Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Shape adlı kablosuz ses sistemini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
750
1
2
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Shape adlı kablosuz ses sistemini duyurdu

Mobil cihazların yanında ev eğlence sistemlerine yönelik farklı ürünler de tasarlayan Samsung, Sharp adını verdiği kablosuz bir ses sisteminin duyurusunu yaptı.

Shape M7 modeli tek başına kullanılabildiği gibi, birden fazlasını biraraya getirilerek bir çoklu ses sistemi oluşturmak da mümkün. Bunun için Samsung Hub adındaki kablosuz köprü cihazının edinilmesi gerekiyor.

Shape M7 Bluetooth ile mobil cihazlara bağlanabilirken, NFC ile kolayca eşleşme yapılabiliyor. Ayrıca çift bant WiFi özelliği de bulunuyor. Böylece uyumlu uygulamalar yoluyla müzik aktarımı da yapılabiliyor. Bunlar arasında Amazon Cloud Player, Pandora, Rhapsody ve TuneIn Radio sayılabilir. Sistemi farklı odalarda farklı müzik çalacak şekilde de özelleştirebiliyorsunuz.

Shape M7 derin ve hassas bass üretecek şekilde optimize edilmiş hoparlör, woofer ve tweeter'ları bünyesinde barındırıyor. Shape M7 ay ortasında 400$ karşılığında piyasaya sunulacak. Samsung Hub köprü cihazı ise 50$ fiyat etiketine sahip olacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bingbang 6 yıl
Samsung bayağıdan beri telefon tanıtmadı mı bana mı öyle geliyor yoksa?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 6 yıl
Teknoloji mağazalarında bu tarz ürünleri hiç göremiyoruz, internette de sadece bir-iki yerde satılıyor keşke yaygınlaşsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD başkan yardımcısı Donanım Haber'de: Yeni nesil ekran kartlarını konuştuk 6 yıl Avea ve Pirelli ortaklığı ile CyberFleet Türkiyede! 6 yıl Nokia, 41MP kameralı yeni akıllı telefonu Lumia 1020'yi anlatıyor 6 yıl LG G2 üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim