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Samsung, Sharp'ın %3 hissesini 110 milyon dolar karşılığında satın aldı

6 yıl
1,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung, Sharp'ın %3 hissesini 110 milyon dolar karşılığında satın aldı
Dün ortaya çıkan Samsung'un Sharp'ın belli bir miktarı hissesini alacağı yönündeki gelişme bugün netlik kazandı.Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Seul'daki merkezinden yaptığı açıklamayla Sharp'ın %3 hissesini yaklaşık 110 milyon dolara satın aldığını duyurdu.
Samsung, yaptıkları yatırımın Sharp ile olan ilişkilerini pekiştireceğini ve LCD panel tedariği konusunda kendilerini rahatlatacağını ifade ederken; %3'lük hissenin Samsung'a devredilme işlemlerinin yaklaşık 1 ayda tamamlanacağı açıklandı.

Teknoloji dünyasında bu yıl karşılaştığımız ilk süpriz olan %3'lük hisseyi satın alma işlemi Samsung'a Sharp'ın yönetiminde herhangi bir söz hakkı getirmezken; yaşanan gelişmenin, bir süredir Apple ile Sharp arasındaki sıkı ilişkiye nasıl bir etki yapacağı merak konusu olmuş durumda.

LCD üretim konusunda şu anda rakipsiz durumda olan Japon elektronik devi Sharp, sahip olduğu gelişmiş üretim tesisiyle 60 inç ve üzeri LCD panel üretimini aralarında Samsung'un da bulunduğu rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor. Ancak son dönemde işler Sharp açısından istenildiği gibi gitmese de özellikle iPad ve iPhone'un öncelikli panel üreticisi konumunda olması firmayı bir süredir rahatlatmış durumda.


http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323628804578343492703954134.html?mod=WSJUK_hpp_LEFTTopWhatNews Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
apple ın hisselerinin yüzde 2 si samsunga ait biliyor muydunuz
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black_side 6 yıl
Lan bu paraya bebek te ev bile alinmaz
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1080p 6 yıl
SHARP ın bilim kurgu filmlerine layık bir havası var sanki.
Ne yazık ki 4 milyar dolarcık mış bende birşey sandım.

Samsungun 2-3 senelik karı.
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multiTYRT 6 yıl 1080p
1080p
SHARP ın bilim kurgu filmlerine layık bir havası var sanki.
Ne yazık ki 4 milyar dolarcık mış bende birşey sandım.

Samsungun 2-3 senelik karı.


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Ceqa 6 yıl
sharp en kaliteli panelleri üretiyor ama reklam konusunda sıkıntıları var.Acaba samsung amoleden mı vazgeçecek ama bana göre seneye telefonlarda led ekranlar görücekmişiz gibi geliyor.
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-Calvin 6 yıl 1080p
1080p

SHARP ın bilim kurgu filmlerine layık bir havası var sanki.
Ne yazık ki 4 milyar dolarcık mış bende birşey sandım.

Samsungun 2-3 senelik karı.

samsungun yıllık karı nerden baksan 5-6 milyar vardır
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goro1982 6 yıl
toshiba yada panasonic almalıydı bence
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borcuhan77 6 yıl
Bence samsun genel anlamda gittikçe büyüyor ve yakında çıkarıcagı 4k tvlerde mutlaka sharpdanda faydalanacaktır.
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OverClocK1ng 6 yıl
Hani Apple Samsung'dan sırf rakip firma diye mal almak istemediği için siparişlerini başka firmalara kaydırıyor ya.
Örneğin iPhone işlemcilerinin veya ekranlarının alımını başka firmalara yönlendirmesi gibi.
Ben Samsung olsam, sırf Apple'ı kıl etmek için gider tüm mal aldığı firmalardan %3, %5 gibi hisseler alırdım. Her Apple ürünü satıldığında ben de kazanırdım.
Kendimi daha iyi hissederdim.


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Gukama 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Hani Apple Samsung'dan sırf rakip firma diye mal almak istemediği için siparişlerini başka firmalara kaydırıyor ya.
Örneğin iPhone işlemcilerinin veya ekranlarının alımını başka firmalara yönlendirmesi gibi.
Ben Samsung olsam, sırf Apple'ı kıl etmek için gider tüm mal aldığı firmalardan %3, %5 gibi hisseler alırdım. Her Apple ürünü satıldığında ben de kazanırdım.
Kendimi daha iyi hissederdim.




Güzel mantık
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eternity 6 yıl
Yakında bütün elektronik ürticisi ve perakende firmalarını satın alıp Samsung krallığı kurarlarsa şaşırmam.
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londoner23 6 yıl
samsharp
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V4LKyR 6 yıl
DragonLive
%3 ü bukadarsa %100 ü nedir abi

Çok basit, eğer biraz matematik bilginiz varsa bunu bulabilirsiniz. Doğru orantı kurun : %3'ü 110 milyon $ ise, 100%'ü nedir? ---
3%'ü 110 milyon $ ise, 1%'i, 110/3 milyon dolardır, o da 36,67 milyon $ eder. (%1 'i bulmak için 3'ü 3'e bölüyoruz ki 1'i elde edebilelim. Aynı şekilde 110'u da 3'e bölüyoruz ki, eşitlik bozulmasın.)
Elimizde 1% 'i 36,67 milyon $ eden bir ifade var. Bunun 100%'ünü (yani tamamını) bulmak için 100 ile çarpmamız gereklidir. Çünkü 100, 1'in 100 katıdır. Eşitliğin bozulmaması için de aynı şekilde 36,67 milyon $'i 100 ile çarpmamız gereklidir. bu da 3667 milyon $ eder, yani kabaca 3,7 milyar $.
Budur işte.
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aadnan 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

DragonLive

%3 ü bukadarsa %100 ü nedir abi


Çok basit, eğer biraz matematik bilginiz varsa bunu bulabilirsiniz. Doğru orantı kurun : %3'ü 110 milyon $ ise, 100%'ü nedir? ---

3%'ü 110 milyon $ ise, 1%'i, 110/3 milyon dolardır, o da 36,67 milyon $ eder. (%1 'i bulmak için 3'ü 3'e bölüyoruz ki 1'i elde edebilelim. Aynı şekilde 110'u da 3'e bölüyoruz ki, eşitlik bozulmasın.)

Elimizde 1% 'i 36,67 milyon $ eden bir ifade var. Bunun 100%'ünü (yani tamamını) bulmak için 100 ile çarpmamız gereklidir. Çünkü 100, 1'in 100 katıdır. Eşitliğin bozulmaması için de aynı şekilde 36,67 milyon $'i 100 ile çarpmamız gereklidir. bu da 3667 milyon $ eder, yani kabaca 3,7 milyar $.

Budur işte.

Acaba sharp 3.7 milyar dolarlık bir firma mı?. Haber de bir hata olabilir mi acaba?
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FERFEROS 6 yıl
Bildiğim kadarıyla Sharp'da Samsung gibi esneyebilen ekranlar üzerinde çalışıyor. Hatta CES2013'de gösterilmişti. Bu yönde bir hamle olabilir.
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ahmckr 6 yıl
Boylece Apple'ın çok istediği, sharp igzo ekranlar rafa kaldırıldı. Samsung yapmak isteyecektir.
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erci501 6 yıl
Hadi bakalım ifanlar yine övün sharp ı
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umut_baris 6 yıl erci501
erci501

Hadi bakalım ifanlar yine övün sharp ı

Sharp,Mitsubishi,Sony,Panasonic,Loewe dünyanın önde gelen panel üreticileridir.

Öyle sizin kıçıkırık retinalarınıza benzemez yaptıkları paneller.

Foxconn üretimi bir cihaz ancak 3. dünya ülkelerindeki fakir ama özenti olanların tesellisi olur ancak.
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onsos1100 6 yıl
amoled de zorlandılar tabi..
An itibari ile samsung sharp'a sızmış.. yakında super lcd 3 ekranla karşımıza çıkar samsung
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