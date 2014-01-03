Samsung, NX sistemler için iki yeni lens ve flaş ünitesini duyurdu

CES 2014 fuarı öncesi yaptığı Galaxy Camera 2 ve NX30 fotoğraf makinesi duyuruları ile fotoğraf sektörüne hareketli saatler yaşatan Samsung, aynı zamanda NX sistem uyumluyla hazırladığı 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS ve 16-50mm F2-2.8 S ED OIS lensler ile SEF-580A model isimli flaş ünitesini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Ortak olarak 16-50mm odak uzaklığına sahip olan ve bu sayede genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyan lenslerden 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, hem tasarımsal hem de teknik olarak daha önde yer alıyor. Firma tarafından ilk "S" serisi premium lens olarak tanıtılan 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, değişken olmasına rağmen sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar için üst seviye performans vaat ediyor ve UPSM otomatik netleme motoruyla kararlı bir çekim performansı ortaya koyuyor. 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS ise ufak gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve 111 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir lens olduğunu gösteriyor. Samsung tarafından tanıtılan iki lens modeli de üzerinde OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisini barındırıyor ve bu sayede elde çok daha rahat bir şekilde çekim yapılabiliyor.

Samsung'un yaptığı son duyuru ise SEF-580A isimli flaş modeli. NX serisi fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen lensin herhangi bir görseli yer almazken, teknik olarak şimdilik renkli LCD ekran, yüksek hızlı flaş senkron desteği, 58 klavuz numarası, kablosuz A-TTL (4 kanal 3 grup), 24-105mm kapsama alanı ve 1/200 perde hızı gibi detaylara sahip olduğu biliniyor.

Duyuruları yapılan yeni ürünlerin piyasa satış fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz açıklanmış değil.

http://www.samsung.com/uk/news/localnews/2014/samsung-launches-the-nx30-camera-alongside-first-premium-s-lens?CID=AFL-hq-mul-0813-11000170