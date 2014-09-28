Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, V-NAND temelli 3.2TB SSD ürününü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
402
1
34
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, V-NAND temelli 3.2TB SSD ürününü duyurdu

3 boyutlu dikey flash bellek teknolojisi üzerinde uzun süren çalışmalarını 850 Pro SSD modeli ile taçlandıran Samsung, teknolojisi kurumsal pazara da yavaş yavaş entegre etmeye başladı. 

SM1715 model numaralı SSD ürünü V-NAND bellek teknolojisini temel alıyor ve 3.2TB kapasitesi ile firmanın en büyük kapasiteli SSD ürünü olmayı başarıyor. NVMe PCIe arabirimi üzerinden veri aktarımı yapan ürün, 3000MB/s okuma hızı ve 2200MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. 

Samsung'un 3D NAND veya V-NAND olarak adlandırdığı bu çözümü transistörleri yanyana sıkıştırmak yerine silindir şeklinde dikey olarak istifleyerek daha küçük alanlarda daha büyük kapasitelere ulaşabiliyor. 

SM1715 ürünü 2.5 inçlik form faktörüne sahipken 1.6TB ve 3.2TB olmak üzere iki versiyona sahip. Ürün günde 10 yazma işlemi ortalaması ile 5 yıla kadar kullanım sunabiliyor. Ürünün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmazken, yıl sonuna doğru satışa sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/09/25/drive.doubles.the.capacity.of.samsungs.largest.drive.handles.10.drive.writes.per.day/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bahner 5 yıl
O küçücük şeyin içine 3.2 terebayt veri sığdıran Samsung cep telefonuna gelince neden bu kadar cimri davranıyon.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl bahner
bahner

O küçücük şeyin içine 3.2 terebayt veri sığdıran Samsung cep telefonuna gelince neden bu kadar cimri davranıyon.

o sadece görsel olsun diye örnek bir çip resmi koymuş editör.. yoksa onun içine 3tb filan sığdığı yok. donanım forumundasınız donanımdan bi habersiniz...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Overlord7134 5 yıl
onela ole :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 5 yıl
herkes buraya kafasına göre bişey yazmış arkadaşlar bu bildiğiniz ssd diyil bu kurumlar çok büyük datacenter lar için hazırlanmış bir ürün bu bir 840 evod diyilki 2 ay sonra yavaşlasın:D:D fiyatına 1000 dolar demişler dalga geçer gibi ne 1000 doları fiyatı 10bin dolardan aşagı olmaz ayrıca bunu gidip bi magazadan alamazsınız amazon nevag gibi sitelerde bile kolay kolay bulunmaz ancak özel siparişle falan gelir kurumsal ürün satan yurt dışı kaynaklarda falan her şeyi harika olmuş 750 bin iops falan ama 130bin yazmaiopsu varmış o kötü biraz intel çıakrdı haziran ayında onda 450bin okuma 200bin yazma iopsu var 2tb boyut yazma iossu biraz daha ii olsaydı dünyanın en hızlısı olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
normal SSD ler de aynı hücre ortalama 100 kere yazma işlemi sonrası kontak kurduktan sonra, yanıyor yani bozuluyor ! bundan bu işlemin sayısı ne durumda !? sonuç olarak veri güvenliği klasik HDD kadar bile olmadıktan sonra bu anca oyuncular için ve kısa süreli proje üretenler için geçici bir çözüm üretmekten farkı yok ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
PCmde işletim sistemini böyle bir diske kurmak isterdim.. Çift işlemcili toplamda 16 çekirdekli 64GB Rami olan bir kasa kullanmak isterdim.. De sonra onla ne yapardım onu bilemedim şimdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 5 yıl
5 yıllık bir ömrü varmış günde 10 kullanıma. 20 kullanıma ise 2.5 yıl. 30 kullanıma ise 1.ila 1.5 yıl sonra çöpe yazık. bunun bide fiyatı 1500 tl. olsa enaz gereksiz bi uğraş.. ömür olarak çok yol katedmeleri lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 5 yıl
10000 tl ile satışa çıkar artık.
480 gb ssdler ne zamana ucuzlar ondan haber ver.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 5 yıl
3dnand ssd maliyetleri azalsin samsung bu pazari yok eder egerki fiyat haberdeki gibi ise simdiden baya bi ucuzlamis demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 5 yıl
10 yazma ile demek istediği tüm kapasiteyi 10 defa yazma yani 3.2 tb alanı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teomaniaa 5 yıl
1000 USD olması imkansız

Samsung Evo 1TB SSD'yi 1 ay önce vatan'da 1250 TL'ye almıştım.

en az 3000 USD bekliyorum fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Güzel ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G3 Cat.6 Snapdragon 805 video inceleme 5 yıl Mobilite: Detaylı iPhone 6 analizi, Galaxy Note 4, Xperia Z3 serisi, BlackBerry Passport ve dahası... 5 yıl Yeni Seri Hoparlör Creative ''WOOF'' Test Masamızda 5 yıl Sapphire R9 285 Dual-X OC 2GB Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Sırasız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim