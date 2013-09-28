Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung: Parmak izi okuyucusu mu? Şimdilik düşünmüyoruz...

5 yıl
1,9b
1
58
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung: Parmak izi okuyucusu mu? Şimdilik düşünmüyoruz...
Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPhone 5s'de Touch ID ismini verdiği parmak izi okuyucusuna yer vermesinden sonra gözlerin çevrildiği Samsung'dan telefonlarda parmak izi okuyucularıyla ilk yorum geldi.

Güney Kore'nin önde gelen yayın organlarından The Korean Herald'a konuşan bir Samsung yöneticisi, iPhone 5s'deki Touch ID benzeri bir parmak izi okuyucusunu gelecek nesil Galaxy cihazına koymayı planlamadıklarını ve şu anda bu yönde herhangi bir çalışma yapmadıklarını söyledi.

İsmi gizlilik sebebiyle açıklanmayan Samsung yöneticisinin bu yöndeki açıklamalarını gazeteye değerlendiren Hyundai Securities'in analistlerinden Yoon Jung-sun ise Samsung'un her zamanki gibi "durup izle" stratejisini benimsediğini ve Apple'ın Touch ID ile ne kadar başarılı olacağını izlediğini söylerken; Samsung'un mobil alanda risk alan değil hızlı bir takipçi olduğuna dikkat çekti.

Woori Investment & Securities analistlerinden Kim Hye-yong ise, Touch ID'nin teknoloji olarak birçok patent ve çözümle destekleniyor olmasının Samsung'un bu alanda hızlı bir çözüm sunmasını zorlaştırdığını söyledi. Firmanın bu alanda yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Hye-yong, Samsung'un şu an entegre edeceği teknolojinin Touch ID'nin çok daha altında olduğunu ve firmanın elindeki teknoloji daha stabil hale getirmesinin birkaç yıl sürebileceğini söyledi.


http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130925000840 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 5 yıl en beğenilen
Parmak izi zart zurt yapacaklarına 4-5 gün şarjı giden telefon yapsınlar 2000tl veriyoruz kullanmaya korkuyoruz
2 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnnyCash 5 yıl
Parmak izine ne gerek var google playden uygulama izinlerine bakın utanmasa telefonumuzu elimizden alacaklar
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 5 yıl
Zaten düşünmesin. Apple güzel bir iş başardığını düşünüyor fakat şirkete pek güvenmiyorum bu konuda.
Ne kadar parmak izlerini paylaşmayacağız deseler de bi' mahkeme kararına bakar bütün parmak izlerinin toplanması.
Teknoloji hayatımı kolaylaştırırken aynı zamanda da tehlikeye sokmaya başladı diye düşünüyorum şu an.
Ayrıca @web101 'in de dediği gibi o kadar tikko tikko şeyler yapacağınıza artık en kötü ihtimalle 2 gün şarjı giden bir cihaz yapmanın vakti geldi.
Zaten düşünmesin. Apple güzel bir iş başardığını düşünüyor fakat şirkete pek güvenmiyorum bu konuda.Ne kadar parmak izlerini paylaşmayacağız deseler de b...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 5 yıl
Baktın olmay, bakmayacasun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 5 yıl
Bir şey diyeceğim de, kendinizi neden bu kadar önemsiyorsunuz? Dünyaca tanınmış isimler (ki olabilir de) olsanız neyse... Ayrıca o zaman bankalara vs Tc kimlik numaralarımızı da vermeyelim, nasıl emin oluyorsunuz? Pasaportta ehliyette zaten parmak iziniz var cia fbi bunları istese alamazmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burrnn 5 yıl
ConCarnage
Korunmasız androidte bi zahmet olmasın zaten.

zaten 2 yıl önce atrix'de çıkmıştı. herhangi bir zararını görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SanMarinoForveti 5 yıl
Sonraki galaxy modellerinin birine koyarlar biz bulduk ilk defa diye tanıtırlar koyunlu bir de reklam çekerler oldu bitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
Pulstar
Hayret...Samsung bu hıyara nasıl tuzlukla koşmamış?Halbuki hep koşardı.

sistemin tam olarak oturup hazır olmasını bekliyordur. ondan sonra alıntı yapacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
widf 5 yıl
Cep telefonlarımızda mail adreslerinden multimedyalara ve hatta kredi kartı bilgilerine kadar başkasının eline geçmesi durumunda çok büyük sıkıntı yaratabilecek bir sürü özel şey taşıyoruz, adamlar günümüz şartlarında olabilecek en güvenli yöntemlerden biri olan parmak izini tüm sisteme entegre edip halihazırda en güvenli olan mobil sistemi daha da güvenli hale getiriyorlar, burdaki bazı tipler parmak okuyucuyu ne yapıcaz diyor.

Boşver kardeş sen ne yapacan zaten iPhoneu? Daha bluetoothla resim bile gönderilmiyor.

Forumda ikamet eden Mossad ajanları, MİT müsteşarları, Obama'nın bacanakları... Siz de kesinlikle iPhone 5s kullanmamalısınız zira parmak iziniz Apple'ın sistemine kaydolursa deşifre olabilir, ölüm tehditleri bile alabilirsiniz.

Zaten yaşadığınız ülkede metrekareye 10 tane mobese kamerası düşmüyor, telefonlar dinlenmiyor, e-bilet adı altında stadyumlarda sözüm ona güvenliği arttırmak adına fişlemenin kralı bizzat devlet tarafından yapılmıyor ve yapılmayacak.

Şurda yazılanları birisi tim cook'a jony ive'a falan okutsa adamlar üzüntüden  kanser olup 3 vakte kadar stiv abinin yanına gider.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl
Hayret...
Samsung bu hıyara nasıl tuzlukla koşmamış?
Halbuki hep koşardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 5 yıl
Parmak izi yerine daha olması gereken bir çok özellik var en basitinden parmak izi yerine akşamı zor getirdiğimiz batarya ömrünü yükseltebilirler.Kaldı ki hiç bir güvenliğimizin kalmadığı bu günlerde ben parmak izi özelliği olan bir telefonu alıp da kullanmam zaten çıkar çıkmaz kırdılar.Şimdi biri zaten yurt dışına çıkarken zaten veriyorsun diyecek veriyoruz da ülkelerin kayıtlarında durması ayrı bir olay akıllı telefon gibi sürekli internete bağlı kırılmaya müsait bir cihazda olması ayrı bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
gael
MrtAltg hayret nasılda düşünmüyoruz demiş apple yapar peşine samsung aynısını yapar bu sefer bir sıkıntıları var demekki yapmadıklarına göre
dediğin teknoloji 10 sene önceki laptoplarda da var şuan benim laptoptada parmak izi okuyucu var ama bi işe yaramıyor süs olarak duruyor,belki bu yüzden gereksiz görmüştür samsung eğer bu parmak izi okuyucusunun başka bir özelliği varsa bahsedin de bilelim

la o laptopdaki parmak izi okuyucusunun id tocuhdaki ile alakası yok
İD TOUCH ÇOK ÜST BİR SİSTEM şak diye okur tanır
sen parmağnı kaydırır durursun okuyucunun üzerinde bir okur bi okumaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 5 yıl
çürük elma= çöp


edit: imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 5 yıl
"Samsung'un mobil alanda risk alan değil hızlı bir takipçi olduğuna dikkat çekti."
bu bildiğin biz taklit firmayız demek değil mi? nasıl bir mantık şimdi bu ben anlamadım?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 5 yıl
Bence s5 e koyarlar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1938 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iPhone 5S ve
6 etiket daha Apple samsung note 4 samsung galaxy galaxy s5 touch id
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 290X ve yeni nesil teknolojiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim