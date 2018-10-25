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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung UFS 3.0 depolama birimini gelecek yıl piyasaya sunacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yaptığı açıklama ile yeni nesil UFS 3.0 depolama çözümlerini önümüzdeki yıl piyasaya sunacağını duyurdu. Konunun detayları haberimizde.
6 ay
2,1b
1
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung yaptığı açıklama ile gelecek yıl yeni nesil UFS 3.0 depolama çözümlerini piyasaya sunacağını duyurdu. Hong Kong'da yapılan Qualcomm 4G / 5G Zirvesi'nde yapılan açıklamalara göre UFS 3.0 depolama birimleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB kapasitelerde sunulacak.

2 kat hız artışı olacak

Bir başka bellek yongası üreticisi olan Micron, 1 TB dahili depolama alanına sahip ilk akıllı telefonların 2021'de satışa sunulacağını açıkladı. Akıllı telefonlar için ilk entegre 1 TB modülünün o tarihe kadar hazır olması bekleniyor. UFS 3.0 standardının performansta büyük bir artış sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.
Samsung, şu anda mobil cihazlarda kullanılan flaş depolama standardı olan UFS 2.1'e kıyasla UFS 3.0'ın bellek bant genişliğinde 2 kat artış olacağını iddia ediyor. Şirketin 2019 yılında piyasaya çıkacak olan  Galaxy S10 modellerinde bu standartı kullanıp kullanmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.androidcentral.com/samsung-ufs-30-debuting-2019-lpddr5-2020 Yorum Yaz
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