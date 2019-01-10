Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi

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CES 2019 sona erdikten sonra bu kez İspanya'nın Barcelona kentinde Mobil Dünya Kongresi (MWC) düzenlenecek. Ancak son gelişmelere bakılırsa Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu ile bu etkinlikten birkaç gün önce tanışacağız. Akıllı telefon, MWC 2019'un başlamasına sayılı günler kala gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte lanse edilecek.Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı"
Güney Koreli şirket Galaxy S10'un tanıtılacağı Unpacked etkinliğini 20 Şubat Çarşamba günü San Francisco'da düzenleyeceğini açıkladı. Resmi lansman tarihi Samsung'un sosyal medya hesapları aracılığı ile anons edildi.
8 Mart'ta satışa sunulacağı söyleniyordu
Daha önceki raporlar cihazın 8 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağını ortaya koymuştu. Bununla birlikte Samsung'un onuncu yıldönümüne özel olarak tasarladığı akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nden önce lanse etmesi mantıklı görünüyor. Güney Koreli şirket etkinlikten önce duyuru yaparak tüm ilgiyi yeni amiral gemisinin üzerine çekmeye çalışacak.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1083294133328826368 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
s9'un çerçeve oranını az daha azalt, ya da alt tarafı komple kaldır üsttede çok az kamera, sensör vs kalsın işte. hele ekrandaki o iki kameralı tasarımı en iyi telefonumuz diye pazarlayacaklar kaç bin liraya.
Bildiğin S7'de ki tuş muhabbetine döndü sizinkisi de, şimdi herkes sanal tuş kullanıyor.