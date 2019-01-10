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Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki amiral gemisi telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nden önce düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak. İşte Galaxy S10'un lansman tarihi...
4 ay
7,9b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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CES 2019 sona erdikten sonra bu kez İspanya'nın Barcelona kentinde Mobil Dünya Kongresi (MWC) düzenlenecek. Ancak son gelişmelere bakılırsa Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu ile bu etkinlikten birkaç gün önce tanışacağız. Akıllı telefon, MWC 2019'un başlamasına sayılı günler kala gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte lanse edilecek.
Ayrıca Bkz. "Delikli ekrana sahip Nokia 8.1 Plus'ın görselleri yayınlandı"
Güney Koreli şirket Galaxy S10'un tanıtılacağı Unpacked etkinliğini 20 Şubat Çarşamba günü San Francisco'da düzenleyeceğini açıkladı. Resmi lansman tarihi Samsung'un sosyal medya hesapları aracılığı ile anons edildi.

8 Mart'ta satışa sunulacağı söyleniyordu

Daha önceki raporlar cihazın 8 Mart itibariyle mağazalardaki yerini alacağını ortaya koymuştu. Bununla birlikte Samsung'un onuncu yıldönümüne özel olarak tasarladığı akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nden önce lanse etmesi mantıklı görünüyor. Güney Koreli şirket etkinlikten önce duyuru yaparak tüm ilgiyi yeni amiral gemisinin üzerine çekmeye çalışacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1083294133328826368 Yorum Yaz
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ByAliTR 4 ay en beğenilen
yahu azcık çerçeve olsun, ama şu delikti, çentikti olmasın. vallahi çok kötü duruyor.
s9'un çerçeve oranını az daha azalt, ya da alt tarafı komple kaldır üsttede çok az kamera, sensör vs kalsın işte. hele ekrandaki o iki kameralı tasarımı en iyi telefonumuz diye pazarlayacaklar kaç bin liraya.
yahu azcık çerçeve olsun, ama şu delikti, çentikti olmasın. vallahi çok kötü duruyor.s9'un çerçeve oranını az daha azalt, ya da alt tarafı komple kaldır üs...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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esmerbuyucu 4 ay ByAliTR
Sırf kamera sensörü için koskoca çerçeve yapmanın akla mantığa sığan bir yanı yok. Hala aynı tasarımlı ve çerçeveli telefon mu satacaklar, azıcık mantık. Sektör ne kadar az çerçeve kadar rağbete doğru yöneldi. Samsung'ta gerekeni yapmış.
Bildiğin S7'de ki tuş muhabbetine döndü sizinkisi de, şimdi herkes sanal tuş kullanıyor.
Sırf kamera sensörü için koskoca çerçeve yapmanın akla mantığa sığan bir yanı yok. Hala aynı tasarımlı ve çerçeveli telefon mu satacaklar, azıcık mantık. Sektö...
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maxmania 4 ay
çentikten beteri olur mu diyorduk, sağolsunlar ekranı deldiler. devam etsinler böyle salakça tasarımlara, sonra niye az satıyoruz diye kafayı vururlar duvarlara.
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CemalSanane 4 ay
Hiç heyecanlanmadım niye
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12 Angry Men 4 ay
Her iphone haberi altında ağlayan tipleri nedense bu haberlerin altında göremiyoruz.
İphone'u eleştirdiğiniz kadar, Samsungu'u da eleştirin, biraz objektif olun.
Yenılık dıye ekranın ortasına delik koymaktan başka bir icraatları yok. Yıl oldu 2019 hala doğru dürüst bir yazılım desteği bile vermiyorlar.
Siri çakması bixby'i çıkardılar ellerinde patladı. Daha Türkçe desteği bile yok ama forumdaki fanboylar samsungu öve öve bitiremiyorlar.
O çok laf ettiğiniz iphone yıllarca yazılım desteği veriyor. İşlemci konusunda rakiplerinin en az 2 nesil önünde.
Samsung artık iyice kendini tekrar eden bir marka haline gelmeye başladı. Hadi Apple'ı ayrı tutuyorum o ayrı bir işletim sistemi kullanıyor diyelim ama Android işletim sistemi kullanan Çinli üreticilerin yanında Samsung'un bu gidişle bir şansı yok.
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msnmaster 4 ay
S11 i kırılmaz ve katlanır ekranlı görebiliriz. 5 yıl önce katlanır ekran kırılmaz ekran yaptık dediler maddi kaygılar sebebiyle bir türlü hayata geçmedi. Artık panelde de değişiklik yapacak bir durum kalmadı.. çentikmiş sonsuz ekranmış herşeyi denediler...son modeldede kameraları ekrana monteli geliyor. s8 plusını yere düşürüp parçalamış biri olarak bir ekran değişiminin telefon kadar fiyatlarla satıldığını düşünürsek son yaptıkları bu yeniliğinde aynı kaygılarla yapıldığını görebiliyoruz. Umarım bir an önce gerçekten değiştirmeye değecek telefonlar çıkarırlar ve doğru yolu bulurlar. S10 da S9 dan farklı bir yaratacak bir tasarım ve gelişmeyle gelmedi.
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DH Misafiri 4 ay
Söylediklerinde haklısın ama Gorilla Glass'ı üreten Corning firması. Samsung değil..
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brk6152 4 ay
Şu ekranları bi geometrik göremedik
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lazloo 4 ay
Arka tasarımı Galaxy S2 mi hatırlattı.
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Bysnbad 4 ay
8 martta tanitilmasi degil o tarihte piyasaya girme tarihi samsung zaten hep mwc de tanitiyor cihazini
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ByAliTR 4 ay en beğenilen
yahu azcık çerçeve olsun, ama şu delikti, çentikti olmasın. vallahi çok kötü duruyor.
s9'un çerçeve oranını az daha azalt, ya da alt tarafı komple kaldır üsttede çok az kamera, sensör vs kalsın işte. hele ekrandaki o iki kameralı tasarımı en iyi telefonumuz diye pazarlayacaklar kaç bin liraya.
2 Yanıt Yanıtla +13
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Free0991 4 ay ByAliTR
Tamam sen bir sonraki nesil telefonunu üretirken bu saydıklarına dikkat ederek çıkarırsın😂😂😂
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esmerbuyucu 4 ay ByAliTR
Sırf kamera sensörü için koskoca çerçeve yapmanın akla mantığa sığan bir yanı yok. Hala aynı tasarımlı ve çerçeveli telefon mu satacaklar, azıcık mantık. Sektör ne kadar az çerçeve kadar rağbete doğru yöneldi. Samsung'ta gerekeni yapmış.
Bildiğin S7'de ki tuş muhabbetine döndü sizinkisi de, şimdi herkes sanal tuş kullanıyor.
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TITAN 4 ay
Xiaomi, huawei, honor bu kadar atağa kalmış f/p telefonlarıyla ortalıgı kavuruyorken zamzungun hiç şansı yok
Zamzung fanları kudurabilir ancak zamzung iyice telefon satamaz hale gelecek ileride. Gorilla glass üretecek sadece
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