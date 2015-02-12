Samsung Smart tv'ler diskten oynatılan filmlere reklam ekliyor

Reddit forumunda her oynattığı filmin 20-30. dakikaları arasında "Pepsi" reklamları ile karşılaştığını bildiren bir kullanıcı bu olayın bir gün içinde 6 filmde de meydana geldiğini bildirmesi ile diğer kullanıcılar da aynı problemi yaşadıklarını belirttiler. Şikayetini ilk belirten kullanıcı Plex isimli video oynatıcının bu duruma sebebiyet verdiğini düşünerek başlığı bu oynatıcının forumuna açmayı tercih etti. Fakat tartışma sırasında bu problemin sadece Samsung akıllı televizyon sahiplerinde olduğu anlaşıldı.

Olayın büyümesinin ardından Plex sözcüsü reklamlarla ilgili olmadıklarını ve reklamları kendilerinin yayınlamadığını açıklarken daha sonra Samsung'dan gelen açıklama ise durumu netleştirdi. Samsung Avusturalya'da bazı Smart Tv kullanıcılarında meydana gelen bu durumun bir hata olduğunu belirtirken durumun sadece Avusturalya ile kısıtlı olduğunu ve soruşturma başlattıklarını açıklarken kullanıcılardan özür diledi.

Bir süre önce de Samsung Smart Tv'lerin evdeki konuşmaları dinlediği ve analiz ettiği iddia edilmişti. Samsung ise cihazların sadece anahtar kelimeleri seçmek için dinleme yaptığını savunmuştu. Bu iddiaların üzerine yaşanan reklam skandalı ise akıllı televizyonların gereğinden fazla bilgi edinip edinmediği sorusunu akıllara getiriyor.

https://gigaom.com/2015/02/10/samsung-tvs-start-inserting-ads-into-your-movies/

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Sinema veya televizyon akışı sırasında izlediğimiz filmlerde reklam görmeye alışığız, peki ya diskten oynatılan filmlerde reklamla karşılaşmaya? Bir kullanıcının sabit diskini Samsung akıllı televizyonuna bağlayarak film izlemeye başladığında reklamlarla karşılaştığını bildirmesi ile yaşanan tartışma sonunda Samsung Smart Tv'lerin kullanıcılara izinsiz reklam gösterdiği anlaşıldı