Samsung, Sharp'ın %3 hissesini 110 milyon dolar karşılığında satın aldı

Dün ortaya çıkan Samsung'un Sharp'ın belli bir miktarı hissesini alacağı yönündeki gelişme bugün netlik kazandı.Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Seul'daki merkezinden yaptığı açıklamayla Sharp'ın %3 hissesini yaklaşık 110 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Samsung, yaptıkları yatırımın Sharp ile olan ilişkilerini pekiştireceğini ve LCD panel tedariği konusunda kendilerini rahatlatacağını ifade ederken; %3'lük hissenin Samsung'a devredilme işlemlerinin yaklaşık 1 ayda tamamlanacağı açıklandı.

Teknoloji dünyasında bu yıl karşılaştığımız ilk süpriz olan %3'lük hisseyi satın alma işlemi Samsung'a Sharp'ın yönetiminde herhangi bir söz hakkı getirmezken; yaşanan gelişmenin, bir süredir Apple ile Sharp arasındaki sıkı ilişkiye nasıl bir etki yapacağı merak konusu olmuş durumda.

LCD üretim konusunda şu anda rakipsiz durumda olan Japon elektronik devi Sharp, sahip olduğu gelişmiş üretim tesisiyle 60 inç ve üzeri LCD panel üretimini aralarında Samsung'un da bulunduğu rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Ancak son dönemde işler Sharp açısından istenildiği gibi gitmese de özellikle iPad ve iPhone'un öncelikli panel üreticisi konumunda olması firmayı bir süredir rahatlatmış durumda.

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