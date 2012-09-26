Samsung Mobile, 11 Ekim'de yeni bir basın etkinliği düzenleyecek

Samsung, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki mobil ürün mağazasında gerçekleştireceği basın organizasyonu için davetiye dağıtımına başladı. 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte büyük etki yapacak küçük bir cihaz tanıtacağını açıkça belirten mobil sektörün lideri, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takviminde yer alan Galaxy Music adlı telefonunu resmen gün yüzüne çıkarabilir.

Resmiyet kazanmadan önce yanlışlıkla Google'ın en yeni Android sürümüne güncellenecek modeller arasında listelenen Galaxy Music'in piyasadaki mevcut medya oynatıcılardan birinin yeni ismi olabileceği öne sürülmüştü. Ancak bugün çeşitli kaynaklar tarafından sağlanan veriler ışığında bizleri yeni bir müzik telefonunun beklediği iddia edildi. SammyHub sitesi cihazda, FM antenli FM radyo, Samsung'un SoundAlive teknolojisi, SRS, müzik oynatıcıya kolay ulaşım sağlayan bir müzik tuşu ve ön yüzde çift hoparlör gibi müzik odaklı fonksiyonların mevcut olacağını bildirdi. Ayrıca bir süredir Güney Koreli üreticinin mobil aygıtlarında ön yüklü olarak bulunan Music Hub servisinin Galaxy Music modeline bütünleşik halde eşlik edeceği tahmin ediliyor.

Orta segmentte konumlanması beklenen telefon, 3 inç büyüklüğünde bir ekran, 850MHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, microSD kart slotu ve 3MP kameraya sahip olacak. Çift SIM kart destekli sürümünün de çıkış yapacağı bilinen Galaxy Music, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çıkış yapacak ve pazara sunulmasının ardından Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini alacak.

Şimdilik etkinlik hakkında ancak bu kadar detaya sahibiz. Galaxy Music adlı bir aygıtın varlığı resmen doğrulandı, fakat tanıtımın 11 Ekim'de yapılacağını kesin bir dille ifade edemeyiz. Son dönemde GT-I9260 mode lnumaralı bir telefon üzerinde çalıştığı bilinen Seul merkezli üretici, bu ürünüyle de tüketicinin karşısına çıkabilir. Yine de davetiyede yer alan slogandan hareketle teknoloji dünyasını heyecanlandıracak büyük çaplı bir duyurunun yapılmayacağı düşünülüyor.

http://www.sammobile.com/2012/09/26/samsung-sets-a-press-event-on-oct-11-could-be-for-the-galaxy-music/