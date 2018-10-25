Sürgülü kameraya sahip Lenovo Z5 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu

Hatırlayacağınız üzere birkaç ay önce Lenovo, gizemli afişler yayınlayarak çentiksiz ve tam ekranlı bir telefon piyasaya süreceğini ima etmişti. Ama beklenen olmadı ve şirket çentikli bir ekrana sahip olan Lenovo Z5'i tanıttı. Kullanıcılarında hayal kırıklığına neden olan Lenovo şimdi işleri düzeltme peşinde.

Tam ekranlı bir akıllı telefon olacak

Şirket 1 Kasım tarihinde yeni bir amiral gemisi modelini tanıtacağını duyurdu. Yayınlanan afişte bu telefonun gerçekten tam ekran olacağı ve sürgülü bir kamera sistemine sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

https://www.weibo.com/1824398821/GFwZz5d8i?from=page_1005051824398821_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1540464575942

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Lenovo Group Başkan Yardımcısı'in kişisel Webio hesabından paylaştığı, cihaz hakkında çok fazla detay vermiyor ancakbir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Bakalım Lenovo Z5 Pro, geçtiğimiz aylarda şirket CEO'sununaynı mı olacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz.