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Samsung, Mobil Dünya Kongresi öncesi iki yeni video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, Mobil Dünya Kongresi'ndeki bu akşam gerçekleştirmesi beklenen tanıtımlar öncesi iki yeni video yayınladı.

Yayınlanan videolarda etkinlik öncesi yapılan hazırlıklar gösterilmek istenmiş. Ayrıca dansçıların sergiledikleri hareketlerin ve ellerinde taşıdıkları ''Büyük bir şey geliyor'' yazılı kutuların dikkat çektiği söylenebilir. Videolar tanıtılacak cihazlarla ilgili ipucu vermemekle beraber (Samsung Galaxy Tab 2 ve Galaxy S 2'nin tanıtılacağını önceden biliyoruz) Samsung'un ''pazarlama'' çabalarına şahit olmaktayız.


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Python 8 yıl
daha iyi bir pazarlama stratejisi olmalıydı diye düşünüyorum
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ZZ RAT 8 yıl

NIKEmRe

daha iyi bir pazarlama stratejisi olmalıydı diye düşünüyorum

en azından LG'den daha iyi yapıyorlar...
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Batuist 8 yıl
videolar çok güzeldi saol... oldukça eğlenceli görülüyorlardı..!!
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