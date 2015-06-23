Samsung, Selfie odaklı yeni Galaxy S6 reklamını yayınladı

Samsung, Galaxy S6 serisi ile birlikte rakiplerini hedef alan agresif reklamlar yayınlamıştı. Yeni modellerin çıkışının üzerinden hatırı sayılır bir süre geçse de Güney Koreli şirket benzer reklamlar yayınlamaya devam ediyor.

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Galaxy S6 ailesine ait son yayınlanan reklam ise ön kameraya dikkat çekiyor. Net bir şekilde iPhone 6 kıyaslaması yer almasa da, reklam filminde bir çok kişinin kılıf takılmış iPhone modelleri ile "selfie" çekmek için harcadığı çaba gösteriliyor. Özellikle geniş açı yakalamak için selfie çubuklarını kullananlar ve kalabalık arkadaş grubunu fotoğrafa dahil edemeyen kullanıcılar gösterilirken, Galaxy S6 kullanıcısının geniş açılı ön kamera ile fotoğraf çektiği gösteriliyor.Sizce bu tarz agresif reklamlar tüketicileri ne derecede etkiliyor?