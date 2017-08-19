Samsung, Note 8 satışlarını yükseltecek planı buldu

Geçen yıl yaşadığı Note 7 sıkıntılarının ardından bu yıl Samsung'un yaralarını sarması açısından oldukça önemli. Şirket önümüzdeki hafta içi tanıtacağı Note 8'in başarılı olabilmesi için gereken tüm çabayı fazlasıyla göstermeye kararlı görünüyor.

Samsung, Note 8 ile birlikte ortaya her açıdan mükemmele yakın bir telefon çıkaracak olsa da, Apple iPhone 8 ile aralarındaki rekabetin oldukça çetin geçeceğinin farkında. Dolayısı ile olaya, iPhone 8 piyasaya çıkmadan önce ne kadar fazla kişiyi Note 8 almaya ikna edersem o kadar iyi gözüyle bakıyor.

256GB microSD kart + kablosuz şarj cihazı veya 360 derece kamera

Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Samsung'un Note 8 ön siparişi veren kişilere promosyon ürünler hediye edeceğini açıkladı. Buna göre ön siparişler 24 Ağustos'ta başlayacak ve sipariş veren herkese ücretsiz 256 GB microSD kartla birlikte kablosuz şarj cihazı veya 360 derece kamera arasında seçim yapma şansı tanınacak. Yani müşteriler şarj aleti ile kameranın ikisini birden tercih edemeyecekler.

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Promosyon olarak verilecek olan ürünlerin piyasaya fiyatına baktığımızda son derece değerli olduklarını görüyoruz. Samsung'un 256 GB microSD kartı Amazon.com'da 150 dolar, Samsung Gear 360 kamera 180 dolardan satılıyor. 800 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak bir telefonun ön siparişinde verilecek olan bu promosyon ürünler, Samsung'un iPhone 8 ile rekabeti oldukça ciddiye aldığının açık bir göstergesi.

https://twitter.com/evleaks/status/898630863163842560