Samsung, Tizen cihazlarını ertelemiş olabilir





Son dönemlerde özellikle Galaxy S4 amiral gemi modelinin satışlarının beklentilerin altında kalması nedeni ile strateji değişikliklerine gidebileceği tahmin edilen Samsung cephesinden üzücü bir haber daha geldi.





Firma, MeeGo projesinden çekilen Nokia'nın yerini alarak projeyi Tizen adıyla yoluna devam ettirmeye başlamıştı. mobil işletim sistemi ile çalışan ilk akıllı telefonların Ağustos veya Eylül gibi tanıtılması bekleniyordu.





Güney Kore medyasından gelen haberlere göre Samsung, Tizen modellerinin çıkışını bir süre daha erteledi ve Ekim veya Kasım dönemine çekti. Tizen modellerinin arkasındaki sebep ise uygulama mağazası olarak gösteriliyor. Modellerin çıkışı öncesi zengin ve güçlü bir uygulama kataloğu hazırlamak isteyen Samsung, bu gerçekleşene kadar akıllı telefonları piyasaya sürmekten kaçınıyor.





Samsung'un ilk Tizen cihazının GT-I8800/GT-I8805 model numarasına sahip olması beklenirken, 4 çekirdekli Exynos 4412 yongada sistemini kullanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-postpones-launch-of-first-Tizen-smartphone_id44796