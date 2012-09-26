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Samsung Mobile, 11 Ekim'de yeni bir basın etkinliği düzenleyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki mobil ürün mağazasında gerçekleştireceği basın organizasyonu için davetiye dağıtımına başladı. 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte büyük etki yapacak küçük bir cihaz tanıtacağını açıkça belirten mobil sektörün lideri, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takviminde yer alan Galaxy Music adlı telefonunu resmen gün yüzüne çıkarabilir.
Resmiyet kazanmadan önce yanlışlıkla Google'ın en yeni Android sürümüne güncellenecek modeller arasında listelenen Galaxy Music'in piyasadaki mevcut medya oynatıcılardan birinin yeni ismi olabileceği öne sürülmüştü. Ancak bugün çeşitli kaynaklar tarafından sağlanan veriler ışığında bizleri yeni bir müzik telefonunun beklediği iddia edildi. SammyHub sitesi cihazda, FM antenli FM radyo, Samsung'un SoundAlive teknolojisi, SRS, müzik oynatıcıya kolay ulaşım sağlayan bir müzik tuşu ve ön yüzde çift hoparlör gibi müzik odaklı fonksiyonların mevcut olacağını bildirdi. Ayrıca bir süredir Güney Koreli üreticinin mobil aygıtlarında ön yüklü olarak bulunan Music Hub servisinin Galaxy Music modeline bütünleşik halde eşlik edeceği tahmin ediliyor. 
Orta segmentte konumlanması beklenen telefon, 3 inç büyüklüğünde bir ekran, 850MHz hızında tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, microSD kart slotu ve 3MP kameraya sahip olacak. Çift SIM kart destekli sürümünün de çıkış yapacağı bilinen Galaxy Music, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çıkış yapacak ve pazara sunulmasının ardından Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini alacak.
Şimdilik etkinlik hakkında ancak bu kadar detaya sahibiz. Galaxy Music adlı bir aygıtın varlığı resmen doğrulandı, fakat tanıtımın 11 Ekim'de yapılacağını kesin bir dille ifade edemeyiz. Son dönemde GT-I9260 mode lnumaralı bir telefon üzerinde çalıştığı bilinen Seul merkezli üretici, bu ürünüyle de tüketicinin karşısına çıkabilir. Yine de davetiyede yer alan slogandan hareketle teknoloji dünyasını heyecanlandıracak büyük çaplı bir duyurunun yapılmayacağı düşünülüyor.

http://www.sammobile.com/2012/09/26/samsung-sets-a-press-event-on-oct-11-could-be-for-the-galaxy-music/ Yorum Yaz
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Raven 7 yıl
Hypnotica

asdemre Pek takip edemedim ama bu samsung galaxy se rami düşük diye 4.0 getirmemişti, bu telefonda nasıl olurda 4.1 olur anlamlandıramadım
Millet parayı bassın da yeni telefon alsın eğer 4.1 kullanmak istiyorlarsa diyorlar üstü kapalı. Bundan sonraki android telefonum kesinlikle ve kesinlikle Nexus serisinden olacak. Gayet stabil çalışırlar. Güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi derdi yok. İlk güncellemeyi hep Nexuslar alır. Custom rom desen xdada sürüyle. Android telefon dedin mi Nexus serisidir bence Galaxy S3, HTX One X falan hikaye. Hepsi 1 sene sonra unutulur ama Nexus hep güncel kalır.


Nexus hep günceldir orası öyle de galaxy nexus'un iki yazılım versiyonu var, yakju ve yakjuxw. yakju güncellemeleri direk google'dan alıyor diğer sürüme sahip nexuslar ise samsungun keyfini bekliyor. Sürüm değiştirmek mümkün ancak bununla herkes uğraşmak zorunda değil. Neden böyle bir uygulamaya gidilmiş? Umarım yeni nexuslarda böyle bir sorun olmaz. Yoksa nexus olmayanlardan farkı kalmaz.
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DSGNRY 7 yıl
hem yeni nexus hem de S4 çıkıyormuş
valla iyi güleriz yani hep beraber S3 sahipleri
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DH Misafiri 7 yıl
galaxy w 4.1 i almasın bu telefon alsın :DDD
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kara-yılan 7 yıl
samsung galaxy S3 mini olabilir
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maxmania 7 yıl
çaktırmayın ben nexus 2 bekliyonum :D
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lordrdley 7 yıl
depeche35
Biz android severlerin gözü hep zirvelerde olacaktır.

biz ios çular ise hep zebil ziyan olacaz öylemi. zihniyetine bayıldım yahu. fandorozortcan seni
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İnsan Çakması 7 yıl
S4 çıkar belki. hemen değil tabi.
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Statistik 7 yıl lordrdley
lordrdley
depeche35
Biz android severlerin gözü hep zirvelerde olacaktır.

biz ios çular ise hep zebil ziyan olacaz öylemi. zihniyetine bayıldım yahu. fandorozortcan seni

Fandrozortcan deyince cok zorlanmiyormusun iFan?!
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baris_55 7 yıl
sefakucuk
Şimdi özelliklere bakınca böyle bir telefon için buyuk bir etkinlik yapma fikri bence olmamış. Böyle yeni cıkıcak her orta segment ıcın etkınlık yapılırsa,samsungun biraz değer kaybedeceğini düşünüyorum. Oyuzden umuyorum ki yeni nexusdur.

Samsung geniş çaplı bir holding olduğundan bu onun için çerez parasıdır.
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sefakucuk 7 yıl
Şimdi özelliklere bakınca böyle bir telefon için buyuk bir etkinlik yapma fikri bence olmamış. Böyle yeni cıkıcak her orta segment ıcın etkınlık yapılırsa,samsung'un biraz değer kaybedeceğini düşünüyorum. Oyuzden umuyorum ki yeni nexus'dur.
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myhotyro 7 yıl
"Galaxy Music adlı telefonunu" derken. Telefon olduğundan eminmisiniz. %99 medya oynatıcı olacak ürün.
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Hypnotica 7 yıl
asdemre

Pek takip edemedim ama bu samsung galaxy se rami düşük diye 4.0 getirmemişti, bu telefonda nasıl olurda 4.1 olur anlamlandıramadım


''Millet parayı bassın da yeni telefon alsın eğer 4.1 kullanmak istiyorlarsa'' diyorlar üstü kapalı.
Bundan sonraki android telefonum kesinlikle ve kesinlikle Nexus serisinden olacak. Gayet stabil çalışırlar. Güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi derdi yok. İlk güncellemeyi hep Nexus'lar alır. Custom rom desen xda'da sürüyle.
Android telefon dedin mi Nexus serisidir bence Galaxy S3, HTX One X falan hikaye. Hepsi 1 sene sonra unutulur ama Nexus hep güncel kalır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Legendery 7 yıl Hypnotica
Hypnotica

asdemre

Pek takip edemedim ama bu samsung galaxy se rami düşük diye 4.0 getirmemişti, bu telefonda nasıl olurda 4.1 olur anlamlandıramadım


''Millet parayı bassın da yeni telefon alsın eğer 4.1 kullanmak istiyorlarsa'' diyorlar üstü kapalı.
Bundan sonraki android telefonum kesinlikle ve kesinlikle Nexus serisinden olacak. Gayet stabil çalışırlar. Güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi derdi yok. İlk güncellemeyi hep Nexus'lar alır. Custom rom desen xda'da sürüyle.
Android telefon dedin mi Nexus serisidir bence Galaxy S3, HTX One X falan hikaye. Hepsi 1 sene sonra unutulur ama Nexus hep güncel kalır.

Kesinlikle Ben de GT-I9250 Nexus almak istiyorum ama şu yeni çıkacak olan Nexus ya da Nexus üyelerini bekliyorum.
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f-a-t-i-h 7 yıl
İphone kendini kopyalasın...
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asdemre 7 yıl
Pek takip edemedim ama bu samsung galaxy s'e rami düşük diye 4.0 getirmemişti, bu telefonda nasıl olurda 4.1 olur anlamlandıramadım
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