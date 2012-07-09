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Samsung Smart TV SDK 3.5 ile geliştiriciler, ses ve hareket algılama özelliğine erişebilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un büyük satış başarısı yakalayan Smart TV platformuna dahil modelleri için geliştiricilere açtığı yazılım geliştirme kiti - Smart TV SDK, 3.5 versiyonu ile önemli yenilikler getiriyor.

Bu yıl Samsung Smart TV modellerinde görmeye başladığımız ses ve hareket algılayıcı sistemler, SDK 3.5 ile yazılım geliştiricilere de açılacak. Bu sayede geliştiriciler, kendi Smart TV uygulamalarına ses ve hareket algılayıcı fonksiyonlar ekleyebilecek.

Yeni sürümdeki en önemli değişiklik ise entegre geliştirme ortamı - IDE platformunda yapılan değişiklik oldu. Smart TV geliştiricileri daha önce pek de ideal sayılmayan Samsung IDE kapsamında kodlamalarını yapmak zorundaydı. Samsung son olarak Eclipse ortamını da IDE platformuna ekledi. Böylece geliştiriciler Samsung IDE veya Eclipse IDE arasında seçim yapabilecek. Yazılım geliştirme süreçleri de böylece kısalmış olacak. 

Ayrıca Uzaktan Kumanda özelliğinin de kendine ait bir süreci olacak ve geliştiriciler emülatör içerisinden giriş metodunu değiştirebilecekler.

Uygulama desteğini daha da genişleten Samsung, bu sayede Smart TV'lere olan ilgiyi de yükseltmeyi amaçlıyor.

http://www.slashgear.com/samsung-smart-tv-sdk-3-5-exposes-voice-and-gesture-recognition-09237628/ Yorum Yaz
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eternity 7 yıl
Sanırım bu konuda Philipsin bulduğu işletim sistemi daha stabil ayrıca Lg ve sharp ile ortak platform kuracaklarmış..

m.youtube.com/...

smarttv-alliance.org/...
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Pardus Linux 7 yıl
Şu Smart TV'lere artık adam akıllı bir işletim sistemi gelmeli şu halleriyle çok kısıtlılar. Android ile gelseler muhteşem olacak hem yüz binlerce oyun ve uygulama direk elimizin altın olurdu hemde geliştiriciler için daha rahat olurdu mesela en basitinden çok daha esnek olurdu eğer Samsung bir özelliği vermiyorsa hemen farklı bir uygulama ile iş çözülürdü.
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