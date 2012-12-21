Samsung, Texas'taki yarı iletken çip fabrikasına 3.9 milyar dolarlık bir yatırım yapacak





A.B.D'nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde yer alan yari iletken çip fabrikası için yatırımlarını genişleteceğini geçtiğimiz Ağustos ayında duyuran Samsung, kısa süre önce yayınladığı yeni açıklamayla bu kararını resmen yürürlüğe sokmak için girişimlerini tamamlamak üzere olduğunu müjdeledi. Talebini eyalet yetkililerine ileten Güney Koreli üretici, Texas'tan onay almış ve fabrikasını genişletmek için çalışmalara başlamış.

3.9 milyar dolarlık bu yatırım, Austin yerleşkesinin genişletilmesi ve daha yüksek hacimde üretim yapılarak gelen çip siparişlerinin zamanında yetiştirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Ağırlıklı olarak Apple'ın A serisi yongalarının üretildiği fabrikanın kapasitesinde yaşanacak bu artış sonrası popüler iPhone, iPad ve iPod Touch cihaz serilerinde kullanılan çipsetler için gelen yoğun talep daha hızlı bir şekilde dengelenebilecek. Amerikan teknoloji deviyle çip üretim anlaşması önümüzdeki yıl sona erecek olan Samsung'un bu hamleyi, piyasada bu kadar yüksek hacimdeki siparişleri zamanında yetiştirmeyi garanti edebilecek şuan için tek adres olduğunu düşünmesi ve böylece müşterisi için yeni bir anlaşmayı zorunlu kılacağını tahmin ederek attığı ileri sürülüyor.

System LSI bölümünün ana binasını da Texas'taki merkezinde konumlandıran Samsung'un yeni yatırımlarıyla üretim hacmini arttırmayı hedeflediği biliniyor. Fakat bu büyüklükte bir harcamanın ilerleyen dönemlerde mevcut müşterisini kaybetmesi halinde kendisini olumsuz yönde etkileme ihtimali de bulunuyor. Buna rağmen uzak doğulu şirketin bu yıl Exynos 4 Quad ile yaygın hale getirdiği kendi geliştirdiği çispetlerinin diğer markalara satışını sonraki yıllarda daha da genişleteceği ve bu sebeple böyle bir yatırıma imza atarak hem günümüz şartlarında tedarik sorunlarını gidereceği hem de gelecekte artacak üretim ihtiyacı için hazırlık yapacağı düşünülüyor.

http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/samsung-completes-talks-for-3-9-billion-us-chip-expansion/articleshow/17691338.cms