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Samsung, NX sistemler için iki yeni lens ve flaş ünitesini duyurdu

5 yıl
2,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, NX sistemler için iki yeni lens ve flaş ünitesini duyurdu
CES 2014 fuarı öncesi yaptığı Galaxy Camera 2 ve NX30 fotoğraf makinesi duyuruları ile fotoğraf sektörüne hareketli saatler yaşatan Samsung, aynı zamanda NX sistem uyumluyla hazırladığı 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS ve 16-50mm F2-2.8 S ED OIS lensler ile SEF-580A model isimli flaş ünitesini de kullanıcıların beğenisine sundu.
Ortak olarak 16-50mm odak uzaklığına sahip olan ve bu sayede genel kullanım için ideal bir yapı ortaya koyan lenslerden 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, hem tasarımsal hem de teknik olarak daha önde yer alıyor. Firma tarafından ilk "S" serisi premium lens olarak tanıtılan 16-50mm F2-2.8 S ED OIS, değişken olmasına rağmen sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar için üst seviye performans vaat ediyor ve UPSM otomatik netleme motoruyla kararlı bir çekim performansı ortaya koyuyor. 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS ise ufak gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve 111 gram ağırlığıyla oldukça taşınabilir bir lens olduğunu gösteriyor. Samsung tarafından tanıtılan iki lens modeli de üzerinde OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisini barındırıyor ve bu sayede elde çok daha rahat bir şekilde çekim yapılabiliyor.
Samsung'un yaptığı son duyuru ise SEF-580A isimli flaş modeli. NX serisi fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen lensin herhangi bir görseli yer almazken, teknik olarak şimdilik renkli LCD ekran, yüksek hızlı flaş senkron desteği, 58 klavuz numarası, kablosuz A-TTL (4 kanal 3 grup), 24-105mm kapsama alanı ve 1/200 perde hızı gibi detaylara sahip olduğu biliniyor.
Duyuruları yapılan yeni ürünlerin piyasa satış fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz açıklanmış değil.

http://www.samsung.com/uk/news/localnews/2014/samsung-launches-the-nx30-camera-alongside-first-premium-s-lens?CID=AFL-hq-mul-0813-11000170 Yorum Yaz
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Gladiotürk 5 yıl en beğenilen
Samsung farklı lensler sunarak NX serisini güncel tutmaya çalışıyor. Güzel bir gelişme.
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar ara sırada olsa bu forumlara girip yazılanlara göz atıyorum ama ne hikmetse her seferinde, ya birilerinin marka savunuculuğu, ya cahillikte ısrarına rastlıyorum. Sonuçta kırıcı kelimeler ve can sıkıntısı...
Her fotoğraf çeken bir Ara GÜLER vb. Hoca olacak değilya, ayrıca herkes fotoğrafçılığı meslek ednimişte değil. Ne bilirsen bil yine de yetersiz olduğun bir konu elbette vardır. Yada neye hangi ekipmana sahip oyursan ol, yine eksiklerin olacaktır. Ama ne olursa olsun elinde bir fotoğraf makinası olan bir insan bana bir diğerinden daha yakındır, daha samimidir, lütfen birbirimizi kırmayalım. Yol gösterelim, öğretelim, öğrenelim ama bunu tartışma boyutuna taşımayalım. Saygılarımla.
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memoseler 5 yıl
NX300
Klasik görünüm, modern çizgiler... Bir Leica değil tabikide ama yinede esaslı kamera
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the_rion80 5 yıl
16-50mm premium lensin fiyatını çok merak ediyorum, uygun bir fiyattan çıkacağını sanmam 1000$ civarı belki biraz daha üzeri olabilir...
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SuperSantorelli 5 yıl memoseler
memoseler
NX300
Klasik görünüm, modern çizgiler... Bir Leica değil tabikide ama yinede esaslı kamera

Leica vs Zamazung


allah akıl fıkır versın ne dıyeyım,fotografcılıkla ugrasanlar canon,nıkon,sony ıle mukayese ve eslestırme kıyaselerınde zorlandıkları bır marka ıle zamazung'u leıca ıle aynı kelımelerde kullanmak fotografcılıkdan hıc bır sey anlamadıgınızın gostergesıdır,bence kullan at kodak makınalara yonelın paranızı bosa heba etmeyın,şuna da şükür iyi ki hesselbland ıle aynı termınolojıler ıcın de kullanmamıssınız...
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