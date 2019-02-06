Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung The Wall konsepti artık 292 inç

Küçük panellerden oluşan The Wall ekran serisi 292 inç boyuta ulaşmış durumda. Dev duvarlara monte edilebilecek olan The Wall ekranlar microLED teknolojisi barındırıyor.
3 ay
6,4b
1
2
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung’un daha çok işletmelere yönelik olarak hazırladığı microLED tabanlı The Wall modüler ekran konsepti giderek büyüyor. CES 2019 fuarında 219 inçe çıkan The Wall konsepti bu hafta 292 inç olarak karşımıza geldi.

Duvara sığmıyor

MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın zengin gerçeklik projesi de tehlikede, ekip lideri ayrıldı"

Samsung The Wall 8K ekranlar küçük microLED panellerden oluşuyor. Ekranı 9×3, 1×7 veya 5×1 diziliminde kullanmak mümkün. Bu hafta tanıtılan microLED ekran ise tam 292 inç boyutuna ulaşabiliyor.

Böylece The Wall serisinde 73 inç, 146 inç, 219 inç ve 292 inç şeklinde 4 farklı boyut seçeneği ortaya çıkmış oldu. 73 inç özellikle ev kullanımına yönelik olarak hazırlandı. Ekranlar boşta iken farklı içerikleri yansıttığı Ambient duvar kağıdı moduna geçiş yapabiliyor.

Samsung yeni ekranları için önemli ortaklıklar da yaptı. Ses tarafında Harman Kardon ve Steinway Lyngdorf yer alıyor. Ev otomasyon sistemi için Control4, Crestron ve Savant devreye girmiş. Uzak kontrol yetenekleri için ise Domotz, Ihiji ve OrvC çalışıyor. Yeni ekranlar yaz aylarına doğru satışa sunulacak.

 

https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-new-generation-of-picture-quality-with-8k-digital-signage-at-ise-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 ay
Ekranlar şu şekilde :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ve oluşturulacak konumlandırmada şu şekilde serbestsiniz :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 3 ay
Oturma odasında çok güzel olurdu.. bir büyüğünüde salona koyardım.. nerede satılıyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Chrome artık şifrenizin güvenli olup olmadığını size söyleyecek 3 ay Tesla Model 3'e iddialı rakip: Polestar 2'nin 27 Şubat'ta tanıtılacağı açıklandı 3 ay Xiaomi Mi 9 geliyor | Mobilite 3 ay Battlefield 5 satışları beklentilerin altında kaldı 3 ay Shuttle Coffee Lake işlemcili mini PC’sini duyurdu 3 ay Artık buzdolabınız üzerinden arkadaş bulabileceksiniz 3 ay Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak 3 ay The Witcher yazarı ve CD Projekt Red telif hakkı konusunda anlaştı 3 ay Apple, Fransa'ya 571 milyon dolar vergi ödeyecek 3 ay Yeni nesil S Pen üzerinde kamera olabilir 3 ay Kullanıcılara olan borçların ödenmesi için QuadrigaCX borsası satışa çıkartılabilir 3 ay Apple, Qualcomm'un açtığı patent davasında alabileceği olası cezayı azalttı 3 ay Boeing, dünyanın ilk süpersonik iş jetini üretmek için Aerion ile iş birliğine gidiyor 3 ay Apple Haritalar'a iç mekan haritaları eklenmeye başladı 3 ay 2019 Skoda Kamiq'in iç mekanından ilk görüntü geldi 3 ay 2019'da kullanıma sunulacak yeni emojiler onaylandı 3 ay Google, bildirimler bölümünü kaldırıyor 3 ay Xiaomi çift ön kamera deliğine sahip telefon patenti aldı 3 ay Son kullanıcı tarafının en pahalı anakartı Asus’tan geldi 3 ay Makyajlı 2020 Volkswagen Passat tanıtıldı: Yeni motor ve teknolojiler 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung The Wall konsepti artık 292 inç Sonraki Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası 3 ay Logitech G markası 4 yeni oyuncu kulaklığı duyurdu 3 ay Moto Z4 Play, 48 megapiksel arka kamera ile gelebilir 3 ay 3D biyoyazıcılarda öncü Türk şirketi: AxoxoltBio 3 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya Film İncelemesi | Seri Nasıl Bitti? 3 ay Hawaii, sigara kullanım yaşını 100'e çıkarmayı planlıyor 3 ay Avrupalıların Kıta Amerika’sında neden olduğu ölümler, küresel sıcaklıkları düşürdü 3 ay GlobalFoundries elektromekanik üretiminden çekiliyor 3 ay Instagram birden fazla hesap arasında geçişi kolaylaştıracak 3 ay Samsung Galaxy Sport dönen çerçeveye sahip olmayacak 3 ay Monster'da Bu Hafta - Crysis 3 3 ay 2020 Ford F-Serisi Super Duty, 7.3 litre V8 motoruyla tanıtıldı 3 ay Newton Mail, App Store'a geri döndü 3 ay iOS 12.2, iPhone sensörlerine web erişimini engelleyecek 3 ay Rusya'nın hipersonik "uzay uçağı" ortaya çıktı 3 ay Mazda'dan yeni bir SUV geliyor: İşte teaser görüntüsü 3 ay Gigabyte Z390 Aorus Xtreme Waterforce anakart uçuk bir fiyatla satışta 3 ay Bunları da gördük | RGB ışıklı çanta ve koltuk 3 ay Apex Legends, 8 saat içerisinde 1 milyon kişi tarafından oynandı 3 ay Steam indirimlerinde kaçırılmaması gereken 10 oyun Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim