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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, NX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, NX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor
Dünya teknoloji devlerinden olan Samsung, fotoğraf makinesi sektöründe çalışmalara devam ediyor. Firmaya yakın güvenilir kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 2014 yılı içerisinde NX serisi FF(Tam Kare) bir fotoğraf makinesi piyasaya çıkıyor.
Öğrenilen son bilgilere göre Samsung, NX serisi FF(Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesini geliştirmeye başlamış durumda ve makinenin 2014 yılında kullanıcıların karşına çıkması bekleniyor. Hakkında daha fazla bilgi yer almayan fotoğraf makinesi yanında, aynı şekilde başarılı NEX serisinin üreticisi olan Sony'den de tam kare sensöre ve NEX-9 ismine sahip olması beklenen aynasız fotoğraf makinesi, 2014 yılı içerisinde karşımıza çıkabilir.
Önümüzdeki yıl birçok firmadan FF(Tam Kare) sensöre sahip aynasız fotoğraf makinesi görülmesi bekleniyor. İki büyük dev olan Nikon ve Canon ise daha çok ufak boyutlarda ve ucuz tam kare sensöre sahip fotoğraf makinesi geliştirmeye çalışıyor. Bu nedenle de bu iki firmanın tam kare aynasız fotoğraf makinesi pazarında geride kalacağı düşünülüyor.
http://www.mirrorlessrumors.com/samsung-nx-full-frame-camera-in-2014-only/


http://www.mirrorlessrumors.com/samsung-nx-full-frame-camera-in-2014-only/ Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl en beğenilen muratai
muratzilla

Her alanda taklit ederek, endüstriyel hırsızlık yaparak pazar payı kapmak isteyen Samsung geç bile kaldı. Ancak aklı başında hiç bir fotoğrafçı gidipte Samsung fotoğraf makinası almaz. Ha goldmaster digital compact kamera almışsınız ha samsung :)

Bir başlıkta Canon'a diğer başlıkta Samsung'a
muratzillaHer alanda taklit ederek, endüstriyel hırsızlık yaparak pazar payı kapmak isteyen Samsung geç bile kaldı. Ancak aklı başında h...
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ziper_gazi_ 6 yıl
canon ve nikon bu piyasada tutunmuş yoksa pentax, sony kötü makineler yapmıyorlar..
tek avantaj yüksek MP değerleri olur.. video performanslarıda canon nikonda şuan olarak full hd, 4k seviyelerine çıkarsa bu samsungun gazı ile olur..
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akkayab 6 yıl
Bu "Tam Kare" terimini kim buldu bilmiyorum ama kastedilen ve terimin anlami tamamiyla farkli. Turkcelestirme cabasina sozum yok ama daha mantikli bir soz kullanilabilir. "tam boyut" veya "tam cerceve" mesela. Tam kare, dort kenari esit dortgen anlamina gelir ve "full frame" ile kastedilen boyut, 36 mm'lik film boyutudur. Full frame 36cm X 24cm dirtdortgendir.
Uzun zamandir rahatsiz ediyordu, bu haberde de gorunce fikrimi paylasmak istedim.
3 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 6 yıl akkayab
akkayab
Bu "Tam Kare" terimini kim buldu bilmiyorum ama kastedilen ve terimin anlami tamamiyla farkli. Turkcelestirme cabasina sozum yok ama daha mantikli bir soz kullanilabilir. "tam boyut" veya "tam cerceve" mesela. Tam kare, dort kenari esit dortgen anlamina gelir ve "full frame" ile kastedilen boyut, 36 mm'lik film boyutudur. Full frame 36cm X 24cm dirtdortgendir.
Uzun zamandir rahatsiz ediyordu, bu haberde de gorunce fikrimi paylasmak istedim.

Aslında haklısınız ama hep böyle kullanılıyor
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Piêr Dé Sans 6 yıl akkayab
akkayab

Bu "Tam Kare" terimini kim buldu bilmiyorum ama kastedilen ve terimin anlami tamamiyla farkli. Turkcelestirme cabasina sozum yok ama daha mantikli bir soz kullanilabilir. "tam boyut" veya "tam cerceve" mesela. Tam kare, dort kenari esit dortgen anlamina gelir ve "full frame" ile kastedilen boyut, 36 mm'lik film boyutudur. Full frame 36cm X 24cm dirtdortgendir.

Uzun zamandir rahatsiz ediyordu, bu haberde de gorunce fikrimi paylasmak istedim.

Frame den kasıt matematiksel kare değil. Yani bir geometrik şekil değil. FPS deki gibi sahne manasında kullanılıyor. Yani sahnenin kare olduğunu değil sensörün gördüğünüz sahneyi çarpan etkisi olmaksızın alması ile alakalı.
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ozturert 6 yıl akkayab
akkayab

Bu "Tam Kare" terimini kim buldu bilmiyorum ama kastedilen ve terimin anlami tamamiyla farkli. Turkcelestirme cabasina sozum yok ama daha mantikli bir soz kullanilabilir. "tam boyut" veya "tam cerceve" mesela. Tam kare, dort kenari esit dortgen anlamina gelir ve "full frame" ile kastedilen boyut, 36 mm'lik film boyutudur. Full frame 36cm X 24cm dirtdortgendir.

Uzun zamandir rahatsiz ediyordu, bu haberde de gorunce fikrimi paylasmak istedim.

Tam boyutlu denebilir belki o da mantıklıymış. "Tam kare" artık yerleşti o yüzden kullanmakta bir sakınca yok bence.
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ufuks36 6 yıl
Samsungu bilmemde sayet ciro ile buyukluk belli oluyorsa Toyota'nin yillik cirosu Turkiye Cumhuriyeti'nin yillik gayri milli hasilasinin 19 katiydi bundan 5 sene once...
Varin gerisini siz dusunun.
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the_rion80 6 yıl
eğer mevcut lensler ile birlikte kullanılabilecek ise şimdiden lens yatırımı yapmalı, fiyatlar ucuz şu anda
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fss1403 6 yıl the_rion80
the_rion80

eğer mevcut lensler ile birlikte kullanılabilecek ise şimdiden lens yatırımı yapmalı, fiyatlar ucuz şu anda

Peki apsc ile ff sensör boyutu farklı lens uyumlu olmaz gibi sanki
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msgstr 6 yıl
Samsung'a helal olsun! Adamlar otomobil bile üretiyorlar Renault Fluence ve Latitude bunun en büyük örneği. Bizim Koçlara Sabancılara örnek olsun işte...
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fss1403 6 yıl msgstr
msgstr

Samsung'a helal olsun! Adamlar otomobil bile üretiyorlar Renault Fluence ve Latitude bunun en büyük örneği. Bizim Koçlara Sabancılara örnek olsun işte...

Sadece samsungun cirosu Tr nin 2 katı :)

Haberi görünce heyecanlandım belki geçerim bu makineye
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myhotyro 6 yıl
Canon ve Nikon sonradan girerler ama yinede diğerlerinin tozunu attırırlar.
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oğuz*han 6 yıl
Bakalım neler olacak.
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ozangunay 6 yıl myhotyro
myhotyro

Canon ve Nikon sonradan girerler ama yinede diğerlerinin tozunu attırırlar.

Canon ve Nikon tozunu attırır diyorsunuz aman şu anda aynasız fotoğraf makinası segmentinde her iki marka da kullanım olarak bence çok gerideler. Etrafımda Canon' un aynasız makinasını kullanan ya da böyle bir teknolojinin farkında olan kişi sayısı sıfır sayılır. Nikon' un 1 serisini ise ancak yabancı turistlerde görüyorum. Aynasız sistem deyince ilk olarak akla Sony NEX serisi, Panasonic, ardından da Olymus geliyor benim aklıma. Yaklaşık 1 senedir Fuji' de bu kategoriye dahil oldu, ve de oldukça başarılılar.
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