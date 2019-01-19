Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunu S10'u, MWC 2019'un başlamasına sayılı günler kala gerçekleştireceği özel bir "Unpacked" etkinliğiyle lanse edeceğini siz değerli okurlarmızla paylaşmıştık.

Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre üç farklı varyantla karşımıza çıkması beklenen Samsung Galaxy S10'un arka kameraları konusunda belirsizlik devam ediyordu. Evan Blass "@evleaks" tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıyla, 4 arka kameranın yalnızca A9 modeline has bir özellik olarak kalacağı gözümüze çarpıyor.

Üç farklı varyant için model isimlerinin soldan sağa sırasıyla S10E, S10 ve S10+ olması bekleniyor. "E" uzantısının neye karşılık geldiği ise henüz netlik kazanmış değil. Daha önceki sızıntılarda bu modelin "Lite" olarak adlandırılması öngörülüyordu.

S10 ve S10 Plus'ın üçer kameraya sahip olduğunu görüyoruz. S10E modelinde ise iki adet kamera yer alıyor. Böylece A9 modelinde yer alan 4 arka kamera bu modele has bir özellik olarak kalmaya devam edecek.



Ayrıca Bkz. "Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi" Sızıntılar ve söylentiler her geçen gün artmaya devam etse de telefon hakkında tüm detaylar 20 Şubat günü düzenelencek özel etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön ekranda çentik tasarımından farklı olarak delik tasarımını benimseyen Samsung'un bu yaklaşımının kullanıcılar tarafından kabul görüp görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Kılıflar içerisinde sergilenen telefonların ön ve arka taraflarına dair bilgileri edinmek mümkün. Buna göre ön yüzde iki kamera yalnızca "Plus" modelinde yer alacak. Diğer iki modelin ön yüzünde birer selfie kamerası dikkat çekiyor. Arka yüzlere geldiğimizde isesahip olduğunu görüyoruz. S10E modelinde ise iki adet kamera yer alıyor. Böylece A9 modelinde yer alan 4 arka kamera bu modele has bir özellik olarak kalmaya devam edecek.

https://twitter.com/evleaks/status/1086499524456132608