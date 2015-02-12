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Samsung Smart tv'ler diskten oynatılan filmlere reklam ekliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Smart tv'ler diskten oynatılan filmlere reklam ekliyor
Sinema veya televizyon akışı sırasında izlediğimiz filmlerde reklam görmeye alışığız, peki ya diskten oynatılan filmlerde reklamla karşılaşmaya? Bir kullanıcının sabit diskini Samsung akıllı televizyonuna bağlayarak film izlemeye başladığında reklamlarla karşılaştığını bildirmesi ile yaşanan tartışma sonunda Samsung Smart Tv'lerin kullanıcılara izinsiz reklam gösterdiği anlaşıldı

Reddit forumunda her oynattığı filmin 20-30. dakikaları arasında "Pepsi" reklamları ile karşılaştığını bildiren bir kullanıcı bu olayın bir gün içinde 6 filmde de meydana geldiğini bildirmesi ile diğer kullanıcılar da aynı problemi yaşadıklarını belirttiler. Şikayetini ilk belirten kullanıcı Plex isimli video oynatıcının bu duruma sebebiyet verdiğini düşünerek başlığı bu oynatıcının forumuna açmayı tercih etti. Fakat tartışma sırasında bu problemin sadece Samsung akıllı televizyon sahiplerinde olduğu anlaşıldı.
Olayın büyümesinin ardından Plex sözcüsü reklamlarla ilgili olmadıklarını ve reklamları kendilerinin yayınlamadığını açıklarken daha sonra Samsung'dan gelen açıklama ise durumu netleştirdi. Samsung Avusturalya'da bazı Smart Tv kullanıcılarında meydana gelen bu durumun bir hata olduğunu belirtirken durumun sadece Avusturalya ile kısıtlı olduğunu ve soruşturma başlattıklarını açıklarken kullanıcılardan özür diledi.
Bir süre önce de Samsung Smart Tv'lerin evdeki konuşmaları dinlediği ve analiz ettiği iddia edilmişti. Samsung ise cihazların sadece anahtar kelimeleri seçmek için dinleme yaptığını savunmuştu. Bu iddiaların üzerine yaşanan reklam skandalı ise akıllı televizyonların gereğinden fazla bilgi edinip edinmediği sorusunu akıllara getiriyor.

https://gigaom.com/2015/02/10/samsung-tvs-start-inserting-ads-into-your-movies/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Şaşırmamak lazım aslında, adamlar daha fazla para için her şeyi yapabilir sonuçta
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kartalius 4 yıl
Crisp clear diye bir marka yok. orjinal makalede reklamin sessiz ancak crisp clear yani gayet net apacik reklam oldugu vurgulanmis ceviriye dikkat lutfen
gigaom.com/...
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Okisht 4 yıl kartalius
kartalius
Crisp clear diye bir marka yok. orjinal makalede reklamin sessiz ancak crisp clear yani gayet net apacik reklam oldugu vurgulanmis ceviriye dikkat lutfen
gigaom.com/...

Merhaba, dikkatiniz icin çok teşekkürler simdilik o kismi kaldirdim mobilim, notebooka gecince bahsettiginiz bilgiyi ekleyecegim. Kusura bakmayin bazen bu tarz hatalar olabiliyor marka olarak arastirmistim bir kac urun gorunce o sekilde bahsettim.
İlginiz icin tesekkurler iyi forumlar
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BlackBeasT 4 yıl
TV değil eve kendi paramızla salonun ortasına casus alıyoruz. Disk'den oynatılan filme reklam ne saçmalıktır. TV alıp hiçbir şekilde internete çıkış vermeyeceksin, TV'nin akıllısı eksyk olsun...
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Lomax. 4 yıl
Tam anlamıyla rezillik.
Bence yazılımdaki bu kod ya halihazırda tüm modellerde yüklü ve bir güncelle ile aktif edlilecekti ya da bir güncelleme ile bu kod eklenecekti.
Zaten ses algılamayla ilgili skandal daha yeni patlamışken...
Bu sadece Samsung'a özgü bir durum da değil, hoş bu kadar abartı olmasa da Lg televizyonu olanlar, 5.xx.xx numaralı sürümlere yükseltme yaparken onay istenen yeni kullanıcı sözleşmesini okusunlar.
Yine böyle bir skandal patlamasıyla ortaya çıkan ve Amerika'da geri adım atılan bu sözleşme ile kullanıcıdan neler için onay alındığına, kişisel bilgilerinizin, izleme alışkanlıklarınızın serverlarda depolanıp, analiz edildikten sonra nasıl 3.parti şirketlere p a z a r l a n d ı ğ ı n a şaşırırsınız.
Türkiye'de ise halen bu kullanıcı sözleşmesi yürürlükte ve aktif.

Not : Dh'nin bu kelimeyi neden sansürlediğini anlamak zor ama " p a z a r l a n d ı ğ ı n a " özellikle bu sansürü aşmak için arada boşluklarla yazıldı.

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Redunay 4 yıl
Bence tepkileri anlamak için yoklama yaptılar olumsuz tepkiler gelincede yanlış oldu dediler.
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bestofMd 4 yıl

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112112acil 4 yıl
Parayı peşin alıyosun ne reklamı be madem televizyonu bedava ver bi yandanda reklam izlet
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umut_baris 4 yıl
Günaydın.
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balcis 4 yıl
geçtiğimiz gün de ses algılama sisteminin kafasına göre biz istemeden de kayıt yapabileceği konuşuluyordu. samsung tv'lerde işler çok saçma iki haber üst üste hiç utanmıyor adamlar. allahın uyanık korelileri.
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fikretözen 4 yıl balcis
balcis
geçtiğimiz gün de ses algılama sisteminin kafasına göre biz istemeden de kayıt yapabileceği konuşuluyordu. samsung tv'lerde işler çok saçma iki haber üst üste hiç utanmıyor adamlar. allahın uyanık korelileri.

nasil yani ,evin icindeki seslerimi hocam ?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Özürü kabahatinden beter abd firmalarına fazla özenmiş.
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Guest-FA9189F46 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Özürü kabahatinden beter abd firmalarına fazla özenmiş.

Abd ve japon firmalarından hiçbiri bunu yapmıyor apple ın telefonundan video izlerken (diskinizdeki) reklam gösteriyor mu ? Yalandan uydurmayın samsung un tüm firmalardan daha çok kullanıcıyı izlediği kesin telefonum tabletim bilgisayarım mac beyaz eşyalarım süpürgem bosch ve dyson televizyonum ise Sony dir hiç birinin bir sorun yaşattığını görmedim bosch da bir kere evime servis gelmedi 4 yıllık olmalarına rağmen ... Yaşasın ABD Japon Alman firmaları ha buarada benim televizyonum akıllı ama sadece bir kere kullandım o kısmını ses tanıma kamera gibi özellik olmadığından dolayı sorun yok zaten
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waltran 4 yıl
hataymışlta araştırlacakmıştarda. arkadaş de işte reklam koydum yiyorum paranızı hem televizyonu satıyorum hem reklam gösteriyorum satın almayın sevmiyorsanız desene
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Gece772 4 yıl
İç ve dış reklam oldu yazık beeee
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