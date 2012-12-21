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Samsung, Texas'taki yarı iletken çip fabrikasına 3.9 milyar dolarlık bir yatırım yapacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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A.B.D'nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde yer alan yari iletken çip fabrikası için yatırımlarını genişleteceğini geçtiğimiz Ağustos ayında duyuran Samsung, kısa süre önce yayınladığı yeni açıklamayla bu kararını resmen yürürlüğe sokmak için girişimlerini tamamlamak üzere olduğunu müjdeledi. Talebini eyalet yetkililerine ileten Güney Koreli üretici, Texas'tan onay almış ve fabrikasını genişletmek için çalışmalara başlamış.
3.9 milyar dolarlık bu yatırım, Austin yerleşkesinin genişletilmesi ve daha yüksek hacimde üretim yapılarak gelen çip siparişlerinin zamanında yetiştirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak Apple'ın A serisi yongalarının üretildiği fabrikanın kapasitesinde yaşanacak bu artış sonrası popüler iPhone, iPad ve iPod Touch cihaz serilerinde kullanılan çipsetler için gelen yoğun talep daha hızlı bir şekilde dengelenebilecek. Amerikan teknoloji deviyle çip üretim anlaşması önümüzdeki yıl sona erecek olan Samsung'un bu hamleyi, piyasada bu kadar yüksek hacimdeki siparişleri zamanında yetiştirmeyi garanti edebilecek şuan için tek adres olduğunu düşünmesi ve böylece müşterisi için yeni bir anlaşmayı zorunlu kılacağını tahmin ederek attığı ileri sürülüyor. 
System LSI bölümünün ana binasını da Texas'taki merkezinde konumlandıran Samsung'un yeni yatırımlarıyla üretim hacmini arttırmayı hedeflediği biliniyor. Fakat bu büyüklükte bir harcamanın ilerleyen dönemlerde mevcut müşterisini kaybetmesi halinde kendisini olumsuz yönde etkileme ihtimali de bulunuyor. Buna rağmen uzak doğulu şirketin bu yıl Exynos 4 Quad ile yaygın hale getirdiği kendi geliştirdiği çispetlerinin diğer markalara satışını sonraki yıllarda daha da genişleteceği ve bu sebeple böyle bir yatırıma imza atarak hem günümüz şartlarında tedarik sorunlarını gidereceği hem de gelecekte artacak üretim ihtiyacı için hazırlık yapacağı düşünülüyor.

http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/samsung-completes-talks-for-3-9-billion-us-chip-expansion/articleshow/17691338.cms Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
samsug büyüyor peki ya türkiye ?
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Krone 6 yıl
7.1 Milyar TL
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LeonRe4 6 yıl fbkaya
fbkaya
samsug büyüyor peki ya türkiye ?

Koyun gibi bir gençlik yetişiyor bizde. zihniyet farklı işliyor bizde:) adamlara helal olsun
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tahir40 6 yıl
Ufak bir ülkenin milli geliri kadar parayı adamlar bir fabrikaya harcıyor. Anlamadığım neden ABD, kendi ülkelerinde daha ucuz işçi maliyetiyle üretmek varken...
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kımyasal 6 yıl
samsung sadece apple ın eline bakmıyor.kendi çipsetleri olan exynosları telefonlarda.sunuculardada kullanıcaklar.diğer üreticilerede satacaklar.samsung politikası ne kadar dışa bağımlılığı azaltırsan kâr marjına + olarak yansır.
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exed1202 6 yıl
adamlar bizden bu paraları kazanmasalar sadece bir fabrikaya 3,9 milyar yatırırlar mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Guest 6 yıl
hani bazı arkadaşlar sürekli şunu iddia ediyor, "adamların elinde 10 yıllık teknoloji var ama bize geç satıyorlar" veya "ne maliyeti var ki! şunun hepsini 500 tl'den satsalar ne olur? illa bizi düdükleyecekler!", "amma pinti adamlarmış! şu kutuda adam gibi kulaklık çıksa ne olurdu?" vs. vs.
koca şirketler küçük dengelerle ayakta duruyor ve adam her bir ürününü milyonlarca adet satıyor. adamlar ürün başına 1$ tasarruf yapsa ortaya milyar $ çıkıyor. adamlar bizden bu paraları kazanmasalar sadece bir fabrikaya 3,9 milyar yatırırlar mı? samsung'un 2 yıl önce ar-ge'ye toplam yatırımı 32 milyar $'dı. geçtiğimiz yıl kaç olmuştur allah bilir. bu adamların elinde akan paraya ve elinde kalan paraya baksanız ellerinde kalan paranın düşük bir oranda olduğunu göreceksiniz. çünkü adamlar parayı hep ilerlemek için kullanıyorlar. böyle olmayan şirketler de batmaya mahkum oluyor.
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Virinom 6 yıl
jackyou
Aman Tanrım. Ben bu dramatik Trompet / Mermaid Sevgiliye öylesine büyüleyici Kat uzunlukta şifon Abiye giyerler. Tüm insanlar benim rakam en mükemmel olduğunu söylüyorlar. plastik cerrahi yapmak olsun bana sor. Ben bu yüzden bu elbise beni çok seksi ve mükemmel yapabilirsiniz sürpriz duyuyorum. Şimdi kendimi çok seviyorum. Bu benim fotoğraf şudur: tinyurl.com/...

DH'yede spammerlar dadanmış.
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dreamblue35 6 yıl
şu yapılan yatırımlar Türkiye' ye de olsaydı ...
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JrMaster 6 yıl
adamlar rakiplerine göre çok ileride kaldı ki git gide artan mobil chip ihtiyacı onların yararına oluyor görüldüğü gibi yapılan bu yatırım kârını fazlası ile getirir Samsung'a
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