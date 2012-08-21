Samsung, Teksas'taki tesislerine 4 milyar dolar yatırım yapacak

Tüketici elektroniği sektöründe olduğu kadar yonga üretiminde de iddialı olan Samsung, Teksas'taki tesislerine 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.





Samsung, yeni yatırımıyla mevcut yonga üretim hattını yenileyecek ve mobil cihazlarda geniş bir kullanım alanı bulan yongada sistem üretimini de hızlandıracak. Samsung bellek üretiminin yanında, Apple için A serisi işlemciler ve kendi Exynos işlemcilerini üretiyor. Ayrıca TSMC firmasının üretim sıkıntıları nedeniyle, Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilerinin bir kısmının üretimini de üzerine almıştı.





Samsung'un yonga üretim hattı gelen talepleri karşılayamadığı için yıl başında Teksas'ta bulunan tesislerinin iki bellek üretim hattını keserek mantık yongalarının üretimine transfer etmiş ve 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Güney Kore'de ise firma yeni bir mantık yongası üretimi için 2 milyar dolara yeni bir tesisi faaliyete sokmuştu. Yeni yatırımla 500 kişilik de iş imkanı ortaya çıkacak.





Galaxy serisi akıllı telefonların her geçen gün daha fazla kullanıcıya hitap etmesi, yeni piyasaya sürülecek iddialı akıllı telefon ve tabletlerde Exynos işlemcilere yer verilmesi, Apple'ın yeni tanıtacağı iOS cihazları, önümüzdeki aylarda Samsung'u yonga üretimi açısından oldukça sıkıştıracağa benziyor.