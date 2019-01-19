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Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor

Sürpriz bir kararla tanıtım tarihi öne alınarak Dünya Mobil Kongresinden önce tanıtılacak olan Samsung S10'un arka tasarımları da sızdırıldı. 4 kamera hiçbir modelde yer almıyor.
4 ay
5,5b
1
20
Cep Telefonları
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunu S10'u, MWC 2019'un başlamasına sayılı günler kala gerçekleştireceği özel bir "Unpacked" etkinliğiyle lanse edeceğini siz değerli okurlarmızla paylaşmıştık.
Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılara göre üç farklı varyantla karşımıza çıkması beklenen Samsung Galaxy S10'un arka kameraları konusunda belirsizlik devam ediyordu. Evan Blass "@evleaks" tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıyla, 4 arka kameranın yalnızca A9 modeline has bir özellik olarak kalacağı gözümüze çarpıyor.
Üç farklı varyant için model isimlerinin soldan sağa sırasıyla S10E, S10 ve S10+ olması bekleniyor. "E" uzantısının neye karşılık geldiği ise henüz netlik kazanmış değil. Daha önceki sızıntılarda bu modelin "Lite" olarak adlandırılması öngörülüyordu.
Kılıflar içerisinde sergilenen telefonların ön ve arka taraflarına dair bilgileri edinmek mümkün. Buna göre ön yüzde iki kamera yalnızca "Plus" modelinde yer alacak. Diğer iki modelin ön yüzünde birer selfie kamerası dikkat çekiyor. Arka yüzlere geldiğimizde ise S10 ve S10 Plus'ın üçer kameraya sahip olduğunu görüyoruz. S10E modelinde ise iki adet kamera yer alıyor. Böylece A9 modelinde yer alan 4 arka kamera bu modele has bir özellik olarak kalmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi"
Sızıntılar ve söylentiler her geçen gün artmaya devam etse de telefon hakkında tüm detaylar 20 Şubat günü düzenelencek özel etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön ekranda çentik tasarımından farklı olarak delik tasarımını benimseyen Samsung'un bu yaklaşımının kullanıcılar tarafından kabul görüp görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1086499524456132608 Yorum Yaz
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double or nothing 4 ay en beğenilen
2019 yılında adam halâ fiziksel tuşu kaldırdılar, güzeldi diyor ilginç.
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Umutcan 4 ay
Samsung'un benim zevkim açısından pek bir artısı kalmadı böylelikle. Önce fiziksel tuşlardan feragat ettiler, şimdi de delikli çentikli ekran modasına uydu.
Note 7 tasarımı beğendiğim son tasarımlarıydı. Fiziksel tuşların eksikliği bile bir yere kadar tolere edilir, ama ekranda ölü piksel gibi simetriyi bozan
bir nesnenin durması işi bozuyor. Ön kamerayı komple kaldırsınlar o zaman bu kadar problem oldu madem. Orada gözü rahatsız edeceğine hiç olmasın daha iyi.
Samsung'un benim zevkim açısından pek bir artısı kalmadı böylelikle. Önce fiziksel tuşlardan feragat ettiler, şimdi de delikli çentikli ekran modasına uydu.
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1 Yanıt Yanıtla +9
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koyunsavar 4 ay bahner
Kullanıcı olarak uzamış ekrandan çok memnunum. Elime süper oturuyor sen neden şikayetçisin?
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Jül Sezar 4 ay
Tasarımı bir kenara bıraktım ön kameranın sizi her daim yandan çekecek olması iğrenç bir durum
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cumur 4 ay Jül Sezar
daha önce neredeydi yada s9 larda nerede ortada mi
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smart1978 4 ay
Begenmeyenler Mate 20 Pro alsin :) ... Cihaz boyle cikacak kesindir. Ekrandna parmak izi ile geliyor. Umarim Huawei deki gibi vasat olmaz! Qualcomm Snapdragon larda cikartilan ekranin herhangi bir yerinde parmak izi okumasi ile gelirse guzel derim.
Yenilikci tasarimlarda klise ilk tepkiler yadirgamalar olacaktir ama elinize alip bir sure kullaninca da alisacaksiniz ;) Centik gordu kabul edenler de var 2 yildir . Bu mu herkesce yadirganacak :) Baska firmalar bile bu tasarimdaki urunleri resmi olarak tanitmisken. Turkiye deki kullanicilar cok ilgincler :) .
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Redunay 4 ay
Her yeni modeliyle dahada çirkinleşiyor
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ezicioyuncu 4 ay
Tek bir don lastigi bile uretmeyen ırk olarak herseye b.k atmayi cok seviyoruz. Yillardir iphone kullaniyordum suan da s9 sahibiyim ve s10 da cok hosuma gitti en azindan farkli bir ön tasarima sahip, kolayca diger cihazlardan ayrilir.
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Marty.McFLY 4 ay
Ön kamera değil et beni mübarek.
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erci501 4 ay
S10 ile s10+ arasında ram farkı olmaz ise s10 ile 5 nesil ileri giderim.
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burakdc 4 ay
Yola daha uzun sure devam etmeyi planladığım note 3 ümün google ın almış olduğu bir karar sonucu, önümüzdeki ağustos ayından sonra google play den 32 bit desteği kademeli olarak kaldıracağını bildirmesi sonucu sanırım eylül ekim aylarında cenazesini kaldıracağım. Açıklamada google play 2021 e kadar 32 bit desteği veriyor ama o tarihe kadar bir çok yazılım firması 64 bite geçer eylül ekim gibi olmasa da en geç aralık ayında yeni telefona geçmek lazım. ama bu delikli yada çentikli tasarıma ölürüm de geçmem diyenlerdenim çok ama çok kotu bir tasarım. Bir söylentiye göre de ekrana gömülü parmak izi sensörü kırılmaz filmle çalışmıyormuş. Kısacası tasarım yüzünden benim gibi düşünenlerin alacağı telefon kalmadı.
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double or nothing 4 ay en beğenilen
2019 yılında adam halâ fiziksel tuşu kaldırdılar, güzeldi diyor ilginç.
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Bysnbad 4 ay
Begenmeyez almaz kardesim buraya gelip kötülemenin anlami yok
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ahmetsaid_ak 4 ay Bysnbad
Buna eleştiri deniyor insanlar neyi beğendiğini neyi beğenmediğini yazmasın mı?
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Umutcan 4 ay
Samsung'un benim zevkim açısından pek bir artısı kalmadı böylelikle. Önce fiziksel tuşlardan feragat ettiler, şimdi de delikli çentikli ekran modasına uydu.
Note 7 tasarımı beğendiğim son tasarımlarıydı. Fiziksel tuşların eksikliği bile bir yere kadar tolere edilir, ama ekranda ölü piksel gibi simetriyi bozan
bir nesnenin durması işi bozuyor. Ön kamerayı komple kaldırsınlar o zaman bu kadar problem oldu madem. Orada gözü rahatsız edeceğine hiç olmasın daha iyi.
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WmGMD 4 ay Umutcan
benimde istediğim bu hocam ön kamera sız model çıkarsınlar ya , kullanmayana da eziyet tamamen
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