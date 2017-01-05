Samsung QLED TV serisi karşınızda

Uzun süredir OLED ekranlara alternatif arayan ve en sonunda Quantum Dot teknolojisinde karar kılan Samsung, QLED olarak adlandırdığı ilk televizyon serisini CES 2017 fuarına getirdi.

OLED Halen Pahalı

OLED ekranlar, bilindiği üzere organik LED’ler sayesinde arka aydınlatmaya ihtiyaç olmadan daha canlı ve parlak renkler sunabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de önemli miktarda düşüyor. Bununla birlikte, organik materyalin uygulanması aşaması halen maliyetli ve bu da, OLED televizyonların fiyatlarının çok yüksek bir seviyede takılmasına neden oluyor.

Aradan geçen zaman diliminde OLED ekranların maliyetlerinde kayda değer bir düşüş olmadı ve üreticiler farklı çözüm arayışına girdi. Samsung, bir süredir QLED adını verdiği bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

QLED Nedir?

QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED’den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak gösteriliyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar.

Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler üretebiliyor. Ayrıca inorganik olduğu için maliyetleri düşük, en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst seviyede. Her piksel için renklerin yeniden üretimi daha iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj sağlıyor.

Kuantum noktaları, hali hazırda mevcut Samsung SUHD televizyonlarının panellerine uygulanıyor. Bu yeni seri ise tamamen QD teknolojisi ile geliştirilmiş LED paneller barındırıyor.

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Yeni ürün grubu, DCI-P3 renk alanını doğru bir şekilde görüntüleyerek renk performansında çarpıcı bir iyileşme sunuyor. Başka bir ifadeyle, Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV’lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başarıyor. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor.

Yeni Seri

Samsung Q7, Q8 ve Q9 şeklinde isimlendirmeye sahip olan yeni akıllı televizyon serisi Bahar aylarında satışa sunulacak. Henüz teknik detaylar ve fiyatlandırma belli değil ancak 3500$ civarında bir başlangıç fiyatının olacağı tahmin ediliyor.