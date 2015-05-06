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Samsung, UHD gelişim kitiyle eski SmartTVlerine Tizen işletim sistemini getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,8b
1
26
Televizyonlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung, UHD gelişim kitiyle eski SmartTVlerine Tizen işletim sistemini getiriyor
 
Samsung bilindiği üzere güncel smart TV modellerinde kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemini sunuyor. Daha önceki modellere nazaran gelişmiş özellikler ve daha akıcı bir arayüze sahip olan Tizen tabanlı TV'ler, Samsung Sports Live, Sony Playstation Now ve Samsung Milk Video gibi multimedya içeriklerini de beraberinde getiriyor.
Samsung yeni piyasaya sürdüğü bir cihaz ile Tizen işletim sistemi özelliklerini 2013 ve 2014 smart TVlerine kazandırmayı mümkün kılıyor. UHD Gelişim Kiti (SEK3500U) adlı cihaz ile 2013 yılı F9000 ve 2014 yılı HU serisi TVlere en yeni sürüm SmartHub arayüzünü kazandıran Samsung, cihaza koyduğu 8 çekirdekli bir işlemci ve arttırılmış RAM miktarı ile de TVlere hız kazandırıyor.
Samsung, UHD gelişim kitiyle eski SmartTVlerine Tizen işletim sistemini getiriyor
 
Üzerinde bulundurduğu HDMI 2.0 portlarından 60 kare/saniyede 4K video imkanı tanıyan cihazda, mobil aygıtlara kolay bağlantı için MHL 3.0 desteği de yer alıyor. Yeni bir dokunmatik işaretçiye sahip kumandayla gelen Gelişim Kiti aynı zamanda HEVC ve VP9 kodeklerine de destek sağlıyor.
Samsung, UHD gelişim kitiyle eski SmartTVlerine Tizen işletim sistemini getiriyor
 
Şu an için Samsung'un Amerika ve Avrupa sitelerinde ön siparişle satılan SEK3500U'nun fiyatı ise $399/€399 seviyesinde.

http://www.samsung.com/us/video/tvs-accessories/SEK-3500U/ZA Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Fiyat düşük olsa mantıklı ama o paraya basit tizen i geç, windows 8.1'li ufak bir htpc toplar tv altına kurarsın. Açamayacağın, göremeyeceğin dosya ya da yazılım da kalmaz.
Fiyat düşük olsa mantıklı ama o paraya basit tizen i geç, windows 8.1'li ufak bir htpc toplar tv altına kurarsın. Açamayacağın, göremeyeceğin dosya ya da yazıl...
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N. Chomsky 4 yıl

Yarı fiyatına Tegra X1'li Nvidia Android Tv Konsolu alınırken Samsung neyin kafasını yaşıyor?
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a_y_k_u_t 4 yıl
Bu kadar parası olan adam eski tvsini satar yenisini alır. Niye uğraşsın böyle şeylerle ?
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uykusuzfil 1 yıl
40es7000 modeli ile uyumlu mu acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
bu kitler samsung 8000 led tvleri uhd yapıyormu önemli olan bu
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NonstopMusiC 4 yıl
türkiyeye ne zaman gelecek
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung SEK-3500U/ZA ile 2014 ve 2015 Model TV HDR desteği kazanıyor.
En önemli özelliği bu. UHDHU9000 - UN65JS9500 Model tv ler özellikle.
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0MG90 4 yıl
Android Box alırım daha iyi
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sierratr1 4 yıl
F8000 e niye çıkarmazlarki?Birde evulation kit ile upgrade yapılacak diyorlardı satarken
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WB 4 yıl
Klasik yorum o paraya tv alinacagi, ancak almissiniz 5000-10000 tl ye 55-70" tv yi 1000 daha verip guncellemek mantikli. Zaten o fiyata alinacak tv ebat olarak kucuk, ozellik olarak dusuk olur.
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teokan1 4 yıl
pahali.
bu en önemli özelligi pahali olmasi
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tadalar 4 yıl
bunun yerine bundan biraz daha düşük ancak yine işlemci rem ve hafıza ekstra bir kaç özellik sağlayan samsungların smart tv lerin U serilerine uygun 450tl ye bir kit satılıyor ancak tam olarak özelliklerine detaylı bilgisi yok almayı düşünüyorum yakın zamanda bakalım
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a_y_k_u_t 4 yıl
Bu kadar parası olan adam eski tvsini satar yenisini alır. Niye uğraşsın böyle şeylerle ?
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Umutcan 4 yıl
Fiyat düşük olsa mantıklı ama o paraya basit tizen i geç, windows 8.1'li ufak bir htpc toplar tv altına kurarsın. Açamayacağın, göremeyeceğin dosya ya da yazılım da kalmaz.
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