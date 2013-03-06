Samsung, Sharp'ın %3 hissesini 110 milyon dolar karşılığında satın aldı

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Dün ortaya çıkan Samsung'un Sharp'ın belli bir miktarı hissesini alacağı yönündeki gelişme bugün netlik kazandı.Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Seul'daki merkezinden yaptığı açıklamayla Sharp'ın %3 hissesini yaklaşık 110 milyon dolara satın aldığını duyurdu.
Samsung, yaptıkları yatırımın Sharp ile olan ilişkilerini pekiştireceğini ve LCD panel tedariği konusunda kendilerini rahatlatacağını ifade ederken; %3'lük hissenin Samsung'a devredilme işlemlerinin yaklaşık 1 ayda tamamlanacağı açıklandı.
Teknoloji dünyasında bu yıl karşılaştığımız ilk süpriz olan %3'lük hisseyi satın alma işlemi Samsung'a Sharp'ın yönetiminde herhangi bir söz hakkı getirmezken; yaşanan gelişmenin, bir süredir Apple ile Sharp arasındaki sıkı ilişkiye nasıl bir etki yapacağı merak konusu olmuş durumda.
LCD üretim konusunda şu anda rakipsiz durumda olan Japon elektronik devi Sharp, sahip olduğu gelişmiş üretim tesisiyle 60 inç ve üzeri LCD panel üretimini aralarında Samsung'un da bulunduğu rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Ancak son dönemde işler Sharp açısından istenildiği gibi gitmese de özellikle iPad ve iPhone'un öncelikli panel üreticisi konumunda olması firmayı bir süredir rahatlatmış durumda.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323628804578343492703954134.html?mod=WSJUK_hpp_LEFTTopWhatNews Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne yazık ki 4 milyar dolarcık mış bende birşey sandım.
Samsungun 2-3 senelik karı.
samsungun yıllık karı nerden baksan 5-6 milyar vardır
Örneğin iPhone işlemcilerinin veya ekranlarının alımını başka firmalara yönlendirmesi gibi.
Ben Samsung olsam, sırf Apple'ı kıl etmek için gider tüm mal aldığı firmalardan %3, %5 gibi hisseler alırdım. Her Apple ürünü satıldığında ben de kazanırdım.
Kendimi daha iyi hissederdim.
Güzel mantık
Çok basit, eğer biraz matematik bilginiz varsa bunu bulabilirsiniz. Doğru orantı kurun : %3'ü 110 milyon $ ise, 100%'ü nedir? ---
3%'ü 110 milyon $ ise, 1%'i, 110/3 milyon dolardır, o da 36,67 milyon $ eder. (%1 'i bulmak için 3'ü 3'e bölüyoruz ki 1'i elde edebilelim. Aynı şekilde 110'u da 3'e bölüyoruz ki, eşitlik bozulmasın.)
Elimizde 1% 'i 36,67 milyon $ eden bir ifade var. Bunun 100%'ünü (yani tamamını) bulmak için 100 ile çarpmamız gereklidir. Çünkü 100, 1'in 100 katıdır. Eşitliğin bozulmaması için de aynı şekilde 36,67 milyon $'i 100 ile çarpmamız gereklidir. bu da 3667 milyon $ eder, yani kabaca 3,7 milyar $.
Budur işte.
Acaba sharp 3.7 milyar dolarlık bir firma mı?. Haber de bir hata olabilir mi acaba?
Sharp,Mitsubishi,Sony,Panasonic,Loewe dünyanın önde gelen panel üreticileridir.
Öyle sizin kıçıkırık retinalarınıza benzemez yaptıkları paneller.
Foxconn üretimi bir cihaz ancak 3. dünya ülkelerindeki fakir ama özenti olanların tesellisi olur ancak.
An itibari ile samsung sharp'a sızmış.. yakında super lcd 3 ekranla karşımıza çıkar samsung
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