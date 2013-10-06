Samsung, Shape adlı kablosuz ses sistemini duyurdu





Mobil cihazların yanında ev eğlence sistemlerine yönelik farklı ürünler de tasarlayan Samsung, Sharp adını verdiği kablosuz bir ses sisteminin duyurusunu yaptı.





Shape M7 modeli tek başına kullanılabildiği gibi, birden fazlasını biraraya getirilerek bir çoklu ses sistemi oluşturmak da mümkün. Bunun için Samsung Hub adındaki kablosuz köprü cihazının edinilmesi gerekiyor.





Shape M7 Bluetooth ile mobil cihazlara bağlanabilirken, NFC ile kolayca eşleşme yapılabiliyor. Ayrıca çift bant WiFi özelliği de bulunuyor. Böylece uyumlu uygulamalar yoluyla müzik aktarımı da yapılabiliyor. Bunlar arasında Amazon Cloud Player, Pandora, Rhapsody ve TuneIn Radio sayılabilir. Sistemi farklı odalarda farklı müzik çalacak şekilde de özelleştirebiliyorsunuz.





Shape M7 derin ve hassas bass üretecek şekilde optimize edilmiş hoparlör, woofer ve tweeter'ları bünyesinde barındırıyor. Shape M7 ay ortasında 400$ karşılığında piyasaya sunulacak. Samsung Hub köprü cihazı ise 50$ fiyat etiketine sahip olacak.