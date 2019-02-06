Samsung The Wall konsepti artık 292 inç

Samsung’un daha çok işletmelere yönelik olarak hazırladığı microLED tabanlı The Wall modüler ekran konsepti giderek büyüyor. CES 2019 fuarında 219 inçe çıkan The Wall konsepti bu hafta 292 inç olarak karşımıza geldi.

Duvara sığmıyor

MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor.

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Samsung The Wall 8K ekranlar küçük microLED panellerden oluşuyor. Ekranı 9×3, 1×7 veya 5×1 diziliminde kullanmak mümkün. Bu hafta tanıtılan microLED ekran ise tam 292 inç boyutuna ulaşabiliyor.

Böylece The Wall serisinde 73 inç, 146 inç, 219 inç ve 292 inç şeklinde 4 farklı boyut seçeneği ortaya çıkmış oldu. 73 inç özellikle ev kullanımına yönelik olarak hazırlandı. Ekranlar boşta iken farklı içerikleri yansıttığı Ambient duvar kağıdı moduna geçiş yapabiliyor.

Samsung yeni ekranları için önemli ortaklıklar da yaptı. Ses tarafında Harman Kardon ve Steinway Lyngdorf yer alıyor. Ev otomasyon sistemi için Control4, Crestron ve Savant devreye girmiş. Uzak kontrol yetenekleri için ise Domotz, Ihiji ve OrvC çalışıyor. Yeni ekranlar yaz aylarına doğru satışa sunulacak.