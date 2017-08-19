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Samsung, Note 8 satışlarını yükseltecek planı buldu

Samsung, iPhone 8 piyasaya sürülmeden önce, Galaxy Note 8'in satışlarını patlatacak stratejiyi belirledi. Şirket telefonun yanında ücretsiz promosyon ürünler verecek...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen yıl yaşadığı Note 7 sıkıntılarının ardından bu yıl Samsung'un yaralarını sarması açısından oldukça önemli. Şirket önümüzdeki hafta içi tanıtacağı Note 8'in başarılı olabilmesi için gereken tüm çabayı fazlasıyla göstermeye kararlı görünüyor.
Samsung, Note 8 ile birlikte ortaya her açıdan mükemmele yakın bir telefon çıkaracak olsa da, Apple iPhone 8 ile aralarındaki rekabetin oldukça çetin geçeceğinin farkında. Dolayısı ile olaya, iPhone 8 piyasaya çıkmadan önce ne kadar fazla kişiyi Note 8 almaya ikna edersem o kadar iyi gözüyle bakıyor.

256GB microSD kart + kablosuz şarj cihazı veya 360 derece kamera

Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Samsung'un Note 8 ön siparişi veren kişilere promosyon ürünler hediye edeceğini açıkladı. Buna göre ön siparişler 24 Ağustos'ta başlayacak ve sipariş veren herkese ücretsiz 256 GB microSD kartla birlikte kablosuz şarj cihazı veya 360 derece kamera arasında seçim yapma şansı tanınacak. Yani müşteriler şarj aleti ile kameranın ikisini birden tercih edemeyecekler.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9 siz alkollüyken Uber’i arayabilir"
Promosyon olarak verilecek olan ürünlerin piyasaya fiyatına baktığımızda son derece değerli olduklarını görüyoruz. Samsung'un 256 GB microSD kartı Amazon.com'da 150 dolar, Samsung Gear 360 kamera 180 dolardan satılıyor. 800 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak bir telefonun ön siparişinde verilecek olan bu promosyon ürünler, Samsung'un iPhone 8 ile rekabeti oldukça ciddiye aldığının açık bir göstergesi.

https://twitter.com/evleaks/status/898630863163842560 Yorum Yaz
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kemomando 1 yıl en beğenilen abrenax
abrenax

"Bu seferki patlamıyor" deseydi yine bir çok kişi için yeterli olurdu.

Hayatında hiç Samsung marka telefon kullanmamış biri olarak söylüyorum.Bu "patlama" yorumları artık iyice sıkmaya başladı.Bakın bunlar yorum bile değil.Eşim Ana sınıfı Öğretmeni onun sınıfında bile seviye bu kadar yerde değil.
abrenax"Bu seferki patlamıyor" deseydi yine bir çok kişi için yeterli olurdu.Hayatında hiç Samsung marka telefon kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +78
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Amd64x2 1 yıl
Samsung dan harika bir hamle

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pipoti 1 yıl
Apple cidden bitti.
Bilinçli İOS kullanıcıları ve evinde ki tüm elektronik eşyaları Apple olanlar dışında artık İphone satmaması lazım mantıken.
S8+ ve Note 8 açık ara farkı açtı.
İphone 7 Plus+ S8+'ın yanında kamyonet gibi duruyor.
İlk defa Samsung açık ara öne geçti.
Apple cidden bitti.Bilinçli İOS kullanıcıları ve evinde ki tüm elektronik eşyaları Apple olanlar dışında artık İphone satmaması lazım mantıken.S8+ v...
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3 Yanıt Yanıtla +30
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aycibin 1 yıl
note7 zarar payını ekle,hediyenin fiyatını ekle etiket 5000tl
400tl'lik hediye versen nolur telefonu olması gerekenden 1000tl pahalıya satıyorsun zaten
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coke019 1 yıl
Samsung a o para verilmez nedeni için Google amca yardımcı olur
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cedric... 1 yıl
Benim takıldığım nokta android dediğin cihaza zaten 10 gb veri yüklesen feleği şaşıyor telefon sapıtıyor. 256 gb hafıza kartını doldursak heralde note 7 gibi patlar.
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Crazy Goat 1 yıl
apple fanlari cildieuyor ki gene camur atmaya gelmislee oh diyorum samsung on numara telefin yapti siz devam edin boyle çatır çatır satacak size %70 bile olmayan kasa ekranli yarim elmalo telefonunuzla mutluluklar
not samsung kullanmiyorum bosuna bana da saldirmayin
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hakangündüz 1 yıl
Samsung note 8 gear s3 frontier hediyeli işte bu süper oldu
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Clayf 1 yıl
Yangın Söndürücü hediye etsinler yanında.
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onboardx 1 yıl
Güzel ama çok o para
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kralkarga 1 yıl
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Bu kıyafetten hediye ederlerse neden olmasın.
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thinkfloyd 1 yıl
Telefona bin beş yüz TL den fazla verilmez bence. Motor mu alacağız. Bu paralar ne?
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St Batuhan 1 yıl
" satışlarını patlatacak "
İyi bare bu sefer kendini patlatmayacak. Geçen sene gerçekten üzdü. Samsung'un en yenilikçi bulduğum, en doğru atılımı yaptı diye düşündüğüm seriydi ve bir an dalgalanmayı yaşattı :( Note 8 olarak gelmesi güzel zira Note kelimesinin rafa kalkması bile gündeme gelmişti sanırım.
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