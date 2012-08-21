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Samsung, Teksas'taki tesislerine 4 milyar dolar yatırım yapacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği sektöründe olduğu kadar yonga üretiminde de iddialı olan Samsung, Teksas'taki tesislerine 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Samsung, yeni yatırımıyla mevcut yonga üretim hattını yenileyecek ve mobil cihazlarda geniş bir kullanım alanı bulan yongada sistem üretimini de hızlandıracak. Samsung bellek üretiminin yanında, Apple için A serisi işlemciler ve kendi Exynos işlemcilerini üretiyor. Ayrıca TSMC firmasının üretim sıkıntıları nedeniyle, Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcilerinin bir kısmının üretimini de üzerine almıştı.

Samsung'un yonga üretim hattı gelen talepleri karşılayamadığı için yıl başında Teksas'ta bulunan tesislerinin iki bellek üretim hattını keserek mantık yongalarının üretimine transfer etmiş ve 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Güney Kore'de ise firma yeni bir mantık yongası üretimi için 2 milyar dolara yeni bir tesisi faaliyete sokmuştu. Yeni yatırımla 500 kişilik de iş imkanı ortaya çıkacak.

Galaxy serisi akıllı telefonların her geçen gün daha fazla kullanıcıya hitap etmesi, yeni piyasaya sürülecek iddialı akıllı telefon ve tabletlerde Exynos işlemcilere yer verilmesi, Apple'ın yeni tanıtacağı iOS cihazları, önümüzdeki aylarda Samsung'u yonga üretimi açısından oldukça sıkıştıracağa benziyor.

http://www.reuters.com/article/2012/08/21/us-samsung-plant-idUSBRE87K07O20120821?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29 Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Samsung Teksas'ta at koşturuyor..
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interwap 6 yıl
Kore'deki tesis 500 kişiye iş olanağı sağlayacakmış. Hadi beyler gidiyoruz.
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mk2kill 6 yıl
bu patent davlari vs dikkate alinca kendi kesisel yorurmum su sekilde:apple samsung davasinda samsung apple a 2 milyar $ ödemeye mecbur edilmeyecek. Samsung da teksas da 4 milyar dolarlik ekstra yatirim yaparak amerikan ekonomisine katki da bulunacak. !!!samsungla anlasma bu sekilde.
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kolunghuo18 6 yıl
elma samsunga dava açtı samsungda yonga satmasın
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RAN7843 6 yıl
Harika yatırım ve insanlara iş imkanı çıkıyor....
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kımyasal 6 yıl
Şimdi biri çıkar der : elma samsunga dava açtı samsungda yonga satmasın
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rubyyyy 6 yıl
"bursa'dan gol haberi mi var? 2-2 mi?" videosunu arıyordum nereye geldim
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