyasaya çıkacak.





Akıllı telefon pazarında güçlü bir hakimiyete sahip olan Samsung'un bu pozisyonundan faydalanmak isteyen Microsoft'un ayrıca sağlık ve bulut depolama konusunda da işbirliğine gideceği belirtiliyor. Bu bakımdan patent bedeli ödeme konusunun da çözüme kavuşması bekleniyor. Diğer bir bilgi ise Tizen işletim sisteminin Samsung televizyonlarında daha fazla yer alacak olması. Ancak mobil cihazlar konusunda firmanın bir hamlesi yok gibi görünüyor.

http://wmpoweruser.com/samsung-eager-to-roll-out-windows-10-phones-in-fall-but-wants-android-royalty-issue-resolved-first/