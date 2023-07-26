Tam Boyutta Gör Samsung, bugün ilerleyen saatlerde Güney Kore'deki Galaxy Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i tanıtacak. Özelliklerinin ve teknik özelliklerinin çoğu sızdırılmış olsa da, fiyatlandırma gizemini koruyordu. Ancak kısa bir süre önce resmi duyuru öncesinde fiyatlandırma ile ilgili bilgiler bile sızmaya başladı.

Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 fiyatları sızdı

Yeni bir raporda, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in Hindistan pazarı için fiyatlandırması ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 5 yaklaşık 1.219 dolar, Galaxy Z Fold 5 ise yaklaşık 1.829 dolar civarında fiyatlandırılacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Samsung, Hindistan’da Galaxy Z Flip 4’ün 256 GB versiyonunu yaklaşık 1.219 dolara satışa sunmuştu. Dolayısıyla yeni Galaxy Z Flip 5, aynı depolama miktarında aynı fiyatlandırmaya sahip olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 4 ise ülkede yaklaşık 1.890 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Mevcut bilgilere göre Galaxy Z Fold 5, bir fiyat indirimiyle birlikte geliyor gibi görünüyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 depolama ve renk seçeneği belli oldu 2 gün önce eklendi

Samsung Unpacked etkinliği bugün Türkiye saati ile 14:00’da canlı olarak yayınlanacak. Bahsettiğimiz gibi etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 tanıtılacak. Ancak tek ürünler bunlar değil. Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda Galaxy Watch 6 serisi, Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra modellerini de tanıtacak.

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Saatler kala Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 fiyatları sızdı