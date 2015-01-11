Samsung, Microsoft ile olan patent ücreti sorununun çözülmesini istiyor

Haber Editörü
Microsoft Windows 10 ile mobil platformda yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanırken, üretici ortakları da iddialı modelleriyle Microsoft'a yardımcı olmayı amaçlıyor. Samsung bunlardan birisi.
Ekosisteme çok fazla ürün veremeyen Samsung son olarak Microsoft ile 1 milyar dolarlık Android patent haklarından kaynaklanan borcu ödemek istememesiyle gündeme gelmişti. Samsung bu problemin artık çözülmesini istiyor.
Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung ekosistemdeki varlığının devamı için patent probleminin çözülmesini bekliyor. Microsoft ile bedel ödeme konusunda yapılacak anlaşma sonrasında Samsung Windows Phone işletim sistemli cihazlarına ağırlık verecek. Sonbahar aylarında da ilk Windows 10 işletim sistemli modeller piyasaya çıkacak.
Akıllı telefon pazarında güçlü bir hakimiyete sahip olan Samsung'un bu pozisyonundan faydalanmak isteyen Microsoft'un ayrıca sağlık ve bulut depolama konusunda da işbirliğine gideceği belirtiliyor. Bu bakımdan patent bedeli ödeme konusunun da çözüme kavuşması bekleniyor. Diğer bir bilgi ise Tizen işletim sisteminin Samsung televizyonlarında daha fazla yer alacak olması. Ancak mobil cihazlar konusunda firmanın bir hamlesi yok gibi görünüyor.
http://wmpoweruser.com/samsung-eager-to-roll-out-windows-10-phones-in-fall-but-wants-android-royalty-issue-resolved-first/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlar sadece laflar. Yazılmış kelimeler.
Ben de yazabilirim mesela: Windows Phone bir daha üretilmeyecekmiş.
Microsoft dün akşam batmış vs. vs.
Bana söylediğinizi ispatlayan bir belge gösterir misiniz? Zira Android bırakın kan kaybetmeyi,
gitgide yükselişini sürdürüyor.
Daha geçen gün haberi vardı. Daha önce Windows Phone'lu telefon üreten bazı üreticiler de
artık Windows Phone üretmeyeceklerini ve Android'e yöneleceklerini açıkladılar.
Bu söylediğim sadece sizin yazdığınız gibi rastgele bir yazı değil, daha önce haberi yapılmış bir konu.
Hatta bu üreticiler, eskiden olsa belki üretebileceklerini ama artık Microsoft'un Nokia'yı satın almasıyla
kendilerine rakip olduğunu ve bu yüzden üretmeyi düşünmediklerini açıkladılar.
İşte size haberiyle ve neden üretmeyeceklerinin açıklamasıyla Windows Phone'un satışlarının neden
düştüğünün sebebi.
Siz bana bir tablo verebilecek misiniz?
Zira şu an Microsoft yani Nokia dışında Windows Phone'lu cihaz satışı pek yok.
Diğer üreticiler de ellerini eteklerini iyice çektiler. Haa , biraz var ama pek önemsiz miktarlarda.
Ama şu da var ki bir ara Microsoft atılım yapmıştı ve telefon satışlarını epey arttırmıştı.
Sonra motivasyonunu kaybetti ve satışları günden güne düşmeye başladı. Zaten geçenlerde de
yeni model duyurmayacağını açıklamıştı. Arkasından bir süre sonra diğer orta seviye telefonlarının
çok benzerlerinden birisini duyurmuştu. Şu an satışları o kadar kötü ki, televizyonda reklamlarda
Windows Phone telefon alanın 5 taksidini onlar ödüyorlar. O kadar kötü...
Microsoft, biraz daha açık fikirli olmalı. Uygulama konusunda asla müşterilerin eksiği olmamalı.
Sadece güçlü donanım yetmiyor. Zira bakacak olursak WindowsPhone'lu cihazlar zaten hızlı
çalıştıkları için bir sorun yok. Sorun, markete geç cevap vermesi, Ağır ve büyük telefonlar üretmesi
falan.
Adamların 4.7 inçlik telefonu benim 5.2 inçten büyük.
Ben hem büyük ekran istiyorum, hem de elimde tutabilmek istiyorum.
Şu an LG G2 kullanıyorum ve biraz olsun büyük geliyor.
Bu yüzden Sony Z3 Compact'a geçmeyi düşünüyordum.
Ama Windows Phone a geçmek istesem var yaaa, offfffff.
Her halde 4.6 inç Sony Z3 Compact'ın boyutlarında bir telefon alabilmek için
Windows Phone'lu 4 inç falan bir cihaz almam gerekirdi.
Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir...