Samsung, UHD gelişim kitiyle eski SmartTVlerine Tizen işletim sistemini getiriyor

Samsung bilindiği üzere güncel smart TV modellerinde kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemini sunuyor. Daha önceki modellere nazaran gelişmiş özellikler ve daha akıcı bir arayüze sahip olan Tizen tabanlı TV'ler, Samsung Sports Live, Sony Playstation Now ve Samsung Milk Video gibi multimedya içeriklerini de beraberinde getiriyor.

Samsung yeni piyasaya sürdüğü bir cihaz ile Tizen işletim sistemi özelliklerini 2013 ve 2014 smart TVlerine kazandırmayı mümkün kılıyor. UHD Gelişim Kiti (SEK3500U) adlı cihaz ile 2013 yılı F9000 ve 2014 yılı HU serisi TVlere en yeni sürüm SmartHub arayüzünü kazandıran Samsung, cihaza koyduğu 8 çekirdekli bir işlemci ve arttırılmış RAM miktarı ile de TVlere hız kazandırıyor.

Üzerinde bulundurduğu HDMI 2.0 portlarından 60 kare/saniyede 4K video imkanı tanıyan cihazda, mobil aygıtlara kolay bağlantı için MHL 3.0 desteği de yer alıyor. Yeni bir dokunmatik işaretçiye sahip kumandayla gelen Gelişim Kiti aynı zamanda HEVC ve VP9 kodeklerine de destek sağlıyor.

Şu an için Samsung'un Amerika ve Avrupa sitelerinde ön siparişle satılan SEK3500U'nun fiyatı ise $399/€399 seviyesinde.

http://www.samsung.com/us/video/tvs-accessories/SEK-3500U/ZA