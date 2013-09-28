Samsung: Parmak izi okuyucusu mu? Şimdilik düşünmüyoruz...

Apple'ın iPhone 5s'de Touch ID ismini verdiği parmak izi okuyucusuna yer vermesinden sonra gözlerin çevrildiği Samsung'dan telefonlarda parmak izi okuyucularıyla ilk yorum geldi.

Güney Kore'nin önde gelen yayın organlarından The Korean Herald'a konuşan bir Samsung yöneticisi, iPhone 5s'deki Touch ID benzeri bir parmak izi okuyucusunu gelecek nesil Galaxy cihazına koymayı planlamadıklarını ve şu anda bu yönde herhangi bir çalışma yapmadıklarını söyledi.

İsmi gizlilik sebebiyle açıklanmayan Samsung yöneticisinin bu yöndeki açıklamalarını gazeteye değerlendiren Hyundai Securities'in analistlerinden Yoon Jung-sun ise Samsung'un her zamanki gibi "durup izle" stratejisini benimsediğini ve Apple'ın Touch ID ile ne kadar başarılı olacağını izlediğini söylerken; Samsung'un mobil alanda risk alan değil hızlı bir takipçi olduğuna dikkat çekti.

Woori Investment & Securities analistlerinden Kim Hye-yong ise, Touch ID'nin teknoloji olarak birçok patent ve çözümle destekleniyor olmasının Samsung'un bu alanda hızlı bir çözüm sunmasını zorlaştırdığını söyledi. Firmanın bu alanda yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Hye-yong, Samsung'un şu an entegre edeceği teknolojinin Touch ID'nin çok daha altında olduğunu ve firmanın elindeki teknoloji daha stabil hale getirmesinin birkaç yıl sürebileceğini söyledi.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130925000840