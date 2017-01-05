Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung QLED TV serisi karşınızda

CES 2017 fuarında yenilikçi teknolojiler de resmi geçit yapıyor. Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı Quantum Dot LED ekranlar nihayet resmiyete kavuşuyor.
2 yıl
18,2b
1
52
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir OLED ekranlara alternatif arayan ve en sonunda Quantum Dot teknolojisinde karar kılan Samsung, QLED olarak adlandırdığı ilk televizyon serisini CES 2017 fuarına getirdi.

OLED Halen Pahalı

OLED ekranlar, bilindiği üzere organik LED’ler sayesinde arka aydınlatmaya ihtiyaç olmadan daha canlı ve parlak renkler sunabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de önemli miktarda düşüyor. Bununla birlikte, organik materyalin uygulanması aşaması halen maliyetli ve bu da, OLED televizyonların fiyatlarının çok yüksek bir seviyede takılmasına neden oluyor.

Aradan geçen zaman diliminde OLED ekranların maliyetlerinde kayda değer bir düşüş olmadı ve üreticiler farklı çözüm arayışına girdi. Samsung, bir süredir QLED adını verdiği bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

QLED Nedir?

QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.

Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Kuantum noktaları, hali hazırda mevcut Samsung SUHD televizyonlarının panellerine uygulanıyor. Bu yeni seri ise tamamen QD teknolojisi ile geliştirilmiş LED paneller barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor"

Yeni ürün grubu, DCI-P3 renk alanını doğru bir şekilde görüntüleyerek renk performansında çarpıcı bir iyileşme sunuyor. Başka bir ifadeyle, Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV’lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başarıyor. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor.

Yeni Seri

Samsung Q7, Q8 ve Q9 şeklinde isimlendirmeye sahip olan yeni akıllı televizyon serisi Bahar aylarında satışa sunulacak. Henüz teknik detaylar ve fiyatlandırma belli değil ancak 3500$ civarında bir başlangıç fiyatının olacağı tahmin ediliyor.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
metalmilita 2 yıl en beğenilen
Qled yeni birsey değil zaten Sony trilumunos adında Samsung SUHD modellerinde kullanıyordu, daha zengin bir renk paleti sunuyor, ama led tv yine bildiğimiz klasik arkadan aydınlatmalı ve mevcut sorunlarına bir çözüm değil ve ayrıca yazınızda belirttiğiniz gibi QLED OLED'den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi demişsiniz ama alakası yok, QLED sadece renk gamutunun iyileştiren led tv'lerin bazılarında bulunan bir özellikken oled bambaşka bir teknoloji.
Qled yeni birsey değil zaten Sony trilumunos adında Samsung SUHD modellerinde kullanıyordu, daha zengin bir renk paleti sunuyor, ama led tv yine bildiğimiz klas...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Samsung gitsin kumda oynasin, bu seneki modeller de quantum dot ama isik sizmalari ve bulutlanmalardan gecilmiyor. Ustune gelen servis benekli ekrana normal diyor. Gel de Led kullan simdi... kafasi calisan adam bundan sonra Ledin yuzune bakmaz. Quantum mus, nanoymus hepsi tras hepsinde ayni igrenc siyahlar, bulutlanmalar, isik sizmalari ustelik hepside normal sayiliyor ureticiler tarafindan
Samsung gitsin kumda oynasin, bu seneki modeller de quantum dot ama isik sizmalari ve bulutlanmalardan gecilmiyor. Ustune gelen servis benekli ekrana normal diy...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mussi47 2 yıl
nasıl daha ucuzmuş bu 3500Ş?? o paraya zaten oled alınır!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 10 ay
Gelecek OLED te , boşuna kasmayın, ismini benzetmeler falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saheemr 1 yıl
Arkadaşlar Q8C için bu konumu var acaba bilgi alış verişi için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 2 yıl
Evdeki pioneer plazma yı değiştirelim diyordum vazgeçtim 😊
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Aslında traji komik bir olay bu :) ne yazıkki türkiyede tutar avrupa amarika neresiyle gülüyor kim bilir .. sen sabaha kadar arkadan aydınlatmalı ışık süzmesi bulutlanma taklit özenti vs de hanım abla derki komşunun bilmem neyinde samsung var biz onu alalım :) samsung türkiyedeki bu insanlara ne yapsa az akıllanmaz bizim insanımız helal sana samsung devam qled zled fled jdsdksled dıye gider bu ama ne yazakki hiç biri bir Oled olamıyacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurmurat360x 2 yıl
Neredesin Pioneer ? bak ne kadar ucuza satıyor adamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marsli61 2 yıl
Gecen senenin tvleride ayni teknikle uretildi ve ucuzladi hatta bitane test sitesinde bu seneninkilerden daha yuksek puan aldi bunlara para vermek gereksiz alinacaksa lcd gecen senenin modelleribe yonelin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
OLED dediğin sadece Full HD modeline bile dünya para verip 2 saat TV izledikten sonra kenarda izlediğin kanalın logosunu ömrübillah taşıması ve buna firmanın "garanti kapsamına girmiyor" demesiyse eğer buyurun alın.
Oled ekranlar yanıyor arkadaşlar istisnasız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 2 yıl
Üst düzey görüntü kalitesi veren Oled lerden pazar payı çalmak adına yapılmış tvler bunlar
Yani halk dilinde Qled çakma Oled dir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeeepBlue 2 yıl
İlk Quantum Dot LED TV örneği (2013 - Sony): flatpanelshd.com/...

Quantum Dot nedir: flatpanelshd.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18153 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ces2017, samsung qled ve
5 etiket daha quantum dot quantum led Televizyonlar Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Deri altından ilaç taşıyan nano robot: Biyobot 2 yıl ABD'ye siber saldırı düzenleyen Rus hacker’ların kimlikleri tespit edildi 2 yıl Honda'nın kendini dengeleyen yeni motosikleti iki tekerinin üzerinde durabiliyor 2 yıl Hyundai, Cisco ile birlikte otonom araç geliştiriyor 2 yıl Xiaomi CES 2017'de iPhone'dan daha ince televizyonunu tanıttı 2 yıl MSI'ın çılgın dizüstü bilgisayarları mercek altında 2 yıl HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı 2 yıl Windows 10′un yeni tasarımına ait ilk görüntüler sızdırıldı 2 yıl Microsoft yaklaşan Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake ile güçlendirecek 2 yıl Türk girişim Volt, Here iş birliği ile dünyada bir ilke imza attı 2 yıl Yeni LG Gram serisi uzun batarya ömrü ile dikkat çekiyor 2 yıl App Store'un 2016 karnesi: Geliştiricilere 20 milyar dolar ödendi 2 yıl Intel'in VR gözlüğü yakında geliyor 2 yıl Eski Apple mühendislerinden kablosuz park sensörü 2 yıl Nanoteller sayesinde her yerde elektronik baskı görebiliriz 2 yıl LG’den sesle kontrol edilebilen, LCD ekranlı buzdolabı: Smart InstaView 2 yıl TP-Link, CES 2017'de yeni ağ ürünlerini tanıttı 2 yıl 1 dizüstü 3 ekran: Project Valerie 2 yıl LG'den kağıt kadar ince Oled TV ve fazlası "CES 2017 raporu" 2 yıl Bu monitör rüyanıza girebilir LG 38UC99 ön inceleme 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung QLED TV serisi karşınızda Sonraki Bomba haber: DJI, Hasselblad’ı satın alıyor 2 yıl PARDUS kamu kuruluşlarında zorunlu hale geliyor 2 yıl Apple, dev teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacak 2 yıl Ortamdaki radyasyonu ölçen cihaz: Dosima 2 yıl Tübitak’tan yerli teknolojide çığır açacak 29 yeni teknoloji hedefi 2 yıl Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı 2 yıl Tehlikeli görevler için yerli insansız kara aracı: ANKEBOT 2 yıl Acer Aspire VX oyun dizüstü bilgisayarı: Fiyat/performans iddiasında 2 yıl Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı 2 yıl Nvidia GeForce Now ile oyunlar, düşük sistemlerde bile akıcı çalışacak 2 yıl GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada 2 yıl LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost 2 yıl SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek 2 yıl Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu 2 yıl Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim