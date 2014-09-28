Samsung, V-NAND temelli 3.2TB SSD ürününü duyurdu





3 boyutlu dikey flash bellek teknolojisi üzerinde uzun süren çalışmalarını 850 Pro SSD modeli ile taçlandıran Samsung, teknolojisi kurumsal pazara da yavaş yavaş entegre etmeye başladı.





SM1715 model numaralı SSD ürünü V-NAND bellek teknolojisini temel alıyor ve 3.2TB kapasitesi ile firmanın en büyük kapasiteli SSD ürünü olmayı başarıyor. NVMe PCIe arabirimi üzerinden veri aktarımı yapan ürün, 3000MB/s okuma hızı ve 2200MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.





Samsung'un 3D NAND veya V-NAND olarak adlandırdığı bu çözümü transistörleri yanyana sıkıştırmak yerine silindir şeklinde dikey olarak istifleyerek daha küçük alanlarda daha büyük kapasitelere ulaşabiliyor.





SM1715 ürünü 2.5 inçlik form faktörüne sahipken 1.6TB ve 3.2TB olmak üzere iki versiyona sahip. Ürün günde 10 yazma işlemi ortalaması ile 5 yıla kadar kullanım sunabiliyor. Ürünün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmazken, yıl sonuna doğru satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.electronista.com/articles/14/09/25/drive.doubles.the.capacity.of.samsungs.largest.drive.handles.10.drive.writes.per.day/