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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürgülü kameraya sahip Lenovo Z5 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo, çentiksiz ve tam ekran beklenen Z5 modeli ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Şirket şimdi gerçek tam ekranlı bir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hatırlayacağınız üzere birkaç ay önce Lenovo, gizemli afişler yayınlayarak çentiksiz ve tam ekranlı bir telefon piyasaya süreceğini ima etmişti. Ama beklenen olmadı ve şirket çentikli bir ekrana sahip olan Lenovo Z5'i tanıttı. Kullanıcılarında hayal kırıklığına neden olan Lenovo şimdi işleri düzeltme peşinde.

Tam ekranlı bir akıllı telefon olacak

Şirket 1 Kasım tarihinde yeni bir amiral gemisi modelini tanıtacağını duyurdu. Yayınlanan afişte bu telefonun gerçekten tam ekran olacağı ve sürgülü bir kamera sistemine sahip olduğuna dikkat çekiliyor.
Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng'in kişisel Webio hesabından paylaştığı Z5 Pro duyurusu, cihaz hakkında çok fazla detay vermiyor ancak oldukça iddialı bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Bakalım Lenovo Z5 Pro, geçtiğimiz aylarda şirket CEO'sunun elinde tuttuğu cihazla aynı mı olacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz.

https://www.weibo.com/1824398821/GFwZz5d8i?from=page_1005051824398821_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1540464575942 Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 ay en beğenilen
Lenovo ya bir daha güvenmem görselde başka tanıtımda başka telefon gösteriyorlar :) Gözümle görmeden inanmam :)
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sistemli adam 6 ay
Kamera tak-çıkar komutu hoş olurdu.
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bora1956 6 ay
Şu ses olayini cozselerde oyle tlf cikarsalar, kesin bu modelde de ahizeden cok az ses sikayeti olacak yada karsiya ses gitmeme :)
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Bay Robot 6 ay
Lenovo’nun arayüzü de çok hoş telefon tasarımları da. Çıkarsa iPhone hariç alacağım tek telefondur heralde. Zamanında S820 kullanmıştım tasarımını çok seviyordum...
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stalker(1979) 6 ay en beğenilen
Lenovo ya bir daha güvenmem görselde başka tanıtımda başka telefon gösteriyorlar :) Gözümle görmeden inanmam :)
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