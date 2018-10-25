Samsung UFS 3.0 depolama birimini gelecek yıl piyasaya sunacak

Samsung yaptığı açıklama ile gelecek yıl yeni nesil UFS 3.0 depolama çözümlerini piyasaya sunacağını duyurdu. Hong Kong'da yapılan Qualcomm 4G / 5G Zirvesi'nde yapılan açıklamalara göre UFS 3.0 depolama birimleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasitelerde sunulacak.

2 kat hız artışı olacak

Bir başka bellek yongası üreticisi olan Micron, 1 TB dahili depolama alanına sahip ilk akıllı telefonların 2021'de satışa sunulacağını açıkladı. Akıllı telefonlar için ilk entegre 1 TB modülünün o tarihe kadar hazır olması bekleniyor. UFS 3.0 standardının performansta büyük bir artış sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.androidcentral.com/samsung-ufs-30-debuting-2019-lpddr5-2020

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Samsung, şu anda mobil cihazlarda kullanılan flaş depolama standardı olan'e kıyaslaın bellek bant genişliğindeolacağını iddia ediyor. Şirketinpiyasaya çıkacak olanmodellerinde bu standartı kullanıp kullanmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.