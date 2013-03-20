Samsung, NX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor

Dünya teknoloji devlerinden olan Samsung, fotoğraf makinesi sektöründe çalışmalara devam ediyor. Firmaya yakın güvenilir kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 2014 yılı içerisinde NX serisi FF(Tam Kare) bir fotoğraf makinesi piyasaya çıkıyor.

Öğrenilen son bilgilere göre Samsung, NX serisi FF(Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesini geliştirmeye başlamış durumda ve makinenin 2014 yılında kullanıcıların karşına çıkması bekleniyor. Hakkında daha fazla bilgi yer almayan fotoğraf makinesi yanında, aynı şekilde başarılı NEX serisinin üreticisi olan Sony'den de tam kare sensöre ve NEX-9 ismine sahip olması beklenen aynasız fotoğraf makinesi, 2014 yılı içerisinde karşımıza çıkabilir.

Önümüzdeki yıl birçok firmadan FF(Tam Kare) sensöre sahip aynasız fotoğraf makinesi görülmesi bekleniyor. İki büyük dev olan Nikon ve Canon ise daha çok ufak boyutlarda ve ucuz tam kare sensöre sahip fotoğraf makinesi geliştirmeye çalışıyor. Bu nedenle de bu iki firmanın tam kare aynasız fotoğraf makinesi pazarında geride kalacağı düşünülüyor.

http://www.mirrorlessrumors.com/samsung-nx-full-frame-camera-in-2014-only/





http://www.mirrorlessrumors.com/samsung-nx-full-frame-camera-in-2014-only/