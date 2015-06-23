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Samsung, Selfie odaklı yeni Galaxy S6 reklamını yayınladı

3 yıl
3,5b
1
15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, Selfie odaklı yeni Galaxy S6 reklamını yayınladı
 
Samsung, Galaxy S6 serisi ile birlikte rakiplerini hedef alan agresif reklamlar yayınlamıştı. Yeni modellerin çıkışının üzerinden hatırı sayılır bir süre geçse de Güney Koreli şirket benzer reklamlar yayınlamaya devam ediyor.

Galaxy S6 ailesine ait son yayınlanan reklam ise ön kameraya dikkat çekiyor. Net bir şekilde iPhone 6 kıyaslaması yer almasa da, reklam filminde bir çok kişinin kılıf takılmış iPhone modelleri ile "selfie" çekmek için harcadığı çaba gösteriliyor. Özellikle geniş açı yakalamak için selfie çubuklarını kullananlar ve kalabalık arkadaş grubunu fotoğrafa dahil edemeyen kullanıcılar gösterilirken, Galaxy S6 kullanıcısının geniş açılı ön kamera ile fotoğraf çektiği gösteriliyor.

Sizce bu tarz agresif reklamlar tüketicileri ne derecede etkiliyor?

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brshr 3 yıl en beğenilen
vahocan
Samsung S6 Selfie Edge A9 confirmed Telefonu 3000 TLden alıp 2 seneye 1000 TLDEN satma keyf Update bekleme keyf Knk Apple 2 çekirdek bu 8 bu Applei eziyo bunu alın ram daha fazla hem 2 çikapayt Apple kaxiklamax IOSDA Antivirüs bile yok adam gibi ne yapacanız alın 1 sene sonra boşta %40 ram yesin oh mis gibi

Ana dilim Türkçe ama ben bile anlamadım konu ne!
vahocanSamsung S6 Selfie Edge A9 confirmed Telefonu 3000 TLden alıp 2 seneye 1000 TLDEN satma keyf Update bekleme keyf Knk Apple 2 çekirdek b...
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DH Misafiri 3 yıl
Geçen ay bunun aynısını yaşadık iphonela selfie çekilmeye çalışıyorduk sonra durun bir dakika dedim s6yı çıkardım s6 ile çekildik bir de üstüne geniş selfie modunu açtım çok güzel hissettirdi :D :D :D
Geçen ay bunun aynısını yaşadık iphonela selfie çekilmeye çalışıyorduk sonra durun bir dakika dedim s6yı çıkardım s6 ile çekildik bir de üstüne geniş selfie mo...
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dalp 3 yıl
Şimdi reklamlar ..
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doctor_bey 3 yıl
Cidden ön kamerası akıyor S6'nın
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yunus626emre 3 yıl
Kaç tane S6 çıktı ya :/
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bydvd 3 yıl
vahocan
Samsung S6 Selfie Edge A9 confirmed Telefonu 3000 TLden alıp 2 seneye 1000 TLDEN satma keyf Update bekleme keyf Knk Apple 2 çekirdek bu 8 bu Applei eziyo bunu alın ram daha fazla hem 2 çikapayt Apple kaxiklamax IOSDA Antivirüs bile yok adam gibi ne yapacanız alın 1 sene sonra boşta %40 ram yesin oh mis gibi

bilader burda ne anlatmak istedin..?? neyce yazdın anlayamadık. yarı Türkçe yarı arapça gibi bişey olmuş..
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Limon- 3 yıl
Onu bunu bilmem de büldürüyor bu reklamlar
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savinelli 3 yıl
hepsini alan mutlu. ayrıca iphone için de s6 edge için de konuşuyorum: telefona o kadar para verilmez deli deli olmayın.
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0MG90 3 yıl
1 hafta oldu bu video çıkalı
Sonraki ay paylaşsaydınız???
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deoksiriboz1001 3 yıl
vahocan
Samsung S6 Selfie Edge A9 confirmed Telefonu 3000 TLden alıp 2 seneye 1000 TLDEN satma keyf Update bekleme keyf Knk Apple 2 çekirdek bu 8 bu Applei eziyo bunu alın ram daha fazla hem 2 çikapayt Apple kaxiklamax IOSDA Antivirüs bile yok adam gibi ne yapacanız alın 1 sene sonra boşta %40 ram yesin oh mis gibi

samsunga laf yetiştirecem diye maymuna dönüyorsun haberin yok
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DH Misafiri 3 yıl
Geçen ay bunun aynısını yaşadık iphonela selfie çekilmeye çalışıyorduk sonra durun bir dakika dedim s6yı çıkardım s6 ile çekildik bir de üstüne geniş selfie modunu açtım çok güzel hissettirdi :D :D :D
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DH Misafiri 3 yıl
vahocan ne anlatmaya caışmış :D
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