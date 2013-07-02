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Samsung, Tizen cihazlarını ertelemiş olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Tizen cihazlarını ertelemiş olabilir

Son dönemlerde özellikle Galaxy S4 amiral gemi modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması nedeni ile strateji değişikliklerine gidebileceği tahmin edilen Samsung cephesinden üzücü bir haber daha geldi.

Firma, MeeGo projesinden çekilen Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen adıyla yoluna devam ettirmeye başlamıştı. mobil işletim sistemi ile çalışan ilk akıllı telefonların Ağustos veya Eylül gibi tanıtılması bekleniyordu. 

Güney Kore medyasından gelen haberlere göre Samsung, Tizen modellerinin çıkışını bir süre daha erteledi ve Ekim veya Kasım dönemine çekti. Tizen modellerinin arkasındaki sebep ise uygulama mağazası olarak gösteriliyor. Modellerin çıkışı öncesi zengin ve güçlü bir uygulama kataloğu hazırlamak isteyen Samsung, bu gerçekleşene kadar akıllı telefonları piyasaya sürmekten kaçınıyor.

Samsung'un ilk Tizen cihazının GT-I8800/GT-I8805 model numarasına sahip olması beklenirken, 4 çekirdekli Exynos 4412 yongada sistemini kullanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-postpones-launch-of-first-Tizen-smartphone_id44796 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
outspoken
Android sevilen bir OS ama tek eksiği çok yiyor.iOS un en büyük artısı bu ufak bir donanımla daha iyi bir performans sağlıyor.Bunun avantajı ile daha hafif daha ince telefonlar yapabiliyor.Ayrıca hem donanımını hem yazılımını kendi ürettiği için istediği yazılım optimizasyonlarını kolayca yerleştirebiliyor.Aslında açık sözlü olmak gerekirse apple burdan kazanıyor.Bu yüzden doğru bir atılım.
Not:Tarafsız bir android kullanıcısı.

Hem yazılımı hemde donanımı demişsinizde bir yanlışlık var onu düzeltelim yazılım kendilerinde tamam ama donanımın nasıl olacağını kendisi belirliyor.üreticilerde ona göre üretiyor(FOXCONN,SAMSUNG,QUALCOMM vb)dediğinizi piyasada yapan yok ama o dediğiniz bundan sonra olucak.Yazılımda,donanımda üreten bir firma piyasaya giriyor yani SAMSUNG...
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HeavyClocker 6 yıl
16 yaşındayım,sanırım ben değil torunlarım Tizen i görecek
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Samsung gibi dev bir firmanın çöküşünü gelecke yıllarda görebiliriz gibi.
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WmGMD 6 yıl
50 tane s4 yaparlarsa böyle olur.
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Maerson 6 yıl
Bence herkesin yorumunda haklılık payı var ama nacizane kendi fikrim badaya yüklenenlere buladar yüklenilmemesi.Bada yı sadece yaşayan bilir.En basiti uygulama arayüzü vs bi kenara bırakıyorum millet angry birds rio oyununu bitirmişken biz kies e hala serinin ilk oyununun çıkmasını bekliyorduk.Aylardır kies e düşmesi beklenen 2.0 da cabası.Bada dan sonra ios a geçince ki o fiyatlara olması gereken bir sistem ve market bana mükemmellik hissi vermişti.He diyeceğim o Samsung nolursa olsun dünya markası Tizen e bada ya yaptığının aynısını yapmaz diye düşünüyorum.Yaparsa bazı konulardaki kayıplarını telafi edemeyeceğinin farkındadır.
Herkese iyi forumlar diliyorum.
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arman atilgan 6 yıl
Şu paso Bada facaiası yorumunu yapan arkadaşlar para karşılığımı yapıyorsunuz bunu? Tizen yıllardır geliştiriliyor, bu kadar geliştirme sürecine rağmen 1 cihaz satmazsa rafa kaldırılacak hali yok. Ayrıca tizenin arkasında intelde var. Samsung rafa kaldırsa bile intel atom işlemcili telefonlarını piyasaya sürecektir.
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i3e 6 yıl
ertelenmese şaşardım.
geçen yıl bu zamanlarda çıkacaktı, sonra yıl sonuna ertelendi, sonra 2013 başına ertelendi, sonra 2013 ortasına, şimdide sonuna.
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outspoken 6 yıl
Android sevilen bir OS ama tek eksiği çok yiyor.iOS un en büyük artısı bu ufak bir donanımla daha iyi bir performans sağlıyor.Bunun avantajı ile daha hafif daha ince telefonlar yapabiliyor.Ayrıca hem donanımını hem yazılımını kendi ürettiği için istediği yazılım optimizasyonlarını kolayca yerleştirebiliyor.Aslında açık sözlü olmak gerekirse apple burdan kazanıyor.Bu yüzden doğru bir atılım.

Not:Tarafsız bir android kullanıcısı.
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alp0007 6 yıl
Bende böyle bir ihtimal olabilir diye düşünüyordum.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
Bada gibi olmasında.
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swat882 6 yıl
hala bada diyorsunuz ya..
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DaRKFoRCeS 6 yıl
çıksın da o zaman yorum yapın bir bada saplantısı almış gidiyor. yeniliği yabancılar yapıyor bize satıyor. yıl 2013 olmuş hala gereksiz zihniyetler bilinçsiz yorum yazıyor. ülke ilerlemez böyle giderse ki ilerleme olmayacak. ülkenin en büyük forumu seviye olarak yerlerde toplasan iyi teknolojik bilgiye sahip 10 kişi ya çıkar ya çıkmaz geriye kalanlar sözlük mahsulü. yazık şu hale bak. azda olsa bilinçli üye olmasa bitik forum.
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VYC Majoris 6 yıl
Meego çok güzel bir işletim sistemi. Android yerine onun üstünde durulsaydı şimdi çok daha stabil çalışan telefonlarımız olacaktı.
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