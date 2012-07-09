Samsung Smart TV SDK 3.5 ile geliştiriciler, ses ve hareket algılama özelliğine erişebilecek

Samsung'un büyük satış başarısı yakalayan Smart TV platformuna dahil modelleri için geliştiricilere açtığı yazılım geliştirme kiti - Smart TV SDK, 3.5 versiyonu ile önemli yenilikler getiriyor.





Bu yıl Samsung Smart TV modellerinde görmeye başladığımız ses ve hareket algılayıcı sistemler, SDK 3.5 ile yazılım geliştiricilere de açılacak. Bu sayede geliştiriciler, kendi Smart TV uygulamalarına ses ve hareket algılayıcı fonksiyonlar ekleyebilecek.





Yeni sürümdeki en önemli değişiklik ise entegre geliştirme ortamı - IDE platformunda yapılan değişiklik oldu. Smart TV geliştiricileri daha önce pek de ideal sayılmayan Samsung IDE kapsamında kodlamalarını yapmak zorundaydı. Samsung son olarak Eclipse ortamını da IDE platformuna ekledi. Böylece geliştiriciler Samsung IDE veya Eclipse IDE arasında seçim yapabilecek. Yazılım geliştirme süreçleri de böylece kısalmış olacak.





Ayrıca Uzaktan Kumanda özelliğinin de kendine ait bir süreci olacak ve geliştiriciler emülatör içerisinden giriş metodunu değiştirebilecekler.





Uygulama desteğini daha da genişleten Samsung, bu sayede Smart TV'lere olan ilgiyi de yükseltmeyi amaçlıyor.